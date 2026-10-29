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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीHome Projector Setup: प्रोजेक्टर लगाने की ये गलती बिगाड़ सकती है स्क्रीन, जानें सही सेटअप

Home Projector Setup: प्रोजेक्टर लगाने की ये गलती बिगाड़ सकती है स्क्रीन, जानें सही सेटअप

घर पर बड़ी स्क्रीन पर फिल्में और लाइव मैच देखने का मजा प्रोजेक्टर के गलत सेटअप से खराब हो सकता है. जानें प्रोजेक्टर को दीवार से कितनी दूर रखना चाहिए और बेहतर पिक्चर के लिए किन बातों का ध्यान रखें.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 29 Oct 2026 10:23 AM (IST)
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  • ऑटोफोकस, कीस्टोन करेक्शन सुविधाएँ तस्वीर सुधारने में सहायक होती हैं.

घर पर सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस लेने के लिए अब बड़ी टीवी स्क्रीन ही एकमात्र ऑप्शन नहीं रह गई है. प्रोजेक्टर की मदद से दीवार पर बड़ी तस्वीर बनाकर फिल्में, वेब सीरीज और लाइव मैच देखने का मजा लिया जा सकता है, हालांकि सिर्फ महंगा प्रोजेक्टर खरीद लेने से शानदार पिक्चर क्वालिटी की गारंटी नहीं मिलती है. इसे कमरे में कहां रखा गया है, दीवार से इसकी दूरी कितनी है और कमरे में कितनी रोशनी आती है, इन बातों का भी स्क्रीन पर दिखने वाली तस्वीर पर असर पड़ता है. गलत दूरी पर प्रोजेक्टर रखने से तस्वीर धुंधली या कम चमकदार दिखाई दे सकती है. ऐसे में इसे खरीदने और लगाने से पहले कुछ जरूरी बातों को समझना फायदेमंद हो सकता है. 

प्रोजेक्टर को दीवार से कितनी दूर रखें?

प्रोजेक्टर के लेंस से स्क्रीन तक की दूरी को थ्रो डिस्टेंस कहा जाता है. इसी के आधार पर प्रोजेक्टर को लॉन्ग थ्रो, शॉर्ट थ्रो और अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो कैटेगरी में बांटा जाता है. लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर आमतौर पर बड़ी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं और इन्हें स्क्रीन से करीब 10 फीट या उससे ज्यादा दूर रखा जाता है. शॉर्ट थ्रो मॉडल को लगभग 3 से 8 फीट की दूरी पर रखा जा सकता है. वहीं अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर दीवार से महज कुछ इंच से लेकर करीब 4 फीट की दूरी पर काम करने के लिए बनाए जाते हैं. 

स्क्रीन का साइज तय करने से पहले समझें थ्रो रेशियो

प्रोजेक्टर लगाने की सही दूरी जानने के लिए थ्रो रेशियो देखना जरूरी है. इसे प्रोजेक्टर और स्क्रीन के बीच की दूरी को स्क्रीन की चौड़ाई से भाग देकर निकाला जाता है.  अगर प्रोजेक्टर स्क्रीन से 8 फीट दूर है और तस्वीर की चौड़ाई 4 फीट है, तो इसका थ्रो रेशियो 2 होगा. इसी तरह अगर किसी प्रोजेक्टर का थ्रो रेशियो 1.35 से 2.84 है और स्क्रीन की चौड़ाई 6 फीट रखनी है, तो उसे करीब 8.1 से 17 फीट की दूरी पर लगाया जा सकता है, हालांकि सही दूरी संबंधित मॉडल की स्पेसिफिकेशन पर निर्भर करेगी. 

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ज्यादा दूरी से तस्वीर की क्वालिटी हो सकती है खराब

प्रोजेक्टर को जरूरत से ज्यादा दूर रखने पर तस्वीर की चमक और कंट्रास्ट कम हो सकते हैं. ऐसे में स्क्रीन पर सफेद धुंध जैसी लेयर दिखाई दे सकती है और रंग पहले जैसे गहरे नहीं दिखते हैं. दूरी बढ़ने पर तस्वीर का फोकस भी प्रभावित हो सकता है, जिससे 4K प्रोजेक्टर की तस्वीर भी धुंधली नजर आ सकती है. 

ऑटोफोकस और कीस्टोन करेक्शन भी हैं जरूरी

ऑटोफोकस तस्वीर को अपने आप साफ करने में मदद करता है.  वहीं कीस्टोन करेक्शन की मदद से प्रोजेक्टर को तिरछा रखने पर भी तस्वीर को सीधा और सही साइज में दिखाया जा सकता है. ये फीचर खासकर पोर्टेबल प्रोजेक्टर या ऐसी जगहों पर यूजफुल हैं, जहां डिवाइस को बिल्कुल सही स्थिति में रखना संभव नहीं होता है, हालांकि बेहतर तस्वीर के लिए प्रोजेक्टर को स्क्रीन के सामने सही तरीके से रखना ही बेहतर रहता है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 10:23 AM (IST)
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