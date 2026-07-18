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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान महिला ने फेंकी स्याही तो आया अभिजीत दीपके का बयान, 'नील रंग मेरा...'

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान महिला ने फेंकी स्याही तो आया अभिजीत दीपके का बयान, 'नील रंग मेरा...'

Abhijit Dipke: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर एक महिला ने स्याही फेंकी. इस घटना के बाद दीपके ने एक्स पर प्रतिक्रिया दी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 18 Jul 2026 05:40 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर स्याही फेंके जाने की घटना सामने आई है. आरोप है कि एक महिला ने उन पर स्याही फेंकी और थप्पड़ मारने की भी कोशिश की. इस घटना के बाद प्रदर्शन स्थल पर कुछ देर के लिए हंगामे जैसी स्थिति बन गई. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला अचानक अभिजीत दीपके के पास पहुंचती है और उन पर स्याही जैसा पदार्थ फेंक देती है. घटना के बाद अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, "ब्लू मेरा रंग है… जय भीम!"

जंतर-मंतर पर शनिवार को  सुबह से ही हलचल बनी हुई थी. सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने 21 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को वहां से हटाकर सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों में नाराजगी देखी गई. सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के बाद अभिजीत दीपके ने खुद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान कर दिया. इसी दौरान दिन में उनके साथ स्याही फेंकने की घटना हुई.

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अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल शुरू की

चश्मदीदों के अनुसार, जब अभिजीत दीपके अपने समर्थकों के बीच मौजूद थे, तभी एक महिला उनके करीब पहुंची और उन पर स्याही फेंक दी. आरोप यह भी है कि महिला ने उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की. हालांकि, वहां मौजूद वॉलंटियर्स और समर्थकों ने तुरंत महिला को पकड़ लिया, जिसके बाद स्थिति को संभाल लिया गया. अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाए जाने के विरोध में भूख हड़ताल शुरू की है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह तत्काल प्रभाव से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 18 Jul 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Abhijit Dipke Cockroach Janata Party
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