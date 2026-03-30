चार्जर नहीं तो क्या! बिना प्लग भी मिनटों में चार्ज हो जाएगा आपका स्मार्टफोन, ये हैं आसान तरीके

अगर आपके पास चार्जर नहीं है तो सबसे पहले आसपास ऐसे किसी स्मार्टफोन की तलाश करें जिसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का फीचर मौजूद हो. आजकल कई फोन इस तकनीक के साथ आते हैं लेकिन अक्सर यूजर्स को इसके बारे में पता ही नहीं होता.