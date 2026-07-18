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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पापा के 50वें जन्मदिन पर बेटी ने गिफ्ट की नई बाइक, सरप्राइज देखकर रो पड़े पिता- वीडियो वायरल

Video: पापा के 50वें जन्मदिन पर बेटी ने गिफ्ट की नई बाइक, सरप्राइज देखकर रो पड़े पिता- वीडियो वायरल

वीडियो में देखा जा सकता है कि पिता जैसे ही घर के बाहर आते हैं, उन्हें लाल कपड़े से ढकी हुई एक चीज दिखाई देती है. तभी परिवार के लोग पटाखे चलाकर जश्न मनाते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 18 Jul 2026 02:47 PM (IST)
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कहते हैं कि एक पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की खुशियों के लिए कुर्बान कर देता है. वह खुद की जरूरतें भूलकर परिवार को हर वो चीज देता है जिसकी उन्हें चाहत होती है. लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े होते हैं और माता-पिता को कोई बड़ा सरप्राइज देते हैं, तो उस पल की खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती. ऐसा ही एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बेटी ने अपने पिता के 50वें जन्मदिन पर उन्हें एक चमचमाती हुई नई मोटरसाइकिल गिफ्ट की है. अपनी बेटी से ऐसा शानदार तोहफा पाकर पिता अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और सरेआम रो पड़े.

बेटी का अनमोल तोहफा और पिता के आंसू

इस खूबसूरत वीडियो को इंस्टाग्राम पर नंदनी नाम की एक यूजर ने शेयर किया है. नंदनी ने वीडियो के ऊपर लिखा है, "जब आप आखिरकार अपने माता-पिता को कुछ वापस देने के काबिल हो जाते हैं." नंदनी ने बताया कि उनके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार की खुशियों के लिए लगा दी और कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा. यही वजह है कि वह हर दिन इतनी मेहनत करती हैं ताकि अपने माता-पिता को खुशी दे सकें. नंदनी ने अपने पिता को शुक्रिया कहते हुए लिखा कि जब भी उन्हें खुद पर शक होता था, तब उनके पिता उन पर भरोसा जताते थे. उन्हीं की सिखाई बातों की वजह से आज वह इस मुकाम पर पहुंची हैं कि अपने पिता को यह खास तोहफा दे सकीं. 

 
 
 
 
 
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लाल कपड़े में छिपा था चमचमाता सरप्राइज

वीडियो में देखा जा सकता है कि पिता जैसे ही घर के बाहर आते हैं, उन्हें लाल कपड़े से ढकी हुई एक चीज दिखाई देती है. तभी परिवार के लोग पटाखे चलाकर जश्न मनाते हैं. जैसे ही पिता उस लाल कपड़े को हटाते हैं, उनके सामने एक ब्रैंड न्यू मोटरसाइकिल होती है. अपनी आंखों के सामने इस तोहफे को देखकर पिता पूरी तरह भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं. वह तुरंत अपने परिवार को गले लगा लेते हैं. इसके बाद वह वीडियो कॉल पर जुड़ी अपनी बेटी नंदनी को फोन में देखते हुए ढेर सारा प्यार देते हैं और खुशी से रोने लगते हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने बरसाया प्यार

इस वीडियो को अब तक 1.25 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और यह गिनती लगातार बढ़ती जा रही है. वीडियो को देखकर लोग बेहद भावुक हो रहे हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह बहुत प्यारा है, आपके लिए बहुत खुशी हुई." वहीं दूसरे यूजर ने दुआ करते हुए लिखा, "मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी जिंदगी में भी ऐसा दिन आए जब मैं अपने माता-पिता के लिए ऐसा कर सकूं." एक तीसरे यूजर ने कहा, "पिता की आंखों से निकले आंसू बताते हैं कि उन्होंने इस तोहफे को दिल से स्वीकार किया है." 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 02:47 PM (IST)
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