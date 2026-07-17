INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगThalapathy Vijay Viral Video: राशन की दुकान पर अचानक पहुंचे सीएम विजय और... यूजर्स बोले- यही रियल लाइफ का 'नायक'

Thalapathy Vijay Viral Video: राशन की दुकान पर अचानक पहुंचे सीएम विजय और... यूजर्स बोले- यही रियल लाइफ का 'नायक'

Viral Video of Thalapathy Vijay: तमिलनाडु के सीएम विजय का राशन की दुकान पर पहुंचकर लोगों को राशन कार्ड बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है. लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 17 Jul 2026 07:54 AM (IST)
Preferred Sources

Viral Video of Thalapathy Vijay: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, जिन्हें फिल्मी दुनिया में थलपति विजय के नाम से जाना जाता है, आजकल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो 13 जुलाई 2026 को चेन्नई के पेरम्बूर इलाके के एमकेबी नगर में शूट हुआ था, जब सीएम विजय खुद राशन की दुकान पर पहुंचे. 

इस मौके पर उन्होंने राज्य में नई राशन कार्ड योजना की शुरुआत की और पहले 50 लोगों को खुद अपने हाथों से राशन कार्ड सौंपे. सोशल मीडिया यूजर मनीष मिश्रा ने इस वीडियो को X पर शेयर किया, जिसे अब तक ढाई लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. उन्होंने लिखा कि विजय की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ नेता ही देश को आगे बढ़ा सकता है. 

वीडियो में क्या दिख रहा है

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सीएम विजय एक साधारण राशन की दुकान में पहुंचे हैं, जहां आस-पास आम लोग खड़े हैं. वह खुद राशन का सामान चेक करते और लोगों को बांटते हुए दिख रहे हैं. एक जगह वह एक बड़े बर्तन के पास खड़े होकर सामान की क्वालिटी को गौर से देखते हैं, ताकि यह पक्का हो सके कि लोगों को सही चीजें मिल रही हैं. साथ ही सरकार की तरफ से बताया गया है कि इस योजना के तहत पूरे राज्य में 73 हजार नए स्मार्ट राशन कार्ड बांटे जाएंगे, और अगले दो हफ्तों में सभी मंजूर कार्ड लोगों तक पहुंचा दिए जाएंगे. 

यह भी पढ़ेंः Elephant Protecting Forest: JCB से भिड़े गजराज, वायरल वीडियो में देखें पीला पंजा जीता या जंगल का बाहुबली?

लोगों ने कमेंट में क्या कहा

इस वीडियो पर लोगों ने जमकर तारीफ भरे कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा कि भाई ये तो फिल्मों के हीरो से रियल हीरो बन चुके हैं, जिसके जवाब में मनीष मिश्रा ने कहा कि फिल्म में हीरो थे अब रियल में हीरो हैं. एक और यूजर ने लिखा कि बिहार में भी ऐसे ही मुख्यमंत्री की जरूरत है, तभी बिहार का भला होगा, जिस पर जवाब आया कि बिहार क्या सभी राज्यों को ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है.

किसी यूजर ने लिखा कि विजय एक मुख्यमंत्री के तौर पर जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है. वहीं एक यूजर ने मजाक में लिखा कि इन्हें 2027 के यूपी चुनाव में टीवीके को लाना चाहिए, जिसके जवाब में मनीष मिश्रा ने लिखा कि यूपी में यह नहीं चल पाएंगे. कुल मिलाकर ज्यादातर कमेंट में लोगों ने सीएम विजय के इस अंदाज की खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ेंः Dog Head Stuck Into Wall: डोगेश भाई फंस गए दीवार में! सिर अंदर-बाकी बॉडी बाहर, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

