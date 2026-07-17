कोई एप आपकी स्क्रीन तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा? फटाफट ऐसे करें चेक

Smartphone Tips: स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग से लेकर चैटिंग और ऑनलाइन शॉपिंग तक कई जरूरी काम फोन पर ही होते हैं. ऐसे में अगर कोई ऐप आपकी जानकारी के बिना स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हो, तो आपकी निजी जानकारी खतरे में पड़ सकती है. हालांकि, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए अनुमति की जरूरत होती है अगर आपने किसी ऐप को यह अनुमति दी है, तो समय समय पर इसकी जांच करना जरूरी है. आइए जानते हैं कि कैसे पता करें कि कोई ऐप आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड तो नहीं कर रही.

अनजान परमिशन पर रखें सबसे पहले नजर

फोन में इंस्टॉल किसी भी ऐप को जरूरत से ज्यादा परमिशन देना खतरा बढ़ सकता है. अगर किसी ऐप ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीन कैप्चर से जुड़ी अनुमति मांगी है, तो पहले यह समझें कि उसे इसकी जरूरत क्यों है? अनजान या जिस ऐप्स पर संदेह हो उसे अनुमति देने से बचें.

Privacy Dashboard से मिल सकता है बड़ा सुराग

अगर आप Android 12 या उससे ऊपर का वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो Privacy Dashboard में जाकर यह देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐप्स कैमरा, माइक्रोफोन और दूसरी संवेदनशील परमिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं. किसी अनजान ऐप की असामान्य Activity दिखने पर उसकी जांच करें और जरूरत पड़ने पर परमिशन हटा दें.

Accessibility Service की जरूर करें जांच

कुछ ऐप्स Accessibility Service का गलत इस्तेमाल कर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली जानकारी तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं. फोन की सेटिंग में जाकर देखें कि यह permission किन ऐप्स को दी गई है. अगर कोई अनजान ऐप्स यहां दिखाई दे, तो उसकी अनुमति तुरंत No allow कर दें.

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स्क्रीन रिकॉर्डिंग का संकेत दिखे तो रहें सतर्क

कई स्मार्टफोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू होने पर स्टेटस बार में आइकन या नोटिफिकेशन दिखाई देता है. अगर आपने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की है और फिर भी ऐसा संकेत दिखे, तो यह जांचने की जरूरत है कि कौन सा ऐप एक्टिव है. ऐसे में हाल ही में इंस्टॉल किए गए ऐप्स की भी रिव्यू करें.

फोन की सुरक्षा के लिए अपनाएं ये आसान उपाय

हमेशा ऐप्स को केवल ऑथराइज्ड ऐप स्टोर से डाउनलोड करें. समय समय पर ऐप परमिशन की जांच करें और जिन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो अनइंटॉल रें. साथ ही फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट रखना भी जरूरी है, क्योंकि नए अपडेट में कई सुरक्षा सुधार शामिल होते हैं.

आईफोन यूज़र्स तुरंत अपनाएं यह सीक्रेत तरीका



अपने डिवाइस की Setting>Privacy & Security में जाएं. उन सभी ऐप्स क कैमरा और माइकरोफोन एक्सेस तुरंत बंद करें जिनकी आवश्यकता नहीं हैं.

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