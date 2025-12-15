यूपी चुनाव 2027 को लेकर क्या होगा प्लान? बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बताई रणनीति

भारतीय जनता पार्टी ने महाराजगंज से सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. जिसके बाद पंकज चौधरी आज सोमवार को दिल्ली पहुंचे. इस दौरान उन्होंने 2027 के चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ा दावा किया और बताया कि उनका प्लान क्या होगा?

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अभी से आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं. खुद को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे जब-जब जिम्मेदारी सौंपी है, उसको हमने पूरा किया है. बीजेपी कोई जातीय पार्टी नहीं है.

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्लान

पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी सभी समाज के लिये काम करती है. बीजेपी में सभी जाति के लोग प्रदेश अध्यक्ष बने है. इस दौरान उन्होंने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बात की और कहा कि 2027 में यूपी में हम लोग बेहतर रिजल्ट देंगे. हमारे लिए कोई भी चुनौती नहीं है.

हमारा टारगेट 2027 का चुनाव है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम और सीएम योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है जिसे हम लोग आगामी चुनाव में लोगों को बताएंगे. विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो कभी एसआईआर तो कभी ईवीएम की बातें करते हैं. एसआईआर को लेकर तो सदन में चर्चा भी हो चुकी है.

'यूपी में BJP के सामने कोई चुनौती नहीं'

पंकज चौधरी ने कहा कि हमारी कोशिश रहती है सबको पार्टी में जोड कर रखें. 2027 में हमारे सामने कोई चुनौती नहीं. बीजेपी कभी भी चुनावों को ध्यान में रखकर कोई कदम नहीं उठाती है. हमारी पार्टी और कार्यकर्ता हर चुनाव के खत्म होने के बाद आगे की तैयारी शुरू कर देते हैं.

उन्होंने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव से भी बेहतर परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे. मुझे कल (रविवार) ही नियुक्त किया गया है. मैं राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठक करूंगा और राज्य की सभी टीमों से भी मिलूंगा.

सभी लोगों से चर्चा करने के बाद हमारी लक्ष्य ये तय करना है कि कैसे हम आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करें और अपने संगठन को और मज़बूत कर सके. यही मेरा प्राथमिक काम होगा.

