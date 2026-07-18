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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'अस्पताल से भी जंग जारी...', सोनम वांगचुक के अनशन पर CJP ने दिया बड़ा अपडेट

'अस्पताल से भी जंग जारी...', सोनम वांगचुक के अनशन पर CJP ने दिया बड़ा अपडेट

Sonam Wangchuk News: सोनम वांगचुक कई दिनों से भूख हड़ताल के बाद बीमार पड़ गए थे, उन्हें शनिवार (18 जुलाई) सुबह सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया. अब उनके अनशन को लेकर CJP ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 18 Jul 2026 05:58 PM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक को पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है. इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ी है. वो अस्पताल से अपना अनशन जारी रखेंगे.

'कॉकरोच इज बैक' नाम के एक्स हैंडल से लिखा गया, ''सोनम सर अस्पताल से अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे. सोनम वांगचुक सर ने अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ी है. वे अस्पताल से ही अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे. कृपया उनके लिए प्रार्थना करें.''

वांगचुक को अस्पताल ले जाते समय अफरा तफरी का माहौल

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें शनिवार (18 जुलाई) को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया. जंतर-मंतर स्थित प्रदर्शन स्थल से वांगचुक को अस्पताल ले जाने के दौरान कुछ समय के लिए हल्की अफरा-तफरी का माहौल बन गया. राजधानी के कई इलाकों और सफदरजंग अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. 

दिल्ली पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की भारी तैनाती

पुलिस ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जंतर-मंतर तथा आसपास के इलाकों में दिल्ली पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है. प्रदर्शनकारियों और आम लोगों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए कई जगहों पर अवरोधक लगाए गए हैं. इसके साथ ही कई प्रमुख जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है.

वांगचुक के अनशन का 21वां दिन

दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल ने शनिवार को कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लंबे समय तक भूखे रहने और शरीर में पानी की कमी के कारण कमजोर हो गए हैं, लेकिन उनकी हालत फिलहाल स्थिर है. जंतर-मंतर पर शनिवार सुबह वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 21वें दिन तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले गई.

जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे 3 छात्र नेताओं की भी बिगड़ी तबीयत, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

Published at : 18 Jul 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk CJP DELHI NEWS Abhijeet Dipke
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