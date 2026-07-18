क्या चीन में इस्तेमाल कर सकते हैं Google Maps? अभी जानिए ये हैरान करने वाली सच्चाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चीन यात्रा से पहले वैकल्पिक नेविगेशन ऐप डाउनलोड करना बेहतर है.

Google Maps in China: गूगल मैप्स आज की आधुनिक दुनिया में काफी इस्तेमाल करने वाला नैविगेशन ऐप बन चुका है. लोग रास्ता खोजने से लेकर रेस्ट्रां खोजने तक के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. हालांकि, ये ऐप कई देशों में अच्छे से काम करता है. भारत में इस ऐप का काफी तेजी से इस्तेमाल हो रहा है. लेकिन भारत के पड़ीसी देश चीन में क्या गूगल मैप्स इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं. आइए जानते हैं क्या है इसकी सच्चाई.

चीन में क्यों नहीं चलता Google Maps

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Google ने कई साल पहले चीन के बाजार से अपने ज्यादातर ऑनलाइन सर्विसेज को हटा लिया था. इसके पीछे चीनी सरकार और Google के बीच इंटरनेट सेंसरशिप और सर्विसेज के संचालन को लेकर लंबे समय तक चले मतभेद थे. इसके बाद चीन ने Google की कई सर्विसेज पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसमें Google Maps भी शामिल है. यही वजह है कि चीन में बिकने वाले ज्यादातर Android स्मार्टफोन में Google Mobile Services नहीं मिलते हैं. बता दें कि Google Play Store और Google Maps जैसी सर्विस भी इन स्मार्टफोन में पहले से मौजूद नहीं होता है.

अगर फोन में पहले से Google Maps हो तो क्या चलेगा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके iPhone या Android फोन में पहले से ही Google Maps इंस्टॉल है और आप चीन की यात्रा करते हैं तब भी आपका एक्सपीरिएंस भारत जैसा नहीं होगा. बता दें कि कई जगहों पर मैप डेटा अधूरा या सही तरीके से काम नहीं कर पाता है जिससे रास्ता खोजने में परेशानी आ सकती है. कुछ मामलों में गलत लोकेशन या नेविगेशन संबंधी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं.

ट्रैवल से पहले रखें ये बात याद

अब आपको बता दें कि अगर आप भी जल्द में ही चीन की यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पहुंचने से पहले जरूरी मैप और नेविगेशन ऐप्स डाउनलोड कर लें. इसके साथ ही जिन जगहों पर जाना है, उनकी जानकारी पहले से सेव कर लें. इससे इंटरनेट या ऐप संबंधी किसी भी परेशानी की स्थिति में आपको रास्ता ढूंढने में परेशानी नहीं होगी. हालांकि, गूगल मैप्स चीन में उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से भारत में करता है. इसीलिए आपके दूसरे नेविगेशन ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप आसानी से कोई भी रास्ता खोज सकेंगे.

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