बिना स्क्रीन वाले फिटनेस बैंड की वापसी! जानें क्यों बढ़ा क्रेज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ये डिवाइस बिना बार-बार चार्ज किए डेटा रिकॉर्ड करेंगे।

Fitness Band: स्मार्ट डिवाइस मार्केट में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. स्मार्ट वॉच से लेकर फिटनेस बैंड तक अब युवाओं के बीच काफी तेजी से फेमश हो रहे हैं. लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब बिना स्क्रीन वाले डिवाइस भी धीरे-धीरे मार्केट में अपनी पकड़ बनाना शुरू कर चुके हैं. इसी कड़ी में बता दें कि जल्द ही फिटनेस ट्रैकर के मार्केट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है. दरअसल, Google, Garmin और Amazfit बिना स्क्रीन वाले डिवाइस पेश कर चुके हैं. अब माना जा रहा है कि फिर से बिना स्क्रीन वाले डिवाइस मार्केट में वापसी करने को तैयार हैं.

स्क्रीनलेस बैंड की बढ़ रही मांग

मार्केट रिसर्च फर्म Omdia के अनुसार, 2026 की दूसरी तिमाही में दुनियाभर में वियरेबल बैंड की शिपमेंट सालाना आधार पर 2 प्रतिशत कम हुई. इसके बावजूद बेसिक बैंड कैटेगरी में स्क्रीनलेस डिवाइस की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत से ज्यादा रही है. इसी वजह से माना जा रहा है कि मार्केट में स्क्रीनलेस डिवाइस की डिमांड पहले के मुकाबले बढ़ी है.

क्यों पड़ी स्क्रीन हटाने की जरूरत?

आपको बता दें कि पहली नजर में सवाल उठता है कि कोई यूजर स्मार्टवॉच की स्क्रीन से क्यों छुटकारा लेना चाहेगा? दरअसल, इसका एक बड़ा कारण डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है. अक्सर कलाई पर आने वाली हर नोटिफिकेशन लोगों का ध्यान फोन या दूसरे काम से हटा देती है. ऐसे में स्क्रीन हटाने पर वियरेबल डिवाइस का मकसद भी बदल जाएगा.

आपको बता दें कि फिटनेस बैंड पूरे दिन और रात शरीर पर लगा रहता है. डेटा रिकॉर्ड होता रहता है लेकिन उसे देखने के लिए यूजर को बार-बार कलाई उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है.

मिलती है लंबी बैटरी

इसके साथ ही स्क्रीन हटने का सीधा फायदा बैटरी लाइफ पर भी देखने को मिलेगा. माना जाता है कि किसी डिवाइस में सबसे ज्यादा बैटरी उसकी डिस्प्ले खर्च करती है. अब जब डिस्प्ले ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि डिवाइस पहले के मुकाबले ज्यादा लंबा बैकअप यूजर्स को प्रदान करेगा. इसके साथ ही बिना स्क्रीन वाले डिवाइस का नींद और रिकवरी जैसी एक्टिविटी के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है.

यूजर्स को कैसे होगा फायदा

मार्केट में फिर से स्क्रीनलेस डिवाइस की एंट्री के साथ ही यूजर्स को कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे. इन डिवाइस से लोगों का ध्यान पहले के मुकाबले कम भटकेगा. इसके साथ ही बिना डिस्प्ले वाले डिवाइस में यूजर्स को ज्यादा लंबा बैटरी बैकअप भी मिलेगा जिससे उन्हें डिवाइस को बार-बार चार्ज करने से भी छुटकारा मिल जाएगा.

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