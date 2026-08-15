क्या होते हैं बिना ब्लेड वाले पंखें? जानें क्या है टेक्नोलॉजी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हर ब्लेडलेस पंखा कम बिजली खर्च नहीं करता है।

Bladeless Fan: गर्मी के मौसम में घरों में लोग पंखे, कूलर और दूसरे गैजेट का इस्तेमाल करते हैं जो लोगों को गर्मी से बचाने का काम करते हैं. इसी कड़ी में बता दें कि आमतौर पर पंखे का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में नॉर्मल पंखा ही याद आता है जिसमें 3 या 4 ब्लेड होते हैं. लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है जहां पंखे बिना ब्लेड के भी चलने लगे हैं. इन्हें ब्लेडलेस फैन कहा जाता है. देखने में ये नॉर्मल पंखे से काफी अलग होते हैं लेकिन इनके पीछे हवा को तेजी से मूव करने की दिलचस्प टेक्नोलॉजी भी काम करती है.

ब्लेडलेस फैन में हवा कहां से आती है?

जानकारी के अनुसार, ब्लेडलेस फैन को देखकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब ब्लेड ही नहीं हैं तो हवा कैसे निकल रही है? दरअसल, इसका मोटर और इंपेलर नॉर्मली पंखें के नीचे बने बेस के अंदर छिपे होते हैं.

मोटर हवा को अंदर खींचती है और उसे तेज स्पीड से ऊपर की ओर भेजती है. इसके बाद ये हवा एक खास डिजाइन वाले खोखले रिंग या लूप के अंदर पहुंचती है. रिंग के किनारे बने बेहद पतले एयर स्लॉट से हवा बाहर निकलती है और सामने की हवा को भी अपने साथ खींचकर आगे बढ़ाती है.

क्या है एयर मल्टीप्लायर टेक्नोलॉजी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई ब्लेडलेस फैन में एयर मल्टीप्लायर जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें फैन सिर्फ मोटर से खींची गई हवा को बाहर नहीं फेंकता बल्कि आसपास की हवा को भी अपने फ्लो में शामिल कर लेता है.

इसी वजह से बिना दिखाई देने वाले ब्लेड से भी लगातार स्मूद एयरफ्लो मिलता है. हवा का फ्लो पुराने पंखे की तरह अलग-अलग महसूस होने के बजाय ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को महसूस होती है.

इसके अलावा, ब्लेडलेस फैन का एक बड़ा फायदा इसका डिजाइन होता है. इसमें बाहर की तरफ घूमते हुए खुले ब्लेड नहीं होते है जिससे उंगलियों के फंसने का जोखिम पुराने पंखों के मुकाबले काफी कम हो जाता है. यही वजह है कि इन्हें बच्चों के लिए भी काफी बेहतर माना जाता है. इसके अलावा इनकी सफाई करना भी पुराने पंखों के मुकाबले काफी आसान होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि, इन पंखों में ब्लेड होते ही नहीं है जो घूमने पर धूल जमने जैसे समस्या पैदा कर सकें.

क्या ब्लेडलेस फैन ज्यादा बिजली बचाता है?

आपको बता दें कि ये मानना सही नहीं होगा कि हर ब्लेडलेस फैन पुराने पंखे से ज्यादा बिजली बचाने का काम करता है. दरअसल, बिजली की खपत मोटर, मॉडल, स्पीड और इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी पर भी निर्भर करती है.

कुछ एडवांस मॉडल कम बिजली में अच्छा एयरफ्लो देने के लिए डिजाइन किए जाते हैं. इसलिए खरीदते समय सिर्फ ब्लेडलेस नाम देखने के बजाय वॉटेज, एयरफ्लो और एनर्जी एफिशिएंसी पर भी ध्यान देना जरूरी होता है.

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