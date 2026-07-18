पापा के 50वें जन्मदिन पर बेटी ने गिफ्ट की नई बाइक, सरप्राइज देखकर रो पड़े पिता- वीडियो वायरल

कहते हैं कि एक पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की खुशियों के लिए कुर्बान कर देता है. वह खुद की जरूरतें भूलकर परिवार को हर वो चीज देता है जिसकी उन्हें चाहत होती है. लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े होते हैं और माता-पिता को कोई बड़ा सरप्राइज देते हैं, तो उस पल की खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती. ऐसा ही एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बेटी ने अपने पिता के 50वें जन्मदिन पर उन्हें एक चमचमाती हुई नई मोटरसाइकिल गिफ्ट की है. अपनी बेटी से ऐसा शानदार तोहफा पाकर पिता अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और सरेआम रो पड़े.

बेटी का अनमोल तोहफा और पिता के आंसू

इस खूबसूरत वीडियो को इंस्टाग्राम पर नंदनी नाम की एक यूजर ने शेयर किया है. नंदनी ने वीडियो के ऊपर लिखा है, "जब आप आखिरकार अपने माता-पिता को कुछ वापस देने के काबिल हो जाते हैं." नंदनी ने बताया कि उनके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार की खुशियों के लिए लगा दी और कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा. यही वजह है कि वह हर दिन इतनी मेहनत करती हैं ताकि अपने माता-पिता को खुशी दे सकें. नंदनी ने अपने पिता को शुक्रिया कहते हुए लिखा कि जब भी उन्हें खुद पर शक होता था, तब उनके पिता उन पर भरोसा जताते थे. उन्हीं की सिखाई बातों की वजह से आज वह इस मुकाम पर पहुंची हैं कि अपने पिता को यह खास तोहफा दे सकीं.

View this post on Instagram A post shared by Nand’U’ (@nandus.notebook)

लाल कपड़े में छिपा था चमचमाता सरप्राइज

वीडियो में देखा जा सकता है कि पिता जैसे ही घर के बाहर आते हैं, उन्हें लाल कपड़े से ढकी हुई एक चीज दिखाई देती है. तभी परिवार के लोग पटाखे चलाकर जश्न मनाते हैं. जैसे ही पिता उस लाल कपड़े को हटाते हैं, उनके सामने एक ब्रैंड न्यू मोटरसाइकिल होती है. अपनी आंखों के सामने इस तोहफे को देखकर पिता पूरी तरह भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं. वह तुरंत अपने परिवार को गले लगा लेते हैं. इसके बाद वह वीडियो कॉल पर जुड़ी अपनी बेटी नंदनी को फोन में देखते हुए ढेर सारा प्यार देते हैं और खुशी से रोने लगते हैं.

यह भी पढ़ें: King Cobra Rescue Viral Video: 10 फिट लंबा कोबरा निकला तो महिला ने खिलौना समझकर पकड़ लिया, होश उड़ा देगा यह वीडियो

सोशल मीडिया पर लोगों ने बरसाया प्यार

इस वीडियो को अब तक 1.25 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और यह गिनती लगातार बढ़ती जा रही है. वीडियो को देखकर लोग बेहद भावुक हो रहे हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह बहुत प्यारा है, आपके लिए बहुत खुशी हुई." वहीं दूसरे यूजर ने दुआ करते हुए लिखा, "मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी जिंदगी में भी ऐसा दिन आए जब मैं अपने माता-पिता के लिए ऐसा कर सकूं." एक तीसरे यूजर ने कहा, "पिता की आंखों से निकले आंसू बताते हैं कि उन्होंने इस तोहफे को दिल से स्वीकार किया है."

यह भी पढ़ें: Mobile Phone Theft in Hospital: अस्पताल में घुसा चोर और उठा ले गया मरीजों के मोबाइल फोन, चोरी का वीडियो वायरल