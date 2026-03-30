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चार्जर नहीं तो क्या! बिना प्लग भी मिनटों में चार्ज हो जाएगा आपका स्मार्टफोन, ये हैं आसान तरीके
How to Charge Smartphone Without Charger: कई बार ऐसा होता है कि फोन की बैटरी सबसे जरूरी समय पर जवाब देने लगती है और आसपास न तो चार्जर होता है न ही पावर बैंक.
कई बार ऐसा होता है कि फोन की बैटरी सबसे जरूरी समय पर जवाब देने लगती है और आसपास न तो चार्जर होता है न ही पावर बैंक. ऐसी स्थिति में लोग घबरा जाते हैं और किसी तरह चार्जिंग का जुगाड़ ढूंढने लगते हैं. लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि कुछ आसान तरीकों की मदद से बिना चार्जर के भी फोन को थोड़ी देर के लिए चार्ज किया जा सकता है जिससे इमरजेंसी में काम चल सके.
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Published at : 30 Mar 2026 08:26 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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