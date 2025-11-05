एक्सप्लोरर
WhatsApp पर RTO चालान का मैसेज आया? भूलकर भी क्लिक न करें, साइबर ठगों ने बिछाया है बड़ा जाल
Cyber Fraud: अगर आपके WhatsApp पर हाल ही में RTO चालान भरने का कोई मैसेज आया है तो सावधान हो जाइए! इसे असली समझकर क्लिक करना बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है.
अगर आपके WhatsApp पर हाल ही में RTO चालान भरने का कोई मैसेज आया है तो सावधान हो जाइए! इसे असली समझकर क्लिक करना बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है. दरअसल, यह कोई असली चालान नहीं, बल्कि साइबर ठगों द्वारा रचा गया धोखे का जाल है. इस मैसेज में एक लिंक या फाइल भेजी जाती है जो दिखने में सामान्य लगती है, लेकिन क्लिक करते ही यह आपके फोन में एक खतरनाक मालवेयर (Malware) इंस्टॉल कर देती है. इसके ज़रिए हैकर्स आपके फोन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 05 Nov 2025 11:13 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WhatsApp पर RTO चालान का मैसेज आया? भूलकर भी क्लिक न करें, साइबर ठगों ने बिछाया है बड़ा जाल
टेक्नोलॉजी
7 Photos
Vibe Hacking का कहर! अब आपके पैसों नहीं, दिमाग और भावनाओं पर होगा साइबर अटैक का कब्जा
टेक्नोलॉजी
5 Photos
गूगल की चेतावनी! अगर आपको ये मैसेज मिलें तो तुरंत डिलीट कर दें, वरना हैकर्स मिनटों में कर देंगे आपका बैंक खाली
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अब भूल जाइए पासवर्ड टाइप करना! जानिए क्या है पासकी फीचर जिससे बस एक क्लिक में होगा लॉगिन आसान
टेक्नोलॉजी
5 Photos
जल्द बढ़ने वाली है सस्ते स्मार्टफोन्स की कीमत! जानिए वो वजह जिससे आपकी जेब पर पड़ेगा असर!
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Samsung Galaxy S25 Ultra Vs iPhone 17 Pro Max: कैमरा, स्पीड और डिस्प्ले की जंग में कौन निकला असली बादशाह?
टेक्नोलॉजी
7 Photos
AI की वजह से चली गई नौकरी? अब ऐसे घर बैठे मिलेंगे पैसे, जानें क्या है UBI सिस्टम
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
इंडिया
'जोरदार धमाका हुआ, फिर हर तरफ ...' बिलासपुर ट्रेन हादसे के चश्मदीदों ने सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली आपबीती
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
इंडिया
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WhatsApp पर RTO चालान का मैसेज आया? भूलकर भी क्लिक न करें, साइबर ठगों ने बिछाया है बड़ा जाल
टेक्नोलॉजी
7 Photos
Vibe Hacking का कहर! अब आपके पैसों नहीं, दिमाग और भावनाओं पर होगा साइबर अटैक का कब्जा
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion