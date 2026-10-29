वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप

वडोदरा के चार दरवाजा इलाके में स्थित दला पटेल की पोल में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की सामूहिक आत्महत्या की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया है. सोनी परिवार की 47 वर्षीय मां आरती सोनी, उनके 24 वर्षीय बेटे नीलकंठ सोनी और 27 वर्षीय बेटी जेनी सोनी ने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. हालांकि, तीनों ने यह कदम किन कारणों से उठाया, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है. वडोदरा की दला पटेल की पोल में हुई इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है.

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डेढ़ साल से पहले परिवार के मुखिया की हुई थी मौत

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, परिवार के मुखिया चेतन सोनी का करीब डेढ़ साल पहले निधन हो गया था. आज उनका जन्मदिन भी था. घर में तीन अलग-अलग पंखों से तीनों के शव लटके हुए मिले. घर में एसी चालू होने के बावजूद कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था, जिससे घर में काम करने वाली महिला को शक हुआ. इसके बाद घर में जांच करने पर घटना का पता चला और पुलिस को सूचना दी गई.

सुसाइड के कारणों की जांच कर रही पुलिस

महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार पर किसी तरह का आर्थिक संकट नहीं होने की जानकारी उनके बिजनेस पार्टनर ने दी है. आरती सोनी आयुर्वेदिक अस्पताल के व्यवसाय में साझेदार थीं और कुछ समय पहले ही उन्होंने एक फ्लैट भी खरीदा था. ऐसे में परिवार के तीन सदस्यों ने यह कदम क्यों उठाया, यह जांच का विषय बन गया है.

पुलिस ने दर्ज किया घर में काम करने वाली महिला का बयान

पुलिस ने घर में काम करने वाली महिला और बिजनेस पार्टनर के बयान दर्ज किए हैं. एफएसएल की जांच और पंचनामा की कार्रवाई के बाद तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए एसएसजी अस्पताल ले जाया गया है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

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