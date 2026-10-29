Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ब्रिटेन में कीमत लगभग ₹38,000, भारत में उपलब्धता अज्ञात.

Moto G47 Power Launch : Motorola ने अपना नया Moto G47 Power कुछ ग्लोबल मार्केट में पेश किया है. इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी के साथ 108 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा दिया गया है. इसके अलावा, इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन, MediaTek का प्रोसेसर और Android 16 भी मिलता है. कंपनी ने फिलहाल इसे ब्रिटेन समेत कुछ कुछ बाजारों में उतारा है. भारत में इसकी कीमत और उपलब्धता को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस फोन के खास फीचर्स क्या हैं.

Moto G47 Power के खास फीचर्स क्या हैं

Moto G47 Power में 6.67 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है. स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है और इसकी पीक ब्राइटनेस 1,050 निट्स तक बताई गई है. फोन में Water Touch टेक्नोलॉजी भी है, डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i दिया गया है.

108MP कैमरा और 7,000mAh बैटरी

फोटोग्राफी के लिए फोन के पीछे 108 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा दिया गया है, जिसमें f/1.7 अपर्चर और 3x लॉसलेस जूम का सपोर्ट है. इसके साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. Moto G47 Power में 7,000mAh की बैटरी है. यह 30W TurboPower वायर्ड चार्जिंग और 6W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है. फोन को IP64 रेटिंग के साथ धूल और पानी की छींटों से सुरक्षा मिली है. साथ ही इसमें MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन भी दिया गया है.

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MediaTek प्रोसेसर और Android 16

यह फोन 6nm प्रोसेस पर बने MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट से लैस है. इसके साथ 4GB LPDDR4X रैम और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है. माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. इसमें RAM Boost फीचर भी मौजूद है, जो इंटरनल स्टोरेज के एक हिस्से का इस्तेमाल वर्चुअल रैम के रूप में करता है. फोन Android 16 पर आधारित Hello UI के साथ आता है.

Moto G47 Power की कीमत और कलर ऑप्शन

Motorola के इस स्मार्टफोन की ब्रिटेन में कीमत 299.99 पाउंड रखी गई है, जो भारतीय कीमत में लगभग 38,000 रुपये होती है. यह कीमत फोन के 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट की है. इसे Pantone Nautical Blue, Pantone Capri और Pantone Impenetrable जैसे तीन रंगों में पेश किया गया है. भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर कंपनी ने अभी कोई जानकारी शेयर नहीं की है.

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