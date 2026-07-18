सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस तो आया कपिल सिब्बल का रिएक्शन, बोले - मोदी जी ने...'

दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस 21वें दिन वहां से हटाकर अस्पताल ले गई है. अब इस पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है. राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बयान सामने आया है. उन्होंने इस पर गंभीर चिंता जताई है. साथ ही केंद्र पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार को आड़े हाथ लिया है.

सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'जो हो रहा है, उसे लेकर मैं बहुत चिंतित हूं. मुझे याद है, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे. अन्ना आंदोलन चल रहा था. तब उन्होंने खुलकर आलोचना की थी. कहा था कि काश मैं मुख्यमंत्री न होता, तो वहां जाकर पूछता कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं. उस रात लोगों को कैसे उठा सकते हैं? अब जब वे प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हें इसकी चिंता नहीं है. वे सत्ता के उस पक्ष में हैं, जिसे वह सही मानते हैं. लेकिन मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं, आपने उन युवाओं से बातचीत करने की कोशिश क्यों नहीं की, जो भविष्य को लेकर चिंतित हैं. जिनका भविष्य आपके सत्ता में आने के बाद, खासकर 2017 के बाद, एक के बाद एक घटनाओं से बर्बाद हो गया है?'

VIDEO | Delhi: On Sonam Wangchuk being shifted to Safdarjung Hospital from Jantar Mantar protest site, Rajya Sabha MP Kapil Sibal says, "I'm very concerned about what is happening... I remember when Modiji was Chief Minister of Gujarat and what was happening in Anna Hazare's… pic.twitter.com/Ft3FpzKpQg — Press Trust of India (@PTI_News) July 18, 2026

धरना प्रदर्शन से उठाकर पुलिस ने सफदरगंज अस्पताल में किया एडमिट

वहीं, सोनम वांगुचक को धरना प्रदर्शन से उठाकर पुलिस ने सफदरगंज अस्पताल में एडमिट कराया है. पुलिस ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश और मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह के अनुसार, सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए, उन्हें जरूरी मेडिकल देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वे जल्द से जल्द शांतिपूर्ण तरीके से वहां से हट जाएं.

वांगचुक की पत्नी ने लिखा अस्पताल के मेडिकल सुपरिंडेंट को पत्र

इधर, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि डी. अंगमो ने सफदरगंज अस्पताल के मेडिकल सुपरिंडेंट को पत्र लिखकर उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की है. उनका आरोप है कि अस्पताल ने मेडिकल जांच रिपोर्ट की कॉपी देने से इनकार कर दियया है. वांगचुक की निगरानी कर रहे नियमित डॉक्टर्स को भी मिलने की अनुमति नहीं दी गई. वांगचुक का पोटेशियम स्तर 4.3 से घटकर 2.9 हो गया है. इससे परिवार की चिंता बढ़ गई है.

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