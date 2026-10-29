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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMoto G47 Power Launch: बड़ी बैटरी के साथ हाई-रेजोल्यूशन कैमरा, किसके लिए बेस्ट है Moto का नया फोन?

Moto G47 Power Launch: बड़ी बैटरी के साथ हाई-रेजोल्यूशन कैमरा, किसके लिए बेस्ट है Moto का नया फोन?

Motorola ने Moto G47 Power को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है. इस स्मार्टफोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी, 108MP कैमरा और 120Hz डिस्प्ले मिलता है. जानें फीचर्स, बैटरी, कैमरा और कीमत से जुड़ी पूरी डिटेल

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 29 Oct 2026 10:14 AM (IST)
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  • ब्रिटेन में कीमत लगभग ₹38,000, भारत में उपलब्धता अज्ञात.

Moto G47 Power Launch : Motorola ने अपना नया Moto G47 Power कुछ ग्लोबल मार्केट में पेश किया है. इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी के साथ 108 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा दिया गया है. इसके अलावा, इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन, MediaTek का प्रोसेसर और Android 16 भी मिलता है. कंपनी ने फिलहाल इसे ब्रिटेन समेत कुछ कुछ बाजारों में उतारा है. भारत में इसकी कीमत और उपलब्धता को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस फोन के खास फीचर्स क्या हैं. 

Moto G47 Power के खास फीचर्स क्या हैं

Moto G47 Power में 6.67 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है. स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है और इसकी पीक ब्राइटनेस 1,050 निट्स तक बताई गई है. फोन में Water Touch टेक्नोलॉजी भी है, डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i दिया गया है. 

108MP कैमरा और 7,000mAh बैटरी

फोटोग्राफी के लिए फोन के पीछे 108 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा दिया गया है, जिसमें f/1.7 अपर्चर और 3x लॉसलेस जूम का सपोर्ट है. इसके साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. Moto G47 Power में 7,000mAh की बैटरी है. यह 30W TurboPower वायर्ड चार्जिंग और 6W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है. फोन को IP64 रेटिंग के साथ धूल और पानी की छींटों से सुरक्षा मिली है. साथ ही इसमें MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन भी दिया गया है. 

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MediaTek प्रोसेसर और Android 16

यह फोन 6nm प्रोसेस पर बने MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट से लैस है. इसके साथ 4GB LPDDR4X रैम और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है. माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. इसमें RAM Boost फीचर भी मौजूद है, जो इंटरनल स्टोरेज के एक हिस्से का इस्तेमाल वर्चुअल रैम के रूप में करता है. फोन Android 16 पर आधारित Hello UI के साथ आता है. 

Moto G47 Power की कीमत और कलर ऑप्शन

Motorola के इस स्मार्टफोन की ब्रिटेन में कीमत 299.99 पाउंड रखी गई है, जो भारतीय कीमत में लगभग 38,000 रुपये होती है. यह कीमत फोन के 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट की है. इसे Pantone Nautical Blue, Pantone Capri और Pantone Impenetrable जैसे तीन रंगों में पेश किया गया है. भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर कंपनी ने अभी कोई जानकारी शेयर नहीं की है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 10:12 AM (IST)
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