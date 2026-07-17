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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वदुबई के होटलों से कतर के गोल्फ क्लबों तक... अब खाड़ी में ट्रंप की प्रॉपर्टी को टारगेट बनाएगा ईरान, जारी कर दी लिस्ट

दुबई के होटलों से कतर के गोल्फ क्लबों तक... अब खाड़ी में ट्रंप की प्रॉपर्टी को टारगेट बनाएगा ईरान, जारी कर दी लिस्ट

Iran US Tensions: ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका उसके नागरिक बुनियादी ढांचे या होर्मुज को निशाना बनाता है, तो जवाब पहले से अधिक विनाशकारी होगा.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 17 Jul 2026 08:19 AM (IST)
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Iran US Tensions: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है. इसी बीच ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है. ईरानी मीडिया के मुताबिक, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी कई होटल, टावर और गोल्फ क्लब जैसी संपत्तियों को संभावित निशाना बताया है. यह बयान ऐसे समय आया है, जब दोनों देशों के बीच लगातार धमकियां और सैन्य तनाव बढ़ता जा रहा है.

खाड़ी में ट्रंप की कई संपत्तियां सूची में शामिल

रिपोर्ट के अनुसार, IRGC ने संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और ओमान में मौजूद ट्रंप ब्रांड की कई संपत्तियों का नाम लिया है. इनमें दुबई का ट्रंप इंटरनेशनल होटल एंड रेजिडेंशियल टावर, ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब, जेद्दा का ट्रंप प्लाजा टावर, रियाद का ट्रंप टावर, सऊदी अरब का ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब वादी सफर, कतर का ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब एंड विला सेमैसमा और मस्कट का ट्रंप इंटरनेशनल होटल शामिल हैं.

 

कार्रवाई कब होगी, इस पर कुछ नहीं कहा

IRGC ने यह नहीं बताया कि इन जगहों पर कब या कैसे हमला किया जा सकता है. हालांकि इस बयान को ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का हिस्सा माना जा रहा है.

ईरान की चेतावनी- हमला हुआ तो जवाब और बड़ा होगा

ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फाघारी ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान के बिजली घरों, पुलों या दूसरे जरूरी ढांचों पर हमला करता है, तो ईरान पहले से ज्यादा बड़ा और कड़ा जवाब देगा. उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका होर्मुज में दखल देता है, तो ईरान इसे अपनी "रेड लाइन" पार करना मानेगा.

अमेरिका भी दे चुका है चेतावनी

डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुके हैं कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तो अमेरिका उसके अहम बुनियादी ढांचे पर भी हमला कर सकता है. अमेरिका का कहना है कि उसका मकसद ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करना है.

यह भी पढ़ें : कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स

पूरे पश्चिम एशिया में बढ़ सकती है बेचैनी

ईरान के खातम अल-अंबिया सेंट्रल मुख्यालय ने भी कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के ठिकानों या जरूरी ढांचों पर हमला करता है, तो जवाब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा. पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी हितों और महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है. इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 17 Jul 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
IRGC Iran US Tensions
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