Iran US Tensions: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है. इसी बीच ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है. ईरानी मीडिया के मुताबिक, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी कई होटल, टावर और गोल्फ क्लब जैसी संपत्तियों को संभावित निशाना बताया है. यह बयान ऐसे समय आया है, जब दोनों देशों के बीच लगातार धमकियां और सैन्य तनाव बढ़ता जा रहा है.

खाड़ी में ट्रंप की कई संपत्तियां सूची में शामिल

रिपोर्ट के अनुसार, IRGC ने संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और ओमान में मौजूद ट्रंप ब्रांड की कई संपत्तियों का नाम लिया है. इनमें दुबई का ट्रंप इंटरनेशनल होटल एंड रेजिडेंशियल टावर, ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब, जेद्दा का ट्रंप प्लाजा टावर, रियाद का ट्रंप टावर, सऊदी अरब का ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब वादी सफर, कतर का ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब एंड विला सेमैसमा और मस्कट का ट्रंप इंटरनेशनल होटल शामिल हैं.

BREAKING: ACCORDING TO A PRESS RELEASE THE IRGC HAS DESIGNATED TRUMP’S PROPERTIES IN THE MIDDLE EAST AS A LEGITIMATE TARGET FOR STRIKES



List of reported targets:



🇦🇪 UAE:



Trump International Golf Club Dubai - Damac Hills, Dubai



Trump International Hotel & Residential Tower… pic.twitter.com/5owbsMe9Ne — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 16, 2026

कार्रवाई कब होगी, इस पर कुछ नहीं कहा

IRGC ने यह नहीं बताया कि इन जगहों पर कब या कैसे हमला किया जा सकता है. हालांकि इस बयान को ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का हिस्सा माना जा रहा है.

ईरान की चेतावनी- हमला हुआ तो जवाब और बड़ा होगा

ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फाघारी ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान के बिजली घरों, पुलों या दूसरे जरूरी ढांचों पर हमला करता है, तो ईरान पहले से ज्यादा बड़ा और कड़ा जवाब देगा. उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका होर्मुज में दखल देता है, तो ईरान इसे अपनी "रेड लाइन" पार करना मानेगा.

अमेरिका भी दे चुका है चेतावनी

डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुके हैं कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तो अमेरिका उसके अहम बुनियादी ढांचे पर भी हमला कर सकता है. अमेरिका का कहना है कि उसका मकसद ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करना है.

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पूरे पश्चिम एशिया में बढ़ सकती है बेचैनी

ईरान के खातम अल-अंबिया सेंट्रल मुख्यालय ने भी कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के ठिकानों या जरूरी ढांचों पर हमला करता है, तो जवाब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा. पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी हितों और महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है. इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है.