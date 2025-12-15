IIT भुवनेश्वर में नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर निकली भर्ती, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश

देश के सबसे बड़े आईआईटी संस्थानों में शामिल आईआईटी भुवनेश्वर में नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर आई है. दरअसल आईआईटी भुवनेश्वर ने नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन के कुल 101 पदों को भरा जाएगा. वहीं इच्छुक उम्मीदवार 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि आईआईटी भुवनेश्वर में नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर सैलरी कितनी होगी.



आईआईटी भुवनेश्वर ने 101 पदों पर निकली भर्ती



आईआईटी भुवनेश्वर की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार नॉन टीचिंग स्टाफ के कुल 101 पदों पर भर्ती की जाएगी. नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें लाइब्रेरियन का 1 पद, मेडिकल ऑफिसर के 2 पद, स्टूडेंट काउंसलर के 2 पद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 1 पद, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर के 6 पद, असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल का 1 पद, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के 8 पद, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का 1 पद, स्टाफ नर्स का 1 पद, जूनियर इंजीनियर सिविल का 1 पद, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का 1 पद, जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल इंजीनियर का 1 पद, जूनियर टेक्नीशियन के 25 पद, जूनियर लैब असिस्टेंट के 7 पद, जूनियर टेक्नीशियन सिस्टम के 3 पद, जूनियर टेक्नीशियन नेटवर्क का 1 पद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 4 पद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एफ एंड क्यू का 1 पद, प्राइवेट सेक्रेटरी का 1 पद, असिस्टेंट करियर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का 1 पद, जूनियर सुपरिटेंडेंट के 8 पद, जूनियर अकाउंट सुपरिटेंडेंट का 1 पद, जूनियर असिस्टेंट के 13 पद, जूनियर अकाउंट्स के 3 पद और मल्टी टास्किंग स्टाफ के 7 पद शामिल है.



पदों के अनुसार तय की गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन



इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या प्रोफेशनल डिग्री होना जरूरी है. वहीं कई पदों के लिए काम का एक्सपीरियंस भी जरूरी रखा गया है जो पदों के अनुसार 2 साल से लेकर 10 साल तक हो सकता है. इसके अलावा आईआईटी भुवनेश्वर ने साफ किया है कि एक्सपीरियंस गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस या रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए.



भर्ती प्रक्रिया के लिए आयु सीमा और सैलरी



नॉन टीचिंग पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 32 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष निर्धारित की गई है. वहीं चयनित उम्मीदवारों को पदों के अनुसार 18,000 रुपये से लेकर 2,18,200 प्रति माह तक वेतन दिया जा सकता है. इसके अलावा इस भर्ती के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये तय किया गया है. वहीं एससी, एसटी, दिव्यांग जन, पूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, महिला उम्मीदवारों और आईआईटी भुवनेश्वर के नियमित कर्मचारियों को आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है.



चयन प्रक्रिया और आवेदन



इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के लिए ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा. कुछ पदों के लिए संस्थान एक्स्ट्रा मूल्यांकन प्रक्रिया भी अपना सकता है. वहीं आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आईआईटी भुवनेश्वर के ऑफिशियल करियर पोर्टल पर जाना होगा. वहां रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा. फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. इसके बाद ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा कर फॉर्म सबमिट करना होगा.

