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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAirtel ने चुपचाप बंद कर दिया ये Postpaid Plan! जानिए अब यूजर्स को क्या मिलेगा

Airtel ने चुपचाप बंद कर दिया ये Postpaid Plan! जानिए अब यूजर्स को क्या मिलेगा

Airtel Postpaid Plan: इस प्लान के बाद भी यूजर्स के पास 449 और 699 रुपये के दो प्लान मौजूद हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 18 Jul 2026 12:31 PM (IST)
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Airtel Postpaid Plan: देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने अपने यूजर्स को झटका दिया है. दरअसल, एयरटेल ने अपना एक पोस्टपेड प्लान को बंद कर दिया है. जी हां, दरअसल, कंपनी ने अपना 549 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान बंद कर दिया है. अब सवाल ये उठता है कि अब इस प्लान की जगह पर यूजर्स को क्या मिलेगा. आइए जानते हैं कि क्यों कंपनी ने बंद कर दिया ये प्लान.

कौन से प्लान बचे हैं

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 549 रुपये प्लान हटने से यूजर्स को झटका जरूर लगा है. हालांकि, इस प्लान के बाद भी यूजर्स के पास 449 और 699 रुपये के दो प्लान मौजूद हैं. हालांकि, इन दोनों प्लान में अलग-अलग बेनिफिट्स मिलते हैं.

क्या था 549 रुपये वाला प्लान

जानकारी के मुताबिक, एयरटेल के 549 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान उन यूजर्स के लिए एक परफेक्ट प्लान माना जाता था जिन्हें कम कीमत में ज्यादा बेनिफिट्स चाहिए होते थे. बता दें कि एयरटेल के इस प्लान में पूरे देश में अनलिमिटेड लोकल कॉलिंग की सुविधा मिलती थी. इसके अलावा एसटीडी और रोमिंग कॉलिंग की भी सुविधा मिलती थी. साथ ही इस प्लान में डेली 100 SMS और 4G/5G डेटा भी शामिल था. इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स को 6 महीने तक का Amazon Prime Mobile का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिल जाता था.

Jio का सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान

रिलायंस जियो की बात करें तो कंपनी अपने यूजर्स को 349 रुपये में सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान ऑफर करती है. इस प्लान में यूजर्स को 30जीबी का हाई-स्पीड इंटरनेट डेटा मिलता है. हालाकिं, ये डेटा खत्म होने के बाद यूजर्स को डेटा के लिए एक्सट्रा पैसे देने पड़ेंगे. इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स को प्रतिदिन 100SMS की भी सुविधा दी जा रही है.

यूजर्स पर क्या होगा असर

आपको बता दें कि कंपनी के 549 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान हटने से उन यूजर्स को सबसे ज्यादा परेशानी होगी जिन्हें कम कीमत में ज्यादा बेनिफिट्स की जरूरत होती थी. बता दें कि अब यूजर्स को या तो 449 रुपये या फिर 699 रुपये वाले प्लान पर भी निर्भर रहना पड़ेगा. आपको बता दें कि एयरटेल के मुकाबले अब जियो यूजर्स को सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान ऑफर कर रहा है. वहीं, अब एयरटेल के 549 रुपये वाला प्लान बंद होने के बाद कुछ यूजर्स जियो की ओर भी शिफ्ट हो सकते हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 18 Jul 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
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