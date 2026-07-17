INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो OP राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम? खुद बोले- 'इच्छा होती है कि...'

यूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो OP राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम? खुद बोले- 'इच्छा होती है कि...'

UP Politics: मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की कार्रवाई को सपा की देन बताया है. आरोप लगाया कि सरकार जानती थी कि अगर हमारी बात नही मानेंगे तो आगे चलकर इनको फंसायेंगे.

Written By : अजय भारती |  Edited By: धीरज गुप्ता |  Updated at : 17 Jul 2026 06:56 AM (IST)
Preferred Sources

यूपी के बलिया दौरे पर पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री एवं सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है. ओम प्रकाश राजभर ने रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर कहा कि ये सपा की देन है. सपा के शासन में यूनिवर्सिटी बनी. अगर सरकारी जमीन पर यूनिवर्सिटी बनी तो खतौनी में यूनिवर्सिटी का नाम दर्ज कराना चाहिये था था. 

मंत्री ओम प्रकाश ने आगे कहा कि, सरकार जानती थी कि अगर हमारी बात नही मानेंगे तो आगे चलकर इनको फंसायेंगे. सपा की सरकार में सरकारी जमीन पर बना. सरकार की संपत्ति अगर कागज में दर्ज है तो यह काम नगर निगम का है, सरकार का थोड़े ही है.

Rampur News: जौहर यूनिवर्सिटी ने RDA के आदेश को दी चुनौती, आसिम राजा बोले- अदालत में लड़ेंगे लड़ाई

'सीएम योगी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव'

वहीं सुभासपा प्रमुख ने 2027 के चुनाव योगी के चेहरे या एनडीए के चेहरे पर लड़ेंगे के सवाल पर कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा. राजभर ने स्पष्ट किया कि हम योगी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते है. मुख्यमंत्री का चयन बीजेपी करती है हम लोग नहीं तय करते हैं.

वहीं, जब ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया कि यूपी चुनाव 2027 में अगर एनडीए जीतता है तो उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा? जवाब में राजभर ने कहा कि उप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बनेंगे, कौन छोड़ता है. हर व्यक्ति की हर पार्टी के नेता के समर्थक की इच्छा होती है कि हमारा नेता आगे जाए.

अखिलेश की रथयात्रा निकालने की घोषणा पर प्रतिक्रिया

वहीं ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के द्वारा रथयात्रा निकाले जाने के बयान पर कहा कि अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उनकी तुलना भगवान कृष्ण से कर दिए और मौलाना कह रहा है कि वो 5 बार का नमाज पढ़े हैं और 5 बार के नमाजी थे. मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण की संज्ञा दी है, उन लोगों को मौलाना पर एफआईआर करानी चाहिय, अखिलेश यादव सनातनी हैं, न की नमाजी. मंत्री ने कहा कि श्री कृष्ण अगर नमाजी हैं तो अखिलेश यादव उनके बिरादर हैं, वो भी नमाजी होंगे. 

राजभर ने कहा कि मौलाना कहता है कि कृष्ण भगवान 5 टाइम के नमाजी थे तो अखिलेश जी कहते है कि हम यदुवंशी है, कृष्ण के वंसज है.  जब वो (कृष्ण) नमाज पढ़ते है तो ये (अखिलेश यादव) भी पढ़ते होंगे. मौलाना के हिसाब से तो अखिलेश को तुरंत एफआईआर कराना चाहिए. उनका रथ हम कई बार देख चुके हैं. रथ पर रथ पर उनके हम सवार भी हो चुके है. उनके रथ से कुछ होने वाला नही है. वही उनके समर्थक जो कहते है कि " जवानी कुर्बान तेरे नाम अखिलेश" वही रथ के आगे और रथ के पीछे रहेंगे. दूसरे लोग उनके पास जाने वाले नही है.

UP News: यूपी में 'भूजल सप्ताह' का आगाज, स्वतंत्र देव ने दिलाया 'एक लोटा पानी' बचाने का संकल्प

Published at : 17 Jul 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS OM Prakash Rajbhar Ballia News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो OP राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम? खुद बोले- 'इच्छा होती है कि...'
यूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो OP राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम? खुद बोले- 'इच्छा होती है कि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलने वाला है मौसम, आज लखनऊ समेत 37 जिलों में बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में बदलने वाला है मौसम, आज लखनऊ समेत 37 जिलों में बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: यूपी में 'भूजल सप्ताह' का आगाज, स्वतंत्र देव ने दिलाया 'एक लोटा पानी' बचाने का संकल्प
यूपी में 'भूजल सप्ताह' का आगाज, स्वतंत्र देव ने दिलाया 'एक लोटा पानी' बचाने का संकल्प
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: जौहर यूनिवर्सिटी ने RDA के आदेश को दी चुनौती, आसिम राजा बोले- अदालत में लड़ेंगे लड़ाई
जौहर यूनिवर्सिटी ने RDA के आदेश को दी चुनौती, आसिम राजा बोले- अदालत में लड़ेंगे लड़ाई
Advertisement

वीडियोज

Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Supreme Court ने Samay Raina को लगाई सख्त फटकार, बढ़ीं मुश्किलें
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो OP राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम? खुद बोले- 'इच्छा होती है कि...'
यूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो OP राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम? खुद बोले- 'इच्छा होती है कि...'
इंडिया
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट इतिहास रचने को तैयार, श्री हरिकोटा से विक्रम-1 भरेगा उड़ान, US-चीन की उड़ेगी नींद
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट इतिहास रचने को तैयार, श्री हरिकोटा से विक्रम-1 भरेगा उड़ान, US-चीन की उड़ेगी नींद
स्पोर्ट्स
Rohit Sharma: 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, शतकों के मामले में भी नंबर 1, विश्वकप में शानदार रिकॉर्ड वाले रोहित शर्मा क्या सच में अब नहीं खेलेंगे
100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, शतकों के मामले में भी नंबर 1, विश्वकप में शानदार रिकॉर्ड वाले रोहित शर्मा क्या सच में अब नहीं खेलेंगे
विश्व
मशहद के जिस इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक हुए थे अयातुल्ला खामनेई, वहां पर लगी आग
मशहद के जिस इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक हुए थे अयातुल्ला खामनेई, वहां पर लगी आग
ओटीटी
OTT Watchlist: 6 महीने में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए ये 6 सीरीज-फिल्में, 'धुरंधर' से आगे निकला ये शो
6 महीने में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए ये 6 सीरीज-फिल्में, 'धुरंधर' से आगे निकला ये शो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान हादसा, कांग्रेस नेता अमर मेहता की मौत
देहरादून: राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान हादसा, कांग्रेस नेता अमर मेहता की मौत
इंडिया
'कई लोग आते तो कई जाते हैं', ISRO में इस्तीफों की बाढ़ पर जानें क्या बोले विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह
'कई लोग आते तो कई जाते हैं', ISRO में इस्तीफों की बाढ़ पर जानें क्या बोले विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह
विश्व
Explained: क्या 7 महीनों में जाएगी बालेन शाह की सत्ता? कैसे नेपाली PM बनाने वाले Gen-Z खिलाफ हुए, जानें पूरा मामला
क्या 7 महीनों में जाएगी बालेन शाह की सत्ता? कैसे नेपाली PM बनाने वाले Gen-Z खिलाफ हुए?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget