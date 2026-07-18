Apple यूजर्स की मौज! अब इस नए डिस्प्ले के साथ आएगा नया iPad Mini, जानें पूरी जानकारी
Apple iPad Mini: बता दें कि नए iPad Mini में OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है जो इसे मौजूदा LCD स्क्रीन से काफी बेहतर बनाएगा.
- कंपनी एक नया एंट्री-लेवल आईपैड भी जल्द पेश करेगी।
Apple iPad Mini: एप्पल के कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं जिन्हें यूजर्स काफी पसंद करते हैं. वैसे तो आईफोन को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है लेकिन एप्पल के बाकी प्रोडक्ट्स भी कई यूजर्स को पसंद आते हैं. इसी कड़ी में बता दें कि एप्पल आईपैड मिनी भी बाजार में एक चर्चित डिवाइस है. कंपनी अब इस डिवाइस को नए डिस्प्ले के साथ बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. आइए जानते हैं पूरी जानकारी.
पहली बार मिलेगा OLED Panel
दरअसल, Bloomberg के मार्क गुरमन की रिपोर्ट के अनुसार, Apple एक नए iPad Mini पर काम कर रहा है जिसका इंटरनल कोडनेम J510 बताया जा रहा है. जानकारी के लिए बता दें कि ये इस डिवाइस के लिए 2021 के बाद पहला बड़ा अपडेट साबित होने वाला है. बता दें कि नए iPad Mini में OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है जो इसे मौजूदा LCD स्क्रीन से काफी बेहतर बनाएगा. बेहतर कलर, ज्यादा कंट्रास्ट और शानदार विजुअल एक्सपीरियंस के कारण ये अपग्रेड कॉम्पैक्ट टैबलेट सेगमेंट में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है. इससे पहले प्रो मॉडल्स में OLED टेक्नोलॉजी देखने को मिलती थी.
स्टैंडर्ड iPad में बना रहेगा LCD Display
इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक, जहां iPad Mini और iPad Air में OLED स्क्रीन आने की चर्चा हो रही है. वहीं नॉर्मल iPad मॉडल में फिलहाल LCD डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा. ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे डिवाइस की कीमत कंट्रोल में रहे. इसके साथ ही माना जा रहा है कि एप्पल पेंसिल को भी कंपनी जल्द ही बाजार में उतारने की तैयारी में है. इस नए डिवाइस में यूजर्स को एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी.
नया iPad होगा लॉन्च
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Apple सिर्फ iPad Mini तक सीमित नहीं रहने वाला है. कंपनी एक नए एंट्री-लेवल iPad पर भी काम कर रही है जिसके जल्द ही भारतीय मार्केट में लॉन्च होने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि इस नए मॉडल में बहुत पावरफुल प्रोसेसर भी देखने को मिल सकता है जिससे इसकी परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर हो सकती है. हालांकि, इसके डिजाइन में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा.
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