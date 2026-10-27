गैलरी में फोटो न वीडियो फिर भी स्टोरेज फुल! कौन खा रहा फोन का स्पेस?

कई बार हम गैलरी से बड़ी Files डिलीट कर देते हैं, लेकिन स्टोरेज का मीटर फिर भी कम नहीं होता. इसके पीछे आजकल के Phone में मिलने वाला Recycle Bin और Trash Folder फीचर जिम्मेदार है. गैलरी से डिलीट की गई कोई भी चीज सीधे फोन से बाहर जाने के बजाय Trash Folder में चली जाती है. वहां यह डेटा पूरे 30 से 60 दिनों तक उतनी ही मेमोरी घेरकर पड़ा रहता है.