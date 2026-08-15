नौकरी नहीं छीन रहा AI, बना रहा मौके; Experienced Talent की डिमांड बढ़ी

AI Impact on Jobs: आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. इसका असर अब नौकरियों पर भी दिखाई देने लगा है. कई लोगों को डर है कि AI की वजह से नौकरियां कम हो जाएंगी, लेकिन एक नई रिपोर्ट ने एकदम अलग तस्वीर पेश की है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, AI की वजह से कुछ खास तरह की नौकरियों की मांग बढ़ भी रही है. कंपनियां अब ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद कर रही हैं, जिन्हें अपने काम की अच्छी जानकारी हो और साथ ही AI का इस्तेमाल करना भी आता हो.

अनुभवी लोगों की मांग बढ़ी

Toptal की Q2 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल से जून के बीच अनुभवी टेक और दूसरे कामों से जुड़े लोगों की मांग बढ़ी है. इस दौरान इन लोगों की मांग पिछले तीन महीनों के मुकाबले 7.1 प्रतिशत और पिछले साल के मुकाबले 12.6 प्रतिशत बढ़ी. वहीं, घर से या हाइब्रिड तरीके से काम करने वाले अनुभवी टेक लोगों की मांग भी बढ़ी है. इनकी मांग 5.4 प्रतिशत और पिछले साल के मुकाबले 8.9 प्रतिशत बढ़ी. इसके उलट, अमेरिका और दूसरे बड़े देशों में सभी तरह की नौकरियों के लिए नौकरी के विज्ञापन 3.6 प्रतिशत और पिछले साल के मुकाबले 9 प्रतिशत कम हुए. यानी आम नौकरियों में कमी देखने को मिली, लेकिन अनुभवी लोगों की मांग बढ़ी.

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फाइनेंस और डेटा से जुड़े लोगों की मांग

रिपोर्ट के अनुसार, फाइनेंस से जुड़े लोगों की मांग में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई. घर से या हाइब्रिड तरीके से काम करने वाले अनुभवी फाइनेंस लोगों की मांग पिछले तीन महीनों के मुकाबले 27 प्रतिशत और पिछले साल के मुकाबले 42 प्रतिशत बढ़ी. इसकी एक बड़ी वजह फाइनेंस में AI का बढ़ता इस्तेमाल है.

अब सिर्फ AI चलाना काफी नहीं

रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनियों को अब सिर्फ ऐसे लोग नहीं चाहिए, जिन्हें AI टूल चलाना आता हो. वह ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद कर रही हैं, जिन्होंने AI के साथ असली काम किया हो. खासकर डेवलपर्स से उम्मीद की जा रही है कि उन्हें AI सिस्टम बनाने और उसे काम में लगाने का अनुभव हो. डेटा से जुड़े कामों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. AI अब कई आसान काम खुद कर सकता है. इसलिए कंपनियां ऐसे लोगों को चाहती हैं, जो AI से मिले नतीजों को समझ सकें और उसके आधार पर सही सलाह दे सकें.

टेक कंपनियों में छंटनी अभी भी जारी

AI से जुड़ी नौकरियों की मांग बढ़ रही है, लेकिन टेक कंपनियों में लोगों को नौकरी से निकालने का सिलसिला अभी भी जारी है. अप्रैल से जून 2026 के बीच टेक कंपनियों में छंटनी पिछले तीन महीनों के मुकाबले 47 प्रतिशत कम हुई. हालांकि, पिछले साल अप्रैल से जून के मुकाबले इस बार छंटनी 5 प्रतिशत ज्यादा रही. रिपोर्ट से पता चलता है कि कंपनियां पूरी तरह से नौकरियां खत्म नहीं कर रही हैं. कुछ कामों में लोगों की संख्या कम कर रही हैं और दूसरी तरफ ऐसे अनुभवी लोगों को नौकरी दे रही हैं, जिनके पास अपने काम की अच्छी जानकारी और AI की समझ है.

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