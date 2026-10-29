RCB ने जैसे ही खरीदा, होटल के कमरे में खुशी से झूम उठी श्रेयंका पाटिल; वीडियो वायरल

बुधवार को कोच्चि में विमेंस प्रीमियर लीग के पांचवें संस्करण के लिए नीलामी प्रक्रिया पूरी हो गई, जिसमें 5 टीमों ने कुल 27 खिलाड़ियों को खरीदा. ऑस्ट्रेलिया की सोफी मोलिनक्स इस ऑक्शन की सबसे महंगी प्लेयर बनी, जिन्हें यूपी वॉरियर्स ने खरीदा. उमा काशवी ने सबसे कम उम्र में कॉन्ट्रैक्ट पाने वालीं खिलाड़ी बनीं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 खिलाड़ियों को खरीदा, जिसमें वृंदा दिनेश भी शामिल हैं. वृंदा को जैसे ही आरसीबी ने खरीदा, श्रेयंका पाटिल खुशी से झूम उठीं.

विमेंस प्रीमियर लीग 2027 के लिए हुई ऑक्शन प्रक्रिया को श्रेयंका पाटिल भी देख रही थीं, जो अपने दोस्त और साथी क्रिकेटर्स के साथ होटल के कमरे में थीं. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वृंदा दिनेश को जैसे ही आरसीबी खरीदती है, श्रेयंका खुशी से झूम उठती हैं.

वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि जैसे ही आरसीबी वृंदा पर लगाई बोली जीत जाती है, कन्फर्म हो जाता है कि WPL 2027 में वह आरसीबी के लिए खेलेंगी, तभी टीवी पर नजर गढ़ाए बैठी श्रेयंका उठ कड़ी होती हैं और सेलिब्रेट करने लगती हैं. वह होटल में अपने कमरे के बाहर आकर भी चिल्लाती हैं.

Shreyanka patil reaction when Rcb picked Vrinda dinesh is so wholesome❤️ . . . #shreyankapatil #rcbfangirl #Rcb https://t.co/NQAnhGjb8r — 𝓟𝓻𝓲𝔂𝓪𝓷𝓼𝓱𝓾 ᥫ᭡¹⁸ (@VirushkaVerse) October 28, 2026

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