Laptop की भी होती है Expiry Date? जानिए कब होती है बदलने की जरूरत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बार-बार मरम्मत की जरूरत पड़ने पर नया लैपटॉप चुनें।

Laptop: डिजिटल दुनिया में लैपटॉप भी आज लोगों की जरुरत बन चुका है. ऑफिस में काम करना हो या फिर वर्क फ्रॉम होम हो या फिर स्टूडेंट्स हों, लैपटॉप ऐसा डिवाइस है जो सभी के लिए काम आता है. लेकिन लैपटॉप भी हमेशा काम नहीं करता है. जी हां, दरअसल, स्मार्टफोन की तरह ही लैपटॉप भी एक समय के बाद काम करना बंद कर सकता है. साथ ही अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या लैपटॉप की भी एक्सपायरी डेट होती है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कब आपको लैपटॉप बदलने की जरुरत पड़ेगी.

अपडेट्स मिलना हो जाए बंद

जानकारी के लिए बता दें कि पुराने लैपटॉप में अक्सर नए ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम नहीं करते हैं. कई कंपनियां पुराने मॉडल के लिए सिक्योरिटी अपडेट देना भी बंद कर देती हैं. ऐसे में डेटा की सेफ्टी का खतरा भी बढ़ सकता है. अगर आपका लैपटॉप जरूरी अपडेट सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको लैपटॉप को बदल देना चाहिए.

जल्द खत्म हो जाती है बैटरी

बता दें कि समय के साथ हर लैपटॉप की बैटरी की ताकत कम होती जाती है. अगर आपका लैपटॉप कुछ ही मिनटों में डिस्चार्ज हो जाता है या हमेशा चार्जर से जोड़कर ही इस्तेमाल करना पड़ता है तो पहले बैटरी बदलने का ऑप्शन देखें. लेकिन अगर बैटरी के साथ-साथ दूसरे हार्डवेयर भी पुराने हो चुके हैं तो नया लैपटॉप लेना ज्यादा समझदारी हो सकता है.

कब खरीदना है नया लैपटॉप

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपका लैपटॉप पहले के मुकाबले ज्यादा धीमा हो गया है, बार-बार हैंग होता है या स्टार्ट होने में काफी समय लेता है तो ये संकेत है कि सिस्टम का हार्डवेयर पुराना पड़ चुका है. कई बार RAM या SSD अपग्रेड करने से समस्या दूर हो जाती है लेकिन अगर इसके बाद भी परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं आता तो नया लैपटॉप खरीदने पर आपको विचार करना चाहिए.

बार-बार रिपेयर की पड़ रही जरूरत

इतना ही नहीं, अगर लैपटॉप में बार-बार कीबोर्ड, स्क्रीन, मदरबोर्ड या दूसरे हार्डवेयर से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं और हर कुछ महीनों में रिपेयर पर पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं तो आपको बार-बार रिपेयर करना की जगह पर नया लैपटॉप खरीद लेना चाहिए.

कैसे लंबे समय तक चलाएं लैपटॉप

अब अगर आप भी अपने लैपटॉप की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ जरूरी चीजों का जरूर ध्यान रखें. इसके लिए आपको समय-समय पर सिस्टम की सफाई करनी चाहिए. बेकार की फाइलें हटाएं, सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें, भरोसेमंद एंटीवायरस का इस्तेमाल करें और लैपटॉप को ज्यादा गर्म होने से बचाएं. इतना ही नहीं, SSD और RAM अपग्रेड करने से भी कई पुराने लैपटॉप की स्पीड में अच्छा सुधार देखा जा सकता है.

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