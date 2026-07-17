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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनासिक MLC चुनाव में महायुति उम्मीदवार की हार के बाद BJP सख्त, बागी नगरसेवकों पर गिरेगी गाज

नासिक MLC चुनाव में महायुति उम्मीदवार की हार के बाद BJP सख्त, बागी नगरसेवकों पर गिरेगी गाज

Nashik MLC Election: बागी नगरसेवकों पर गाज गिरने जा रही है. नासिक विधान परिषद चुनाव में महायुति उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करने वाले नगरसेवकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

Written By : वैभव परब |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 17 Jul 2026 08:32 AM (IST)
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महाराष्ट्र के नासिक में विधान परिषद (MLC) के चुनाव में महायुति उम्मीदवार की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी बेहद सख्त नजर आ रही है. खबरें हैं कि अब बागी नगरसेवकों पर गाज गिरने जा रही है. नासिक विधान परिषद चुनाव में महायुति उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करने वाले नगरसेवकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

नासिक विधान परिषद चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते ने जीत दर्ज की, जबकि महायुति के उम्मीदवार नरेंद्र दराडे को हार का सामना करना पड़ा. महायुति द्वारा नरेंद्र दराडे को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद गोकुल गीते ने सीधे महायुति उम्मीदवार के खिलाफ बगावत कर चुनाव लड़ा था.

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बहुमत के बावजूद हुई महायुति की हार

पर्याप्त बहुमत होने के बावजूद नरेंद्र दराडे को विधान परिषद चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी. नासिक भाजपा शहर अध्यक्ष सुनील केदार ने पार्टी अनुशासन तोड़ने वाले नगरसेवकों की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को भेज दी है. भाजपा शहर अध्यक्ष सुनील केदार ने कहा कि महायुति के खिलाफ मतदान करने वाले नगरसेवकों पर कार्रवाई की जाएगी.

सुनील केदार ने स्वीकार किया कि नासिक विधान परिषद चुनाव में पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद उम्मीदवार की हार हुई. उनका कहना है कि इस बार भी कथित तौर पर ‘घोड़ेबाजार’ (क्रॉस वोटिंग/खरीद-फरोख्त) के कारण नरेंद्र दराडे को हार का सामना करना पड़ा.

पार्टी के खिलाफ वोट देने वालों पर होगी कार्रवाई

उन्होंने कहा कि दराडे के खिलाफ नाराजगी जरूर थी, लेकिन उम्मीदवार कोई भी हो, वह महायुति का अधिकृत उम्मीदवार था. इसलिए पार्टी के खिलाफ मतदान करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, इसलिए पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तय है.

गोकुल गीते ने दर्ज की शानदार जीत

दरअसल बीजेपी से बागी होकर गोकुल गीते ने विधान परिषद का चुनाव लड़ा. उन्हें 357 वोट मिले. वहीं शिवसेना उम्मीदवार को 248 वोट ही प्राप्त हुए. ऐसे में बागी गोकुल गीते ने 109 वोटों से शानदार जीत करते हुए महायुति को करारी हार दी.

बता दें कि महाराष्ट्र में विधान परिषद की 17 सीटों में से महायुति ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है. जबकि सिर्फ नासिक सीट पर महायुति को हार का सामना पड़ा है. हालांकि यह हार महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा के केंद्र में है. 

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 17 Jul 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
BJP MAHARASHTRA NEWS NASHIK NEWS
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