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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या चीन में इस्तेमाल कर सकते हैं Google Maps? अभी जानिए ये हैरान करने वाली सच्चाई

क्या चीन में इस्तेमाल कर सकते हैं Google Maps? अभी जानिए ये हैरान करने वाली सच्चाई

Google Maps in China: Google ने कई साल पहले चीन के बाजार से अपने ज्यादातर ऑनलाइन सर्विसेज को हटा लिया था.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 18 Jul 2026 12:48 PM (IST)
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  • चीन यात्रा से पहले वैकल्पिक नेविगेशन ऐप डाउनलोड करना बेहतर है.

Google Maps in China: गूगल मैप्स आज की आधुनिक दुनिया में काफी इस्तेमाल करने वाला नैविगेशन ऐप बन चुका है. लोग रास्ता खोजने से लेकर रेस्ट्रां खोजने तक के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. हालांकि, ये ऐप कई देशों में अच्छे से काम करता है. भारत में इस ऐप का काफी तेजी से इस्तेमाल हो रहा है. लेकिन भारत के पड़ीसी देश चीन में क्या गूगल मैप्स इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं. आइए जानते हैं क्या है इसकी सच्चाई.

चीन में क्यों नहीं चलता Google Maps

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Google ने कई साल पहले चीन के बाजार से अपने ज्यादातर ऑनलाइन सर्विसेज को हटा लिया था. इसके पीछे चीनी सरकार और Google के बीच इंटरनेट सेंसरशिप और सर्विसेज के संचालन को लेकर लंबे समय तक चले मतभेद थे. इसके बाद चीन ने Google की कई सर्विसेज पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसमें Google Maps भी शामिल है. यही वजह है कि चीन में बिकने वाले ज्यादातर Android स्मार्टफोन में Google Mobile Services नहीं मिलते हैं. बता दें कि Google Play Store और Google Maps जैसी सर्विस भी इन स्मार्टफोन में पहले से मौजूद नहीं होता है.

अगर फोन में पहले से Google Maps हो तो क्या चलेगा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके iPhone या Android फोन में पहले से ही Google Maps इंस्टॉल है और आप चीन की यात्रा करते हैं तब भी आपका एक्सपीरिएंस भारत जैसा नहीं होगा. बता दें कि कई जगहों पर मैप डेटा अधूरा या सही तरीके से काम नहीं कर पाता है जिससे रास्ता खोजने में परेशानी आ सकती है. कुछ मामलों में गलत लोकेशन या नेविगेशन संबंधी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं.

ट्रैवल से पहले रखें ये बात याद

अब आपको बता दें कि अगर आप भी जल्द में ही चीन की यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पहुंचने से पहले जरूरी मैप और नेविगेशन ऐप्स डाउनलोड कर लें. इसके साथ ही जिन जगहों पर जाना है, उनकी जानकारी पहले से सेव कर लें. इससे इंटरनेट या ऐप संबंधी किसी भी परेशानी की स्थिति में आपको रास्ता ढूंढने में परेशानी नहीं होगी. हालांकि, गूगल मैप्स चीन में उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से भारत में करता है. इसीलिए आपके दूसरे नेविगेशन ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप आसानी से कोई भी रास्ता खोज सकेंगे.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 18 Jul 2026 12:48 PM (IST)
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