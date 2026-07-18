'अस्पताल से भी जंग जारी...', सोनम वांगचुक के अनशन पर CJP ने दिया बड़ा अपडेट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक को पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है. इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ी है. वो अस्पताल से अपना अनशन जारी रखेंगे.

'कॉकरोच इज बैक' नाम के एक्स हैंडल से लिखा गया, ''सोनम सर अस्पताल से अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे. सोनम वांगचुक सर ने अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ी है. वे अस्पताल से ही अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे. कृपया उनके लिए प्रार्थना करें.''

Sonam Sir To Continue Fight From Hospital!



Sonam Wangchuk Sir Has Not Broken His Hunger Strike, He will continue the hunger strike from hospital.



Please Pray From Him🙏 pic.twitter.com/SfXZTvFea2 — Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 18, 2026

वांगचुक को अस्पताल ले जाते समय अफरा तफरी का माहौल

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें शनिवार (18 जुलाई) को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया. जंतर-मंतर स्थित प्रदर्शन स्थल से वांगचुक को अस्पताल ले जाने के दौरान कुछ समय के लिए हल्की अफरा-तफरी का माहौल बन गया. राजधानी के कई इलाकों और सफदरजंग अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

दिल्ली पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की भारी तैनाती

पुलिस ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जंतर-मंतर तथा आसपास के इलाकों में दिल्ली पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है. प्रदर्शनकारियों और आम लोगों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए कई जगहों पर अवरोधक लगाए गए हैं. इसके साथ ही कई प्रमुख जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है.

वांगचुक के अनशन का 21वां दिन

दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल ने शनिवार को कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लंबे समय तक भूखे रहने और शरीर में पानी की कमी के कारण कमजोर हो गए हैं, लेकिन उनकी हालत फिलहाल स्थिर है. जंतर-मंतर पर शनिवार सुबह वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 21वें दिन तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले गई.

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