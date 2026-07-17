देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा MBBS सीटें, यहां देख लें पूरी लिस्ट

MBBS Seats in India: देश में मेडिकल की पढ़ाई करने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए एमबीबीएस सीटों की संख्या सबसे अहम होती है. हर साल नीट यूजी के जरिए सरकारी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है. ऐसे में कई छात्रों के मन में सवाल रहता है कि आखिर किस राज्य में सबसे ज्यादा सीटें उपलब्ध हैं और किन राज्यों में मेडिकल कॉलेज की संख्या अधिक है.

हाल ही में नेशनल मेडिकल कमिशन ने शैक्षणिक स्तर 2026-27 के लिए देशभर की एमबीबीएस सीटों की आधिकारिक सीट मैट्रिक्स जारी की है और इस बार सीटों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा भी देखने को मिला है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा एमबीबीएस सीटें हैं.

एनएमसी ने कुल कितनी बढ़ाई सीटें?

नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अनुसार, