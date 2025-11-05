हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WhatsApp पर RTO चालान का मैसेज आया? भूलकर भी क्लिक न करें, साइबर ठगों ने बिछाया है बड़ा जाल

Cyber Fraud: अगर आपके WhatsApp पर हाल ही में RTO चालान भरने का कोई मैसेज आया है तो सावधान हो जाइए! इसे असली समझकर क्लिक करना बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 05 Nov 2025 11:15 AM (IST)
अगर आपके WhatsApp पर हाल ही में RTO चालान भरने का कोई मैसेज आया है तो सावधान हो जाइए! इसे असली समझकर क्लिक करना बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है. दरअसल, यह कोई असली चालान नहीं, बल्कि साइबर ठगों द्वारा रचा गया धोखे का जाल है. इस मैसेज में एक लिंक या फाइल भेजी जाती है जो दिखने में सामान्य लगती है, लेकिन क्लिक करते ही यह आपके फोन में एक खतरनाक मालवेयर (Malware) इंस्टॉल कर देती है. इसके ज़रिए हैकर्स आपके फोन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि RTO Traffic Challan.apk नाम की एक फाइल WhatsApp पर तेजी से फैल रही है. इसे डाउनलोड करते ही यह आपके फोन को संक्रमित कर देती है और हैकर्स को आपकी निजी जानकारी, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड और OTP तक की पहुंच दे देती है.
साइबर सुरक्षा एजेंसी Cyble Rail ने इसे बेहद खतरनाक वायरस करार दिया है जो रिमोट एक्सेस के ज़रिए फोन की हर गतिविधि पर निगरानी रख सकता है. हाल के दिनों में ऐसे कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं जिनमें लोगों के अकाउंट खाली कर दिए गए.
ठग पहले किसी अनजान नंबर से RTO चालान के नाम पर यह फाइल भेजते हैं. यूजर इसे असली समझकर डाउनलोड कर लेता है, और यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है. जैसे ही ऐप इंस्टॉल होती है, हैकर्स को आपके मोबाइल के SMS, कॉन्टैक्ट्स, फाइल्स, कैमरा और माइक तक की एक्सेस मिल जाती है. फिर वे चोरी-छिपे आपकी डिजिटल गतिविधियों पर नजर रखते हैं और सही मौका मिलते ही बैंक खाते से पैसे उड़ा लेते हैं.
इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कभी भी किसी अंजान लिंक या APK फाइल पर क्लिक न करें. अगर आपको वाकई चालान चेक करना हो तो केवल सरकारी वेबसाइट जैसे Parivahan.gov.in या अपने राज्य की RTO साइट का उपयोग करें. अपने फोन की सेटिंग्स में Unknown Sources ऑप्शन को हमेशा बंद रखें ताकि कोई भी ऐप बिना आपकी अनुमति के इंस्टॉल न हो सके.
WhatsApp पर आए हर मैसेज पर भरोसा करना अब सुरक्षित नहीं रहा. ठग लगातार नए तरीकों से लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध लिंक को खोलने से पहले दो बार सोचें क्योंकि एक क्लिक आपकी पूरी डिजिटल दुनिया को खतरे में डाल सकता है.
Published at : 05 Nov 2025 11:13 AM (IST)
WhatsApp Cyber Fraud TECH NEWS HINDI RTO Chalaan Scam

Embed widget