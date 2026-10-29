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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRCB ने जैसे ही खरीदा, होटल के कमरे में खुशी से झूम उठी श्रेयंका पाटिल; वीडियो वायरल

RCB ने जैसे ही खरीदा, होटल के कमरे में खुशी से झूम उठी श्रेयंका पाटिल; वीडियो वायरल

विमेंस प्रीमियर लीग के पांचवें संस्करण (WPL 2027) के लिए बुधवार को ऑक्शन प्रक्रिया पूरी हो गई. मिनी ऑक्शन में RCB ने जेस जोनासेन समेत 4 खिलाड़ियों को खरीदा. श्रेयांका पाटिल वृंदा के बिकते ही झूम उठीं.

Written By : शिवम |  Updated at : 29 Oct 2026 09:27 AM (IST)
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बुधवार को कोच्चि में विमेंस प्रीमियर लीग के पांचवें संस्करण के लिए नीलामी प्रक्रिया पूरी हो गई, जिसमें 5 टीमों ने कुल 27 खिलाड़ियों को खरीदा. ऑस्ट्रेलिया की सोफी मोलिनक्स इस ऑक्शन की सबसे महंगी प्लेयर बनी, जिन्हें यूपी वॉरियर्स ने खरीदा. उमा काशवी ने सबसे कम उम्र में कॉन्ट्रैक्ट पाने वालीं खिलाड़ी बनीं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 खिलाड़ियों को खरीदा, जिसमें वृंदा दिनेश भी शामिल हैं. वृंदा को जैसे ही आरसीबी ने खरीदा, श्रेयंका पाटिल खुशी से झूम उठीं.

विमेंस प्रीमियर लीग 2027 के लिए हुई ऑक्शन प्रक्रिया को श्रेयंका पाटिल भी देख रही थीं, जो अपने दोस्त और साथी क्रिकेटर्स के साथ होटल के कमरे में थीं. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वृंदा दिनेश को जैसे ही आरसीबी खरीदती है, श्रेयंका खुशी से झूम उठती हैं.

वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि जैसे ही आरसीबी वृंदा पर लगाई बोली जीत जाती है, कन्फर्म हो जाता है कि WPL 2027 में वह आरसीबी के लिए खेलेंगी, तभी टीवी पर नजर गढ़ाए बैठी श्रेयंका उठ कड़ी होती हैं और सेलिब्रेट करने लगती हैं. वह होटल में अपने कमरे के बाहर आकर भी चिल्लाती हैं.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 29 Oct 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru RCB Shreyanka Patil WPL 2027
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