Published at : 17 Jul 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
Thalapathy Vijay TRENDING Tamil Nadu Chief Minister
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Elephant Protecting Forest: JCB से भिड़े गजराज, वायरल वीडियो में देखें पीला पंजा जीता या जंगल का बाहुबली?
JCB से भिड़े गजराज, वायरल वीडियो में देखें पीला पंजा जीता या जंगल का बाहुबली?
ट्रेंडिंग
Old SBI Passbook: घरवालों को मिली SBI की 20 साल पुरानी पासबुक मिली, खाते में रकम देखकर चौंक जाएंगे आप
घरवालों को मिली SBI की 20 साल पुरानी पासबुक मिली, खाते में रकम देखकर चौंक जाएंगे आप
ट्रेंडिंग
Dog Head Stuck Into Wall: डोगेश भाई फंस गए दीवार में! सिर अंदर-बाकी बॉडी बाहर, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
डोगेश भाई फंस गए दीवार में! सिर अंदर-बाकी बॉडी बाहर, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ट्रेंडिंग
Milk Tanker Overturned: मुफत का मिल रहा है लूट लो... सड़क पर पलटा दूध का टैंकर तो वहीं चुल्लू लगाकर पीने लगी पब्लिक, देखें वीडियो
मुफत का मिल रहा है लूट लो... सड़क पर पलटा दूध का टैंकर तो वहीं चुल्लू लगाकर पीने लगी पब्लिक, देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Supreme Court ने Samay Raina को लगाई सख्त फटकार, बढ़ीं मुश्किलें
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
मध्य प्रदेश
आज जुमे का दिन, लेकिन धार भोजशाला में नमाज को लेकर असमंजस की स्थिति, क्या होगा?
आज जुमे का दिन, लेकिन धार भोजशाला में नमाज को लेकर असमंजस की स्थिति, क्या होगा?
इंडिया
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट इतिहास रचने को तैयार, श्री हरिकोटा से विक्रम-1 भरेगा उड़ान, US-चीन की उड़ेगी नींद
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट इतिहास रचने को तैयार, श्री हरिकोटा से विक्रम-1 भरेगा उड़ान, US-चीन की उड़ेगी नींद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो OP राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम? खुद बोले- 'इच्छा होती है कि...'
यूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो OP राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम? खुद बोले- 'इच्छा होती है कि...'
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Box Office Day 7: 'धमाल 4' ने 7वें दिन भी दनादन छापे नोट, अक्षय की दो फिल्मों को भी चटाई धूल, बनी ऐसा करने वाली साल की तीसरी फिल्म
'धमाल 4' ने 7वें दिन भी खूब छापे नोट, अक्षय की दो फिल्मों को भी चटाई धूल
क्रिकेट
IND vs ENG: 15 रन पर गिरे 4 विकेट, मिडिल ऑर्डर ने डुबोई टीम, हार के बाद शुभमन गिल ने गुस्से में ये क्या कह दिया
IND vs ENG: 15 रन पर गिरे 4 विकेट, मिडिल ऑर्डर ने डुबोई टीम, हार के बाद शुभमन गिल ने गुस्से में ये क्या कह दिया
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: बारिश के साथ हुई दिन की शुरुआत, दो दिन में गिरेगा तापमान, गर्मी से राहत मिलने के आसार
दिल्ली-NCR में बारिश के साथ हुई दिन की शुरुआत, दो दिन में गिरेगा तापमान, गर्मी से राहत मिलने के आसार
शिक्षा
Success Story: 10 सेकेंड से टूटा था पुलिस बनने का सपना, अब किसान की बेटी बनी सब-इंस्पेक्टर
10 सेकेंड से टूटा था पुलिस बनने का सपना, अब किसान की बेटी बनी सब-इंस्पेक्टर
बाइक
Royal Enfield Classic 350 खरीदने वालों की हुई मौज, पहली बार मिलेंगे ये 2 बड़े फीचर्स
Royal Enfield Classic 350 खरीदने वालों की हुई मौज, पहली बार मिलेंगे ये 2 बड़े फीचर्स
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget