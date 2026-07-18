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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास

21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास

Sir Garfield Sobers Death: वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर सर गैरी सोबर्स का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 8032 रन, 235 विकेट और कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किए.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 18 Jul 2026 02:03 PM (IST)
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क्रिकेट जगत ने अपने सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक सर गैरी सोबर्स को बीतो दिनों पहले खो दिया है. 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने बारबाडोस स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली. क्रिकेट वेस्टइंडीज ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया पर भावुक श्रद्धांजलि दी. बोर्ड ने लिखा, 'एक महान पारी समाप्त हो गई. हमारे दिलों में सर गारफील्ड सोबर्स हमेशा जिंदा रहेंगे.' अपने शानदार करियर के दौरान सोबर्स ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए, जिन्होंने उन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में शामिल कर दिया. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले वह दुनिया के पहले बल्लेबाज बने, जबकि टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में तिहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी आज तक उनके नाम दर्ज है.

20 साल तक वेस्टइंडीज की सबसे बड़ी ताकत रहे

28 जुलाई 1936 को बारबाडोस के ब्रिजटाउन में जन्मे सर गैरी सोबर्स ने साल 1954 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया. बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के साथ-साथ वह बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी भी करते थे. 1954 से 1974 तक उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए शानदार प्रदर्शन किया. 93 टेस्ट मैचों की 160 पारियों में उन्होंने 26 शतक और 30 अर्धशतकों की मदद से 8032 रन बनाए. इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 365 रन रहा. गेंद से भी उन्होंने 235 विकेट झटके. उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए एक वनडे मैच भी खेला, जिसमें एक विकेट हासिल किया.

एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज

अपने करियर की शुरुआत गेंदबाज के रूप में करने वाले सोबर्स ने बाद में बल्लेबाजी से भी दुनिया को हैरान किया. साल 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 365 रन बनाकर उन्होंने उस समय टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया. बाद में यह रिकॉर्ड 1994 में ब्रायन लारा ने तोड़ा. इसके अलावा नॉटिंघमशायर की ओर से खेलते हुए उन्होंने ग्लेमोर्गन के गेंदबाज मैल्कम नैश के एक ओवर में लगातार छह छक्के लगाए. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह दुनिया के पहले बल्लेबाज बने.

21 साल की उम्र में तिहरा शतक जड़कर बनाया रिकॉर्ड

सर गैरी सोबर्स ने महज 21 साल 213 दिन की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया. वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने. इस दौरान उन्होंने डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया. खास बात यह है कि उनका यह रिकॉर्ड आज भी कायम है.

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उनके नाम पर दिया जाता है ICC का सबसे बड़ा सम्मान

सर गैरी सोबर्स के सम्मान में आईसीसी हर साल पुरुष क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को ‘सर गारफील्ड सोबर्स अवॉर्ड’ से सम्मानित करता है. यह पुरस्कार तीनों फॉर्मेट में पूरे साल सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है. क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान को देखते हुए साल 1975 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि भी प्रदान की गई.

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Published at : 18 Jul 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Cricket West Indies Garry Sobers Sir Garfield Sobers
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