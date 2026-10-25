Windows में प्रिंटर बार-बार हो रहा है फेल? ड्राइवर से कनेक्शन तक ऐसे करें ठीक

इसके बाद भी अगर काम नहीं करता है, तो Settings में Printers & scanners खोलें और संबंधित प्रिंटर को Remove करें. कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के बाद Add a printer or scanner ऑप्शन से उसे दोबारा जोड़ें. अगर प्रिंटर अपने आप नहीं मिलता, तो Add manually ऑप्शन आजमाएं. साथ ही Windows Update में जाकर उपलब्ध अपडेट भी चेक करें.कुछ ARM आधारित कंप्यूटरों में निर्माता के इंस्टॉलर से प्रिंटर जोड़ने में परेशानी हो सकती है. ऐसे में Microsoft के निर्देशों के अनुसार Windows की सेटिंग्स से प्रिंटर इंस्टॉल करने की कोशिश करें.