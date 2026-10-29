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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड9 साल में तीसरी बार अक्षय संग काम करेंगी भूमि पेडनेकर, प्रियदर्शन की फिल्म में हुई एंट्री

9 साल में तीसरी बार अक्षय संग काम करेंगी भूमि पेडनेकर, प्रियदर्शन की फिल्म में हुई एंट्री

भूमि पेडनेकर और अक्षय कुमार एक बार फिर से साथ में काम करने जा रहे हैं. दो फिल्मों के बाद अब उनकी जोड़ी डायरेक्टर प्रियदर्शन की अगली फिल्म के जरिए तीसरी बार बनने वाली है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 29 Oct 2026 09:16 AM (IST)
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जाने-माने फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन के पास इन दिनों कई फिल्में हैं. इस साल वो अक्षय कुमार के साथ दो फिल्में ला चुके हैं. पहले 'भूत बंगला' और फिर 'हैवान'. जबकि आने वाले वक्त में भी दोनों दिग्गज साथ में काम करेंगे. अब प्रियदर्शन की अगली फिल्म में एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर की एंट्री हो गई है. एक बार फिर से भूमि की जोड़ी अक्षय के साथ बनने वाली है.

प्रियदर्शन ने कंफर्म की भूमि की एंट्री

हाल ही में अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की एक अपकमिंग फिल्म का ऐलान हुआ था और अब इस फिल्म को एक्ट्रेस भी मिल चुकी है. एचटी सिटी से बातचीत में प्रियदर्शन ने कंफर्म किया कि भूमि पेडनेकर उनकी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई हैं. 

दो फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं अक्षय-भूमि

बता दें कि ये तीसरा मौका होगा जब अक्षय और भूमि साथ में काम करते हुए नजर आएंगे. इससे पहले दोनों ने साल 2022 की फिल्म 'रक्षा बंधन' में स्क्रीन शेयर की थी. हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी. जबकि पहली बार अक्षय के साथ भूमि साल 2017 की सुपरहिट मूवी 'टॉयलेट' में नजर आई थीं. इसमें दोनों की जोड़ी पर दर्शकों ने खूब प्यार लुटाया था. 

भूमि पेडनेकर का वर्क फ्रंट

भूमि पेडनेकर के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस को पिछली बार वेब सीरीज 'दलदल' में देखा गया था. ये सीरीज इस साल की शुरुआत में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी, जिसमें वो एसीपी रीता फारिया का किरदार निभाती हुई नजर आईं. फिलहाल एक्ट्रेस धार्मिक यात्रा पर हैं. हाल ही में वो शिरडी के साई बाबा के दर्शन करने गई थीं. इसके बाद भूमि को उज्जैन में भगवान श्री महाकाल और तिरुपति बालाजी (भगवान वेंकटेश्वर) के दर पर भी देखा गया.

अक्षय कुमार का वर्क फ्रंट

अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट पर नजर डालें तो एक्टर की फिल्म 'हैवान' सितंबर में रिलीज हुई थी. इसमें उनके साथ सैफ अली खान भी अहम रोल में थे. हालांकि हैवान बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर निकल गई. अब अक्षय, अजय देवगन और रोहित शेट्टी की फिल्म 'गोलमाल 5' में बतौर विलेन नजर आएंगे. ये फिल्म 8 जनवरी 2027 को रिलीज होगी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Bhumi Pednekar
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