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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीचार्जर नहीं तो क्या! बिना प्लग भी मिनटों में चार्ज हो जाएगा आपका स्मार्टफोन, ये हैं आसान तरीके

चार्जर नहीं तो क्या! बिना प्लग भी मिनटों में चार्ज हो जाएगा आपका स्मार्टफोन, ये हैं आसान तरीके

How to Charge Smartphone Without Charger: कई बार ऐसा होता है कि फोन की बैटरी सबसे जरूरी समय पर जवाब देने लगती है और आसपास न तो चार्जर होता है न ही पावर बैंक.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 30 Mar 2026 08:26 AM (IST)
How to Charge Smartphone Without Charger: कई बार ऐसा होता है कि फोन की बैटरी सबसे जरूरी समय पर जवाब देने लगती है और आसपास न तो चार्जर होता है न ही पावर बैंक.

कई बार ऐसा होता है कि फोन की बैटरी सबसे जरूरी समय पर जवाब देने लगती है और आसपास न तो चार्जर होता है न ही पावर बैंक. ऐसी स्थिति में लोग घबरा जाते हैं और किसी तरह चार्जिंग का जुगाड़ ढूंढने लगते हैं. लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि कुछ आसान तरीकों की मदद से बिना चार्जर के भी फोन को थोड़ी देर के लिए चार्ज किया जा सकता है जिससे इमरजेंसी में काम चल सके.

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अगर आपके पास चार्जर नहीं है तो सबसे पहले आसपास ऐसे किसी स्मार्टफोन की तलाश करें जिसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का फीचर मौजूद हो. आजकल कई फोन इस तकनीक के साथ आते हैं लेकिन अक्सर यूजर्स को इसके बारे में पता ही नहीं होता.
अगर आपके पास चार्जर नहीं है तो सबसे पहले आसपास ऐसे किसी स्मार्टफोन की तलाश करें जिसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का फीचर मौजूद हो. आजकल कई फोन इस तकनीक के साथ आते हैं लेकिन अक्सर यूजर्स को इसके बारे में पता ही नहीं होता.
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इस फीचर की मदद से एक फोन दूसरे फोन के लिए पावर सोर्स बन जाता है और आप थोड़ी बैटरी हासिल कर सकते हैं जिससे जरूरी कॉल या मैसेज किया जा सके.
इस फीचर की मदद से एक फोन दूसरे फोन के लिए पावर सोर्स बन जाता है और आप थोड़ी बैटरी हासिल कर सकते हैं जिससे जरूरी कॉल या मैसेज किया जा सके.
Published at : 30 Mar 2026 08:26 AM (IST)
Tags :
Smartphone Tips Smartphone Charger TECH NEWS HINDI

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