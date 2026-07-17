INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाMBBS Seats in India: देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा MBBS सीटें, यहां देख लें पूरी लिस्ट

MBBS Seats in India: देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा MBBS सीटें, यहां देख लें पूरी लिस्ट

MBBS Seats in India: नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अनुसार इस साल देश भर में कुल 1,36,939 एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा. इनमें 1,27,028 सीटें पहले से मंजूर थी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 17 Jul 2026 07:57 AM (IST)
Preferred Sources

MBBS Seats in India: देश में मेडिकल की पढ़ाई करने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए एमबीबीएस सीटों की संख्या सबसे अहम होती है. हर साल नीट यूजी के जरिए सरकारी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है. ऐसे में कई छात्रों के मन में सवाल रहता है कि आखिर किस राज्य में सबसे ज्यादा सीटें उपलब्ध हैं और किन राज्यों में मेडिकल कॉलेज की संख्या अधिक है.  

हाल ही में नेशनल मेडिकल कमिशन ने शैक्षणिक स्तर 2026-27 के लिए देशभर की एमबीबीएस सीटों की आधिकारिक सीट मैट्रिक्स जारी की है और इस बार सीटों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा भी देखने को मिला है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा एमबीबीएस सीटें हैं. 

एनएमसी ने कुल कितनी बढ़ाई सीटें? 

नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अनुसार, इस साल देश भर में कुल 1,36,939 एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा. इनमें 1,27,028 सीटें पहले से मंजूर थीं, जबकि इस साल 9,911 नई सीटों को स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा 25 नए मेडिकल कॉलेज को भी मंजूरी दी गई है, जिनमें करीब 2400 सीटें भी इसी बढ़ोतरी का हिस्सा है. अब देशभर के कुल 823 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कराई जाएगी. 

किस राज्य में सबसे ज्यादा एमबीबीएस सीटें? 

एनएमसी के आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा एमबीबीएस सीटों के मामले में कर्नाटक पहले स्थान पर है. यहां सरकारी और मेडिकल कॉलेज को मिलाकर सबसे ज्यादा सीटें उपलब्ध हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना का नंबर आता है. इन राज्यों में बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज होने के कारण छात्रों के लिए सीटों के अवसर भी ज्यादा है. वहीं इन राज्यों में कर्नाटक में सबसे ज्यादा 1300 नई एमबीबीएस सीटें जोड़ी गई है, जिससे यहां कुल सीटों की संख्या बढ़कर 15,395 हो गई. इसी के साथ कर्नाटक एक बार फिर देश का सबसे बड़ा मेडिकल एजुकेशन हब और सबसे ज्यादा एमबीबीएस सीटों वाला राज्य बन गया. 

ये भी पढ़ें-Delhi University Placement 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए सुनहरा मौका, इंटर्नशिप के साथ 6 लाख तक की नौकरी 

दूसरे राज्यों में इतनी बढ़ी सीटें

कर्नाटक के बाद तमिलनाडु का नंबर आता है, जहां करीब 950 नई सीटें जुड़ने के बाद कुल सीटों की संख्या 13,999 हो गई है. इसके अलावा राजस्थान में करीब 900 सीटें जुड़ी है, जिससे कुल सीटों की संख्या 8,080 पर पहुंच गई है. पश्चिम बंगाल में करीब 825 नई सीटें जुड़ने से कुल संख्या 7,200 हो गई है, जबकि तेलंगाना में करीब 810 नई सीटों के साथ कल सिम 10,250 तक पहुंच गई है. उत्तर प्रदेश में भी करीब 800 नई सीटें जोड़ी गई है, जिससे राज्य में कुल एमबीबीएस सीटों की संख्या 14,000 हो गई है. इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी सीटों में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 

सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के कॉलेज में बढ़ी सीटें 

इस बार सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है. देश के 441 मेडिकल सरकारी मेडिकल कॉलेज में अब कुल 63,996 सीटें उपलब्ध होंगी, जिनमें इस साल 2,111 नई सीटें जोड़ी गई है. वहीं 382 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कुल 73,643 सीटें होंगी. इनमें इस साल सबसे ज्यादा यानी 7,800 सीटों की बढ़ोतरी की गई है.

