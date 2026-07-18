Live: 20 दिन से भूख हड़ताल...अब इमरजेंसी वार्ड में भर्ती, अस्पताल पहुंचीं सोनम वांगचुक की पत्नी
Sonam Wangchuk Live Update: दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश और मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह के अनुसार, सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें स्पताल में भर्ती कराया गया है.
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस 21वें दिन वहां से हटाकर अस्पताल ले गई है. इसके साथ ही पुलिस ने वहां से प्रदर्शनकारियों को भी हटने को कहा.
दिल्ली पुलिस ने साफ कहा कि हाई कोर्ट के आदेश और मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह के अनुसार, सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें जरूरी मेडिकल देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से अपील कि वे जल्द से जल्द शांतिपूर्ण तरीके से वहां से हट जाएं.
बता दें कि हर दिन आने वाले मेडिकल बुलेटिन के अनुसार सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी थी. दो दिन पहले आई मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया था कि उनका वजन 8 किलो से अधिक घट गया था और उनकी सेहत बिगड़ रही है.
Sonam Wangchuk Live Updates: आज से मैं अपना अनशन शुरू कर रहा हूं- अभिजीत दीपके
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने के बाद दिल्ली पुलिस वहां से प्रदर्शनकारियों को भी हटा रही है. इसी बीच अभिजीत दीपके फिर से वहां पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा कि आज से मैं अपना अनशन शुरू कर रहा हूं और 20 जुलाई को मार्च भी होगा.
Sonam Wangchuk Live Updates: सफदरजंग अस्पताल पहुंचीं सोनम वांगचुक की पत्नी
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाकर दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां पर अब सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि भी सफदरजंग अस्पताल पहुंच गई हैं. गीतांजलि ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हूँ, जहाँ सोनम वांगचुक को भर्ती कराया गया है. मेरी, उनके परिवार और उन डॉक्टरों की सहमति के बिना उन्हें मुँह से या नस के जरिए कोई भी दवा या चीज नहीं दी जानी चाहिए, जो पिछले 20 दिनों से उनकी सेहत की निगरानी कर रहे हैं.