फोन में कर लें ये तीन बदलाव, मोबाइल नहीं आप हो जाएंगे स्मार्ट, यहां जानिए क्या है तरीका?

Important Phone Settings: आज के समय में हर किसी के जिन्दगी में स्मार्ट फोन एक अहम हिस्सा बन गया है. अक्सर ज्यादातर लोग फोन को सिर्फ कॉल करने, मैसेज भेजने या सोशल मीडिया चलाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप कुछ सेटिंग्स में अपने फोन में बदलाव कर सकते हैं, जिससे आपका फोन पहले से ज्यादा स्मार्ट हो जाएग और साथ ही उपयोग करने में पहले से ज्यादा असानी हो जाएगी. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

सबसे पहले ऐप परमिशन को करें चेक

फोन को तेज और स्मार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के सेटिंग से मौजूद ऐप्स कि परमिशन को चेक करना होगा. यानी अक्सर कई लोगों को सही जानकारी नहीं होती है और वे बिना जाने, पड़े उस एप को वे परमिशन दे देते हैं जिसकी उसको जरूरत भी नहीं होती है. उघारण के तौर पर समझे तो कई बार हम बिना सोचे-समझे किसी भी ऐप को कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन या कॉन्टैक्ट्स की परमिशन दे देते हैं. जिससे आपकी निजी जानकारी लीक होने का खतरा बड़ जाता है.

ऐसे में सवाल आता है कि इस परेशानी को ठीक कैसे करें, तो इसके लिए आपको फोन की सेटिंग्स में जाकर "ऐप परमिशन" पर जाना होगा. जहां पर ये सारी जानकारी देख सकते हैं कि आखिर आपने किन-किन फालतू एप्स को परमिशन दे रखी है. वहीं जिन ऐप्स को आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, उनकी परमिशन बंद कर दें. इससे आपका कम खर्च होगा साथ ही आपकी निजी जानकारी भी सुरक्षित रहेगी.

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स्टोरेज को रखें साफ-सुथरा

फोन को इस्तेमाल करते समय अक्सर कई लोग अपने फोन के स्टोरेज को चेक करना भूल जाते हैं, जिसके कारण उनका फोन धिरे-धिरे स्लो, लेक, और हेंग होने लगता है. ऐसे में आपको अपने फोन से पुरानी फोटो, वीडियो और बेकार पड़े ऐप्स को डिलीट कर देना चाहिए, जिससे फोन की स्पीड बनी रहता है. साथ आपको महीने में एक बार अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर "स्टोरेज" पर जा कर चेक करना होगा.

सिस्टम अपडेट को न करें नजरअंदाज

तीसरा और आखिरी बदलाव है फोन के सॉफ्टवेयर अपडेट को समय पर करना. बहुत से लोग सोचते हैं कि अपडेट करने से फोन धीमा हो जाएगा, लेकिन असल में यह सोच गलत है. कंपनियां समय-समय पर अपडेट के जरिए फोन की सुरक्षा को मजबूत करती हैं. अगर आप पुराना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते रहेंगे, तो हैकर्स आपके फोन को आसानी से निशाना बना सकते हैं. इसलिए आपको हमेशा सेटिंग्स में जाकर "सॉफ्टवेयर अपडेट" वाले ऑप्शन को चेक करते रहना चाहिए ऐर समय पर इंस्टॉल कर लेना चाहिए.

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