ये भी पढ़ें-कितने पढ़े-लिखे हैं जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक, कहां से ली है उन्होंने डिग्री?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 17 Jul 2026 07:57 AM (IST)
Tags :
MBBS Admission MBBS  MBBS Seats In India Highest MBBS Seats
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
MBBS Seats in India: देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा MBBS सीटें, यहां देख लें पूरी लिस्ट
देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा MBBS सीटें, यहां देख लें पूरी लिस्ट
शिक्षा
Success Story: 10 सेकेंड से टूटा था पुलिस बनने का सपना, अब किसान की बेटी बनी सब-इंस्पेक्टर
10 सेकेंड से टूटा था पुलिस बनने का सपना, अब किसान की बेटी बनी सब-इंस्पेक्टर
शिक्षा
Skills Based Hiring: जॉब में डिग्री नहीं, स्किल्स की बढ़ी अहमियत, भारत की 89 प्रतिशत कंपनियां अब ऐसे कर रहीं भर्ती
जॉब में डिग्री नहीं, स्किल्स की बढ़ी अहमियत, भारत की 89 प्रतिशत कंपनियां अब ऐसे कर रहीं भर्ती
शिक्षा
Re-NEET UG 2026 Result: 11.21 लाख उम्मीदवार पास, पंजाब-हरियाणा के छात्रों ने किया टॉप
Re-NEET UG 2026 Result: 11.21 लाख उम्मीदवार पास, पंजाब-हरियाणा के छात्रों ने किया टॉप
Advertisement

वीडियोज

Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Supreme Court ने Samay Raina को लगाई सख्त फटकार, बढ़ीं मुश्किलें
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
मध्य प्रदेश
आज जुमे का दिन, लेकिन धार भोजशाला में नमाज को लेकर असमंजस की स्थिति, क्या होगा?
आज जुमे का दिन, लेकिन धार भोजशाला में नमाज को लेकर असमंजस की स्थिति, क्या होगा?
स्पोर्ट्स
क्या रोहित शर्मा पर संन्यास लेने का दबाव बनाया जा रहा है? टीम इंडिया के कोच ने ही कर दिया बड़ा खुलासा
क्या रोहित शर्मा पर संन्यास लेने का दबाव बनाया जा रहा है? टीम इंडिया के कोच ने ही कर दिया बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो OP राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम? खुद बोले- 'इच्छा होती है कि...'
यूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो OP राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम? खुद बोले- 'इच्छा होती है कि...'
इंडिया
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट इतिहास रचने को तैयार, श्री हरिकोटा से विक्रम-1 भरेगा उड़ान, US-चीन की उड़ेगी नींद
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट इतिहास रचने को तैयार, श्री हरिकोटा से विक्रम-1 भरेगा उड़ान, US-चीन की उड़ेगी नींद
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Box Office Day 7: 'धमाल 4' ने 7वें दिन भी दनादन छापे नोट, अक्षय की दो फिल्मों को भी चटाई धूल, बनी ऐसा करने वाली साल की तीसरी फिल्म
'धमाल 4' ने 7वें दिन भी खूब छापे नोट, अक्षय की दो फिल्मों को भी चटाई धूल
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: बारिश के साथ हुई दिन की शुरुआत, दो दिन में गिरेगा तापमान, गर्मी से राहत मिलने के आसार
दिल्ली-NCR में बारिश के साथ हुई दिन की शुरुआत, दो दिन में गिरेगा तापमान, गर्मी से राहत मिलने के आसार
शिक्षा
Success Story: 10 सेकेंड से टूटा था पुलिस बनने का सपना, अब किसान की बेटी बनी सब-इंस्पेक्टर
10 सेकेंड से टूटा था पुलिस बनने का सपना, अब किसान की बेटी बनी सब-इंस्पेक्टर
बाइक
Royal Enfield Classic 350 खरीदने वालों की हुई मौज, पहली बार मिलेंगे ये 2 बड़े फीचर्स
Royal Enfield Classic 350 खरीदने वालों की हुई मौज, पहली बार मिलेंगे ये 2 बड़े फीचर्स
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget