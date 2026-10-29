Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसिर्फ इतने घंटे बाकी! ट्रंप की मंजूरी मिलते ही ईरान में तबाही मचा देगी अमेरिकी सेना

सिर्फ इतने घंटे बाकी! ट्रंप की मंजूरी मिलते ही ईरान में तबाही मचा देगी अमेरिकी सेना

अमेरिकी सेना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के 96 घंटे के भीतर ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने के लिए तैयार है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने कई विकल्प तैयार रखे हैं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 29 Oct 2026 08:47 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और ईरान के बीच फिर से सैन्य टकराव का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सेना 96 घंटे के भीतर ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान शुरू करने के लिए तैयार है. CNN ने दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है. 

रिपोर्ट के मुताबिक, हमले के लिए जरूरी अमेरिकी सैन्य बल पहले से ही क्षेत्र में तैनात हैं. हालांकि, ट्रंप ने अभी तक नए हमले का अंतिम फैसला नहीं लिया है. अमेरिकी सेना की योजना केवल रडार और मिसाइल ठिकानों पर सीमित हमलों तक नहीं है, बल्कि इसमें ईरान के ऊर्जा ढांचे, सैन्य ठिकानों और परमाणु प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाने के विकल्प शामिल हैं. एक अमेरिकी अधिकारी ने CNN से कहा, “यह एक बड़ा अभियान होगा.”

मध्यावधि चुनाव के बाद हमले की आशंका

मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ईरान पर नए हमले का फैसला इस साल के अंत से पहले हो सकता है. हालांकि, अमेरिका के मध्यावधि चुनाव के बाद का समय इसके लिए अधिक संभावित माना जा रहा है.

अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी कि ट्रंप पहले भी कुछ सैन्य कार्रवाइयों के पक्ष में नजर आए, लेकिन अंतिम समय में पीछे हट गए. इससे हमले की तारीख को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रक्षा विभाग का काम सैन्य विकल्पों की योजना बनाना और राष्ट्रपति के आदेश मिलने पर उन्हें लागू करना है.

ईरान और हूती मध्य पूर्व से बाहर भी कर सकते हैं जवाबी हमला

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के आकलन के मुताबिक, यदि अमेरिका और इजरायल ईरान पर दोबारा हमला करते हैं, तो ईरान और यमन के हूती विद्रोही जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं. खुफिया आकलन से परिचित सूत्रों के अनुसार, दोनों संभावित अमेरिकी हमलों को गंभीरता से ले रहे हैं.

ईरान को निशाना बनाए जाने पर तेहरान और हूती क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैनिकों तथा सैन्य ठिकानों पर तेजी से जवाबी हमले कर सकते हैं. सूत्रों ने CNN को बताया कि यह कार्रवाई मध्य पूर्व से बाहर दूसरे देशों तक भी फैल सकती है.

राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जे क्लेटन ने 23 अक्टूबर को विदेश मंत्री मार्को रुबियो को भेजे एक ज्ञापन में कहा था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पाया है कि ईरान ने अमेरिकी कर्मियों को निशाना बनाने के प्रयास काफी बढ़ा दिए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, ज्ञापन में यह भी कहा गया कि मध्य पूर्व और कुछ अन्य देशों में हमले की साजिशें उन्नत चरण में पहुंच गई हैं.

हालांकि, अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि फिलहाल ईरान और हूती अमेरिका या इजरायल पर पहले हमला करने की संभावना नहीं रखते. लेकिन यदि अमेरिकी या इजरायली सेना पहले ईरान पर हमला करती है, तो वे जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं.

संयुक्त हमले के लिए इजरायल ने बनाया था दबाव

CNN के अनुसार, इजरायल नए हमलों की संभावना को देखते हुए तैयारी कर रहा था और उसने अभियान के लिए अमेरिका का समर्थन मांगा था. इजरायल के एक सुरक्षा सूत्र ने चैनल को बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चुनाव से पहले ईरान पर संयुक्त हमले के लिए ट्रंप को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी नहीं दी. हालांकि, इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस दावे को ‘फर्जी खबर’ बताया.

सूत्र के मुताबिक, ट्रंप के पीछे हटने की एक वजह इजरायल के सैन्य प्रमुख एयाल जमीर की चेतावनी भी थी. उन्होंने अमेरिकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन को आगाह किया था कि हमले से इजरायल के चुनाव प्रभावित हो सकते हैं और उन्हें टालने की नौबत आ सकती है.

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप समेत वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने इजरायल से फिलहाल अतिरिक्त हमले रोकने को कहा था. साथ ही, बाद में संयुक्त सैन्य अभियान की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया. सूत्रों ने CNN को बताया कि इजरायल ने तत्काल हमले की योजना टाल दी है, लेकिन अमेरिका के साथ मिलकर कार्रवाई करने की तैयारी जारी रखी है.

जवाबी हमलों से बचाव के लिए अमेरिका की जरूरत

इजरायल के हमले टालने के पीछे एक और वजह ईरान और हूती विद्रोहियों की संभावित जवाबी कार्रवाई से बचाव के लिए अमेरिकी मदद की जरूरत बताई गई है. मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र के अनुसार, युद्ध के दौरान इजरायल के मिसाइल रक्षा भंडार पर दबाव पड़ा है. ऐसे में संघर्ष दोबारा बढ़ने पर अमेरिकी सहायता उसके लिए महत्वपूर्ण होगी.

इस बीच, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसी सप्ताह एक सैन्य स्नातक समारोह में कहा कि उन्होंने सेना, मोसाद और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंकने के निर्देश दिए हैं.

यह भी पढ़िएः इजरायल में 93 फीसदी वोटों की गिनती पूरी, नेतन्याहू की पार्टी का हाल कैसा, जानें

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

Mail Id- ashutoshsingh0218@gmail.com
X- https://x.com/ashupratap18 
Facebook- https://www.facebook.com/share/1FBaHxEvc6/
Read More
Published at : 29 Oct 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
US DONALD Trump US Iran War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Explained: बहुमत नहीं मिलने के बाद भी क्या PM बने रह सकते हैं नेतन्याहू? बचें हैं केवल ये 4 विकल्प
Explained: बहुमत नहीं मिलने के बाद भी क्या PM बने रह सकते हैं नेतन्याहू? बचें हैं केवल ये 4 विकल्प
विश्व
इजरायल में 93 फीसदी वोटों की गिनती पूरी, नेतन्याहू की पार्टी का हाल कैसा, जानें
इजरायल में 93 फीसदी वोटों की गिनती पूरी, नेतन्याहू की पार्टी का हाल कैसा, जानें
विश्व
नेतन्याहू की पार्टी ने अरब पार्टी पर लगाया चुनाव चोरी का आरोप, जांच की मांग
नेतन्याहू की पार्टी ने अरब पार्टी पर लगाया चुनाव चोरी का आरोप, जांच की मांग
विश्व
स्पेन में दो हाई स्पीड ट्रेनों के बीच टक्कर से भीषण हादसा, अबतक 64 मौतें
स्पेन में दो हाई स्पीड ट्रेनों के बीच टक्कर से भीषण हादसा, अबतक 64 मौतें
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंक का 'गोलमाल'... ग्राहक 'कंगाल' !
Ballot Paper पर जीरो, अब क्या करेगी Congress?
Form-6 पर Supreme Court में क्या बहस हुई? सटीक विश्लेषण
MLC का नतीजा UP में 2027 का करेगा फैसला? सटीक विश्लेषण
YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MLC चुनाव: PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हारी BJP, गडकरी-फडणवीस का गृह जिला भी नहीं बचा?
MLC चुनाव: PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हारी BJP, गडकरी-फडणवीस का गृह जिला भी नहीं बचा?
बिहार
बेगूसराय में बड़ा हादसा, ढाब नदी में 20 लोगों से भरी नाव पलटी, दो अब भी लापता
बेगूसराय में बड़ा हादसा, ढाब नदी में 20 लोगों से भरी नाव पलटी, दो अब भी लापता
इंडिया
MLC चुनाव पर PM मोदी के पोस्ट पर भड़क गई कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- नागपुर में कौन जीता?
MLC चुनाव पर PM मोदी के पोस्ट पर भड़क गई कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- नागपुर में कौन जीता?
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, अमृतसर से 2.50 लाख में खरीदी गई थी जिगाना पिस्टल
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, अमृतसर से 2.50 लाख में खरीदी गई थी जिगाना पिस्टल
क्रिकेट
WPL 2027 के लिए सभी 5 टीमें, ऑक्शन में किसने किसे खरीदा? जानें A टू Z डिटेल
WPL 2027 के लिए सभी 5 टीमें, ऑक्शन में किसने किसे खरीदा? जानें A टू Z डिटेल
इंडिया
विकसित भारत 2047 की UN रिपोर्ट को लेकर अभिजीत दीपके का सरकार पर तंज, क्या कहा?
विकसित भारत 2047 की UN रिपोर्ट को लेकर अभिजीत दीपके का सरकार पर तंज, क्या कहा?
गुजरात
वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप
वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप
ट्रेंडिंग
मौत को दिखाई आंख... उफान मारती नदी में जेट स्की लेकर उतरा शख्स
मौत को दिखाई आंख... उफान मारती नदी में जेट स्की लेकर उतरा शख्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget