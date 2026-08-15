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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबिना स्क्रीन वाले फिटनेस बैंड की वापसी! जानें क्यों बढ़ा क्रेज

बिना स्क्रीन वाले फिटनेस बैंड की वापसी! जानें क्यों बढ़ा क्रेज

Fitness Band: पहली नजर में सवाल उठता है कि कोई यूजर स्मार्टवॉच की स्क्रीन से क्यों छुटकारा लेना चाहेगा? दरअसल, इसका एक बड़ा कारण डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 15 Aug 2026 04:03 PM (IST)
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  • ये डिवाइस बिना बार-बार चार्ज किए डेटा रिकॉर्ड करेंगे।

Fitness Band: स्मार्ट डिवाइस मार्केट में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. स्मार्ट वॉच से लेकर फिटनेस बैंड तक अब युवाओं के बीच काफी तेजी से फेमश हो रहे हैं. लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब बिना स्क्रीन वाले डिवाइस भी धीरे-धीरे मार्केट में अपनी पकड़ बनाना शुरू कर चुके हैं. इसी कड़ी में बता दें कि जल्द ही फिटनेस ट्रैकर के मार्केट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है. दरअसल, Google, Garmin और Amazfit बिना स्क्रीन वाले डिवाइस पेश कर चुके हैं. अब माना जा रहा है कि फिर से बिना स्क्रीन वाले डिवाइस मार्केट में वापसी करने को तैयार हैं.

स्क्रीनलेस बैंड की बढ़ रही मांग

मार्केट रिसर्च फर्म Omdia के अनुसार, 2026 की दूसरी तिमाही में दुनियाभर में वियरेबल बैंड की शिपमेंट सालाना आधार पर 2 प्रतिशत कम हुई. इसके बावजूद बेसिक बैंड कैटेगरी में स्क्रीनलेस डिवाइस की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत से ज्यादा रही है. इसी वजह से माना जा रहा है कि मार्केट में स्क्रीनलेस डिवाइस की डिमांड पहले के मुकाबले बढ़ी है.

क्यों पड़ी स्क्रीन हटाने की जरूरत?

आपको बता दें कि पहली नजर में सवाल उठता है कि कोई यूजर स्मार्टवॉच की स्क्रीन से क्यों छुटकारा लेना चाहेगा? दरअसल, इसका एक बड़ा कारण डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है. अक्सर कलाई पर आने वाली हर नोटिफिकेशन लोगों का ध्यान फोन या दूसरे काम से हटा देती है. ऐसे में स्क्रीन हटाने पर वियरेबल डिवाइस का मकसद भी बदल जाएगा.

आपको बता दें कि फिटनेस बैंड पूरे दिन और रात शरीर पर लगा रहता है. डेटा रिकॉर्ड होता रहता है लेकिन उसे देखने के लिए यूजर को बार-बार कलाई उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है.

मिलती है लंबी बैटरी

इसके साथ ही स्क्रीन हटने का सीधा फायदा बैटरी लाइफ पर भी देखने को मिलेगा. माना जाता है कि किसी डिवाइस में सबसे ज्यादा बैटरी उसकी डिस्प्ले खर्च करती है. अब जब डिस्प्ले ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि डिवाइस पहले के मुकाबले ज्यादा लंबा बैकअप यूजर्स को प्रदान करेगा. इसके साथ ही बिना स्क्रीन वाले डिवाइस का नींद और रिकवरी जैसी एक्टिविटी के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है.

यूजर्स को कैसे होगा फायदा

मार्केट में फिर से स्क्रीनलेस डिवाइस की एंट्री के साथ ही यूजर्स को कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे. इन डिवाइस से लोगों का ध्यान पहले के मुकाबले कम भटकेगा. इसके साथ ही बिना डिस्प्ले वाले डिवाइस में यूजर्स को ज्यादा लंबा बैटरी बैकअप भी मिलेगा जिससे उन्हें डिवाइस को बार-बार चार्ज करने से भी छुटकारा मिल जाएगा.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 15 Aug 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
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