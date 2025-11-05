WhatsApp पर RTO चालान का मैसेज आया? भूलकर भी क्लिक न करें, साइबर ठगों ने बिछाया है बड़ा जाल

ठग पहले किसी अनजान नंबर से RTO चालान के नाम पर यह फाइल भेजते हैं. यूजर इसे असली समझकर डाउनलोड कर लेता है, और यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है. जैसे ही ऐप इंस्टॉल होती है, हैकर्स को आपके मोबाइल के SMS, कॉन्टैक्ट्स, फाइल्स, कैमरा और माइक तक की एक्सेस मिल जाती है. फिर वे चोरी-छिपे आपकी डिजिटल गतिविधियों पर नजर रखते हैं और सही मौका मिलते ही बैंक खाते से पैसे उड़ा लेते हैं.