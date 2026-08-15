स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMeta का बड़ा कदम, इस देश में बच्चों के 7.56 लाख अकाउंट किए डीएक्टिवेट

Meta का बड़ा कदम, इस देश में बच्चों के 7.56 लाख अकाउंट किए डीएक्टिवेट

Meta Social Media ban: ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक के बाद Meta ने 7.96 लाख से ज्यादा डीएक्टिवेट कर दिए.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 15 Aug 2026 06:43 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज बच्चों और युवाओं के बीच काफी बढ़ गया है. कम उम्र में सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर चिंता बढ़ाता है. इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन शामिल है. इन नियमों के बाद Meta ने बड़ी संख्या में अकाउंट्स पर कार्रवाई की है. कंपनी ने 7.56 लाख से ज्यादा अकाउंट डीएक्टिवेट किए हैं. आइए जानते हैं Meta ने यह कदम क्यों उठाया और इसके पीछे क्या वजह है.

7.56 लाख से ज्यादा अकाउंट हुए डीएक्टिवेट

Meta के अनुसार, दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच ऑस्ट्रेलिया में 7.56 लाख से ज्यादा ऐसे अकाउंट डीएक्टिवेट किए गए, जिनके यूजर्स की उम्र 16 साल से कम होने का शक था. इनमें करीब 4.62 लाख Instagram और 2.94 लाख Facebook अकाउंट शामिल हैं. यह कदम ऑस्ट्रेलिया में लागू नए नियमों के तहत उठाया गया है.

यह भी पढ़े : लॉन्च हो गया Google Gemini 3.7 Flash! जानें क्या-क्या बदला

16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सख्ती

ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला कानून दिसंबर 2025 में लागू हुआ था. इसका उद्धेश्य बच्चों को सोशल मीडिया से जुड़े  नुकसान से बचाना है. इस नियम के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी बढ़ गई है. अब कंपनियों को यह तय करना होता है कि कम उम्र के बच्चे नियमों को ना मान करके  करके अकाउंट न बना सकें.

उम्र पता लगाने के लिए AI की मदद

कम उम्र के यूजर्स की पहचान करने के लिए Meta कई तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद भी ली जा रही है. कंपनी यूजर की प्रोफाइल और ऑनलाइन गतिविधियों से मिलने वाले संकेतों को देख सकती है. उदाहरण के लिए किसी पोस्ट में जन्मदिन, स्कूल की कक्षा या उम्र से जुड़ी जानकारी सामने आने पर अकाउंट की जांच की जा सकती है. इसके अलावा किसी यूजर या दूसरे व्यक्ति की रिपोर्ट मिलने पर भी कार्रवाई की जा सकती है.

इस कदम का क्या हुआ असर

Meta की इस कार्रवाई से ऑस्ट्रेलिया में कम उम्र के यूजर्स के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सख्ती बढ़ी है. बड़ी संख्या में अकाउंट डीएक्टिवेट होने के बाद बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच पहले के मुकाबले मुश्किल हुई है. हालांकि, इसका असर कितना लंबे समय तक रहेगा और बच्चे नए तरीकों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, यह आगे देखने वाली बात होगी. सरकार और सोशल मीडिया कंपनियां अब बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर नियमों को और प्रभावी बनाने पर ध्यान दे रही हैं.

यह भी पढ़े : क्या ChatGPT आपके डिवाइस की करता है जासूसी? जानें सच्चाई

 

About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
Read More
Published at : 15 Aug 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
Instagram Social Media Meta Australia Social Media
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Meta का बड़ा कदम, इस देश में बच्चों के 7.56 लाख अकाउंट किए डीएक्टिवेट
Meta का बड़ा कदम, इस देश में बच्चों के 7.56 लाख अकाउंट किए डीएक्टिवेट
टेक्नोलॉजी
AI Impact on Jobs: नौकरी नहीं छीन रहा AI, बना रहा मौके, Experienced Talent की डिमांड बढ़ी
नौकरी नहीं छीन रहा AI, बना रहा मौके; Experienced Talent की डिमांड बढ़ी
टेक्नोलॉजी
क्या होते हैं बिना ब्लेड वाले पंखें? जानें क्या है टेक्नोलॉजी
क्या होते हैं बिना ब्लेड वाले पंखें? जानें क्या है टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
बिना स्क्रीन वाले फिटनेस बैंड की वापसी! जानें क्यों बढ़ा क्रेज
बिना स्क्रीन वाले फिटनेस बैंड की वापसी! जानें क्यों बढ़ा क्रेज
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Rajasthan Patties Case | Sansani: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इसी महीने भारत आएंगे बांग्लादेशी PM तारिक रहमान? जानें क्यों अहम दौरा
इसी महीने भारत आएंगे बांग्लादेशी PM तारिक रहमान? जानें क्यों अहम दौरा
महाराष्ट्र
न बेंच है, न पानी! 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत स्कूल पहुंचे अभिजीत दीपके
न बेंच है, न पानी! 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत स्कूल पहुंचे अभिजीत दीपके
बॉलीवुड
'आप हद में रहिए...', सुनीता आहूजा को 'शुगर डैडी' वाले बयान पर गोविंदा का करारा जवाब
'आप हद में रहिए...', सुनीता आहूजा को 'शुगर डैडी' वाले बयान पर गोविंदा का करारा जवाब
Hockey
आजादी के दिन जीता भारत, वर्ल्ड कप में जीत के साथ किया आगाज
आजादी के दिन जीता भारत, वर्ल्ड कप में जीत के साथ किया आगाज
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
विश्व
इस्लामाबाद में फहराया गया तिरंगा, गूंजे 'भारत माता की जय' के नारे
इस्लामाबाद में फहराया गया तिरंगा, गूंजे 'भारत माता की जय' के नारे
टेक्नोलॉजी
क्या ChatGPT आपके डिवाइस की करता है जासूसी? जानें सच्चाई
क्या ChatGPT आपके डिवाइस की करता है जासूसी? जानें सच्चाई
ट्रेंडिंग
Video: लाल लहंगे में जमकर झूमी हसीना, राणा जी गाने पर जमकर मचाया बवाल
लाल लहंगे में जमकर झूमी हसीना, राणा जी गाने पर जमकर मचाया बवाल
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget