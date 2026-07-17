Thalapathy Vijay Viral Video: राशन की दुकान पर अचानक पहुंचे सीएम विजय और... यूजर्स बोले- यही रियल लाइफ का 'नायक'
Viral Video of Thalapathy Vijay: तमिलनाडु के सीएम विजय का राशन की दुकान पर पहुंचकर लोगों को राशन कार्ड बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है. लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Viral Video of Thalapathy Vijay: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, जिन्हें फिल्मी दुनिया में थलपति विजय के नाम से जाना जाता है, आजकल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो 13 जुलाई 2026 को चेन्नई के पेरम्बूर इलाके के एमकेबी नगर में शूट हुआ था, जब सीएम विजय खुद राशन की दुकान पर पहुंचे.
इस मौके पर उन्होंने राज्य में नई राशन कार्ड योजना की शुरुआत की और पहले 50 लोगों को खुद अपने हाथों से राशन कार्ड सौंपे. सोशल मीडिया यूजर मनीष मिश्रा ने इस वीडियो को X पर शेयर किया, जिसे अब तक ढाई लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. उन्होंने लिखा कि विजय की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ नेता ही देश को आगे बढ़ा सकता है.
वीडियो में क्या दिख रहा है
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सीएम विजय एक साधारण राशन की दुकान में पहुंचे हैं, जहां आस-पास आम लोग खड़े हैं. वह खुद राशन का सामान चेक करते और लोगों को बांटते हुए दिख रहे हैं. एक जगह वह एक बड़े बर्तन के पास खड़े होकर सामान की क्वालिटी को गौर से देखते हैं, ताकि यह पक्का हो सके कि लोगों को सही चीजें मिल रही हैं. साथ ही सरकार की तरफ से बताया गया है कि इस योजना के तहत पूरे राज्य में 73 हजार नए स्मार्ट राशन कार्ड बांटे जाएंगे, और अगले दो हफ्तों में सभी मंजूर कार्ड लोगों तक पहुंचा दिए जाएंगे.
TVK के मुख्यमंत्री विजय की जितनी तारीफ करो कम ही है।— मनीष मिश्रा (@Sanatnimaneesh) July 15, 2026
विजय ने अचानक राशन की दुकान पर पहुंच गए और वहां खुद ही राशन देने लगे सभी को।
और उसकी क्वॉलिटी भी चेक की अच्छी है नहीं जनता से जुड़ा हुआ नेता ही देश को आगे बढ़ा सकता है।
विजय जबसे मुख्यमंत्री बने है तब से हर दिन कोई ऐसा काम… pic.twitter.com/PPFAmK8gEP
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लोगों ने कमेंट में क्या कहा
इस वीडियो पर लोगों ने जमकर तारीफ भरे कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा कि भाई ये तो फिल्मों के हीरो से रियल हीरो बन चुके हैं, जिसके जवाब में मनीष मिश्रा ने कहा कि फिल्म में हीरो थे अब रियल में हीरो हैं. एक और यूजर ने लिखा कि बिहार में भी ऐसे ही मुख्यमंत्री की जरूरत है, तभी बिहार का भला होगा, जिस पर जवाब आया कि बिहार क्या सभी राज्यों को ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है.
किसी यूजर ने लिखा कि विजय एक मुख्यमंत्री के तौर पर जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है. वहीं एक यूजर ने मजाक में लिखा कि इन्हें 2027 के यूपी चुनाव में टीवीके को लाना चाहिए, जिसके जवाब में मनीष मिश्रा ने लिखा कि यूपी में यह नहीं चल पाएंगे. कुल मिलाकर ज्यादातर कमेंट में लोगों ने सीएम विजय के इस अंदाज की खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं.
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