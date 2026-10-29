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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातवडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप

वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप

वडोदरा के चार दरवाजा इलाके में स्थित दला पटेल की पोल में एक ही परिवार के तीन सदस्यों के फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. पुलिस सामूहिक सुसाइड कांड की जांच कर रही है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 29 Oct 2026 06:44 AM (IST)
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वडोदरा के चार दरवाजा इलाके में स्थित दला पटेल की पोल में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की सामूहिक आत्महत्या की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया है. सोनी परिवार की 47 वर्षीय मां आरती सोनी, उनके 24 वर्षीय बेटे नीलकंठ सोनी और 27 वर्षीय बेटी जेनी सोनी ने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. हालांकि, तीनों ने यह कदम किन कारणों से उठाया, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है. वडोदरा की दला पटेल की पोल में हुई इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है.

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डेढ़ साल से पहले परिवार के मुखिया की हुई थी मौत

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, परिवार के मुखिया चेतन सोनी का करीब डेढ़ साल पहले निधन हो गया था. आज उनका जन्मदिन भी था. घर में तीन अलग-अलग पंखों से तीनों के शव लटके हुए मिले. घर में एसी चालू होने के बावजूद कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था, जिससे घर में काम करने वाली महिला को शक हुआ. इसके बाद घर में जांच करने पर घटना का पता चला और पुलिस को सूचना दी गई.

सुसाइड के कारणों की जांच कर रही पुलिस

महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार पर किसी तरह का आर्थिक संकट नहीं होने की जानकारी उनके बिजनेस पार्टनर ने दी है. आरती सोनी आयुर्वेदिक अस्पताल के व्यवसाय में साझेदार थीं और कुछ समय पहले ही उन्होंने एक फ्लैट भी खरीदा था. ऐसे में परिवार के तीन सदस्यों ने यह कदम क्यों उठाया, यह जांच का विषय बन गया है.

पुलिस ने दर्ज किया घर में काम करने वाली महिला का बयान

पुलिस ने घर में काम करने वाली महिला और बिजनेस पार्टनर के बयान दर्ज किए हैं. एफएसएल की जांच और पंचनामा की कार्रवाई के बाद तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए एसएसजी अस्पताल ले जाया गया है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

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Input By : प्रवीण चावड़ा

About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 29 Oct 2026 06:44 AM (IST)
Tags :
GUJARAT NEWS Vadodara News
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