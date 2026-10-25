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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWindows में प्रिंटर बार-बार हो रहा है फेल? ड्राइवर से कनेक्शन तक ऐसे करें ठीक

Windows में प्रिंटर बार-बार हो रहा है फेल? ड्राइवर से कनेक्शन तक ऐसे करें ठीक

Windows PC पर प्रिंटर बार-बार काम करना बंद कर देता है या प्रिंट कमांड देने के बाद भी कागज बाहर नहीं आता? जानिए प्रिंटर की समस्या दूर करने और ड्राइवर अपडेट करने के आसान तरीके

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 25 Oct 2026 10:39 AM (IST)
Windows PC पर प्रिंटर बार-बार काम करना बंद कर देता है या प्रिंट कमांड देने के बाद भी कागज बाहर नहीं आता? जानिए प्रिंटर की समस्या दूर करने और ड्राइवर अपडेट करने के आसान तरीके

सिस्टम पर कोई जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार हो और उसे प्रिंट करने की जरूरत पड़े, लेकिन प्रिंटर काम करना बंद कर दे, तो परेशानी बढ़ जाती है. कभी Windows प्रिंटर को पहचान नहीं पाता है, तो कभी प्रिंट कमांड देने के बाद भी कागज बाहर नहीं आता है. कई बार प्रिंटर चालू होने के बाद भी स्क्रीन पर ऑफलाइन का मैसेज दिखाई देता है. ऐसी समस्याओं के पीछे खराब कनेक्शन, पुराने ड्राइवर या प्रिंटिंग से जुड़ी सर्विस में गड़बड़ी हो सकती है. अच्छी बात यह है कि हर बार प्रिंटर को सर्विस सेंटर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. कुछ सेटिंग्स चेक करके इन समस्याओं को ठीक करने की कोशिश की जा सकती है. तो आइए जानते हैं कि किन तरीकों की मदद से प्रिंटर की आम परेशानियों को दूर किया जा सकता है.

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अगर प्रिंट कमांड देने के बाद काम अटका हुआ है, तो Settings में Bluetooth & devices के अंदर Printers & scanners खोलें. अपना प्रिंटर चुनकर Open print queue पर जाएं और जरूरत पड़ने पर लंबित प्रिंट जॉब कैंसल करें. इसके बाद Win + R दबाकर services.msc लिखें. Services में Print Spooler खोजें, उस पर राइट क्लिक करें और Restart चुनें. इससे प्रिंटिंग प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने में मदद मिल सकती है.
अगर प्रिंट कमांड देने के बाद काम अटका हुआ है, तो Settings में Bluetooth & devices के अंदर Printers & scanners खोलें. अपना प्रिंटर चुनकर Open print queue पर जाएं और जरूरत पड़ने पर लंबित प्रिंट जॉब कैंसल करें. इसके बाद Win + R दबाकर services.msc लिखें. Services में Print Spooler खोजें, उस पर राइट क्लिक करें और Restart चुनें. इससे प्रिंटिंग प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने में मदद मिल सकती है.
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पुराना या गलत ड्राइवर Windows और प्रिंटर के बीच काम करने में समस्या पैदा कर सकता है. इसे अपडेट करने के लिए Start मेन्यू में Device Manager सर्च करें. इसे खोलकर Printers सेक्शन पर जाएं और अपने प्रिंटर पर राइट क्लिक करें. अब Update Driver चुनें और Search automatically for updated driver software पर क्लिक करें. अगर सही ड्राइवर नहीं मिलता, तो प्रिंटर की आधिकारिक वेबसाइट से अपने मॉडल और Windows वर्जन के अनुसार ड्राइवर डाउनलोड करें.
पुराना या गलत ड्राइवर Windows और प्रिंटर के बीच काम करने में समस्या पैदा कर सकता है. इसे अपडेट करने के लिए Start मेन्यू में Device Manager सर्च करें. इसे खोलकर Printers सेक्शन पर जाएं और अपने प्रिंटर पर राइट क्लिक करें. अब Update Driver चुनें और Search automatically for updated driver software पर क्लिक करें. अगर सही ड्राइवर नहीं मिलता, तो प्रिंटर की आधिकारिक वेबसाइट से अपने मॉडल और Windows वर्जन के अनुसार ड्राइवर डाउनलोड करें.
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अगर प्रिंटर USB केबल से जुड़ा है, तो देखें कि केबल कंप्यूटर और प्रिंटर दोनों में ठीक से लगी है या नहीं. जरूरत पड़ने पर दूसरा USB पोर्ट या केबल इस्तेमाल करके देखें. वायरलेस प्रिंटर के मामले में यह तय करें कि कंप्यूटर और प्रिंटर एक ही Wi-Fi नेटवर्क से जुड़े हों. कमजोर कनेक्शन के कारण भी प्रिंटिंग में परेशानी आ सकती है.
अगर प्रिंटर USB केबल से जुड़ा है, तो देखें कि केबल कंप्यूटर और प्रिंटर दोनों में ठीक से लगी है या नहीं. जरूरत पड़ने पर दूसरा USB पोर्ट या केबल इस्तेमाल करके देखें. वायरलेस प्रिंटर के मामले में यह तय करें कि कंप्यूटर और प्रिंटर एक ही Wi-Fi नेटवर्क से जुड़े हों. कमजोर कनेक्शन के कारण भी प्रिंटिंग में परेशानी आ सकती है.
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प्रिंटर में कोई गड़बड़ी आने पर अगर बाकी तरीके काम नहीं करते, तो उसे बंद करके उसका पावर प्लग निकाल दें. करीब 30 सेकंड इंतजार करने के बाद प्लग दोबारा लगाएं और प्रिंटर चालू करें. इसके बाद कंप्यूटर को भी रीस्टार्ट करके प्रिंट निकालने की कोशिश करें. कई बार इस आसान तरीके से अस्थायी तकनीकी समस्याएं दूर हो सकती हैं.
प्रिंटर में कोई गड़बड़ी आने पर अगर बाकी तरीके काम नहीं करते, तो उसे बंद करके उसका पावर प्लग निकाल दें. करीब 30 सेकंड इंतजार करने के बाद प्लग दोबारा लगाएं और प्रिंटर चालू करें. इसके बाद कंप्यूटर को भी रीस्टार्ट करके प्रिंट निकालने की कोशिश करें. कई बार इस आसान तरीके से अस्थायी तकनीकी समस्याएं दूर हो सकती हैं.
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इसके बाद भी अगर काम नहीं करता है, तो Settings में Printers & scanners खोलें और संबंधित प्रिंटर को Remove करें. कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के बाद Add a printer or scanner ऑप्शन से उसे दोबारा जोड़ें. अगर प्रिंटर अपने आप नहीं मिलता, तो Add manually ऑप्शन आजमाएं. साथ ही Windows Update में जाकर उपलब्ध अपडेट भी चेक करें.कुछ ARM आधारित कंप्यूटरों में निर्माता के इंस्टॉलर से प्रिंटर जोड़ने में परेशानी हो सकती है. ऐसे में Microsoft के निर्देशों के अनुसार Windows की सेटिंग्स से प्रिंटर इंस्टॉल करने की कोशिश करें.
इसके बाद भी अगर काम नहीं करता है, तो Settings में Printers & scanners खोलें और संबंधित प्रिंटर को Remove करें. कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के बाद Add a printer or scanner ऑप्शन से उसे दोबारा जोड़ें. अगर प्रिंटर अपने आप नहीं मिलता, तो Add manually ऑप्शन आजमाएं. साथ ही Windows Update में जाकर उपलब्ध अपडेट भी चेक करें.कुछ ARM आधारित कंप्यूटरों में निर्माता के इंस्टॉलर से प्रिंटर जोड़ने में परेशानी हो सकती है. ऐसे में Microsoft के निर्देशों के अनुसार Windows की सेटिंग्स से प्रिंटर इंस्टॉल करने की कोशिश करें.
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Windows 11 में प्रिंटर की समस्या पहचानने के लिए Get Help ऐप में मौजूद ऑटोमेटेड ट्रबलशूटर चलाया जा सकता है. यह गड़बड़ी की जांच करके उसे ठीक करने की कोशिश करता है. अगर इससे समस्या हल नहीं होती है, तो Windows की सपोर्ट गाइड में दिए गए संबंधित समाधान आजमाएं.
Windows 11 में प्रिंटर की समस्या पहचानने के लिए Get Help ऐप में मौजूद ऑटोमेटेड ट्रबलशूटर चलाया जा सकता है. यह गड़बड़ी की जांच करके उसे ठीक करने की कोशिश करता है. अगर इससे समस्या हल नहीं होती है, तो Windows की सपोर्ट गाइड में दिए गए संबंधित समाधान आजमाएं.
Published at : 25 Oct 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Windows Printer Problems

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