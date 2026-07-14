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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीLaptop की भी होती है Expiry Date? जानिए कब होती है बदलने की जरूरत

Laptop की भी होती है Expiry Date? जानिए कब होती है बदलने की जरूरत

Laptop: पुराने लैपटॉप में अक्सर नए ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम नहीं करते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 14 Jul 2026 07:06 PM (IST)
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  • बार-बार मरम्मत की जरूरत पड़ने पर नया लैपटॉप चुनें।

Laptop: डिजिटल दुनिया में लैपटॉप भी आज लोगों की जरुरत बन चुका है. ऑफिस में काम करना हो या फिर वर्क फ्रॉम होम हो या फिर स्टूडेंट्स हों, लैपटॉप ऐसा डिवाइस है जो सभी के लिए काम आता है. लेकिन लैपटॉप भी हमेशा काम नहीं करता है. जी हां, दरअसल, स्मार्टफोन की तरह ही लैपटॉप भी एक समय के बाद काम करना बंद कर सकता है. साथ ही अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या लैपटॉप की भी एक्सपायरी डेट होती है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कब आपको लैपटॉप बदलने की जरुरत पड़ेगी.

अपडेट्स मिलना हो जाए बंद

जानकारी के लिए बता दें कि पुराने लैपटॉप में अक्सर नए ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम नहीं करते हैं. कई कंपनियां पुराने मॉडल के लिए सिक्योरिटी अपडेट देना भी बंद कर देती हैं. ऐसे में डेटा की सेफ्टी का खतरा भी बढ़ सकता है. अगर आपका लैपटॉप जरूरी अपडेट सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको लैपटॉप को बदल देना चाहिए.

जल्द खत्म हो जाती है बैटरी

बता दें कि समय के साथ हर लैपटॉप की बैटरी की ताकत कम होती जाती है. अगर आपका लैपटॉप कुछ ही मिनटों में डिस्चार्ज हो जाता है या हमेशा चार्जर से जोड़कर ही इस्तेमाल करना पड़ता है तो पहले बैटरी बदलने का ऑप्शन देखें. लेकिन अगर बैटरी के साथ-साथ दूसरे हार्डवेयर भी पुराने हो चुके हैं तो नया लैपटॉप लेना ज्यादा समझदारी हो सकता है.

कब खरीदना है नया लैपटॉप

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपका लैपटॉप पहले के मुकाबले ज्यादा धीमा हो गया है, बार-बार हैंग होता है या स्टार्ट होने में काफी समय लेता है तो ये संकेत है कि सिस्टम का हार्डवेयर पुराना पड़ चुका है. कई बार RAM या SSD अपग्रेड करने से समस्या दूर हो जाती है लेकिन अगर इसके बाद भी परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं आता तो नया लैपटॉप खरीदने पर आपको विचार करना चाहिए.

बार-बार रिपेयर की पड़ रही जरूरत

इतना ही नहीं, अगर लैपटॉप में बार-बार कीबोर्ड, स्क्रीन, मदरबोर्ड या दूसरे हार्डवेयर से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं और हर कुछ महीनों में रिपेयर पर पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं तो आपको बार-बार रिपेयर करना की जगह पर नया लैपटॉप खरीद लेना चाहिए.

कैसे लंबे समय तक चलाएं लैपटॉप

अब अगर आप भी अपने लैपटॉप की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ जरूरी चीजों का जरूर ध्यान रखें. इसके लिए आपको समय-समय पर सिस्टम की सफाई करनी चाहिए. बेकार की फाइलें हटाएं, सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें, भरोसेमंद एंटीवायरस का इस्तेमाल करें और लैपटॉप को ज्यादा गर्म होने से बचाएं. इतना ही नहीं, SSD और RAM अपग्रेड करने से भी कई पुराने लैपटॉप की स्पीड में अच्छा सुधार देखा जा सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 14 Jul 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
Laptop Tech Tips TECH NEWS HINDI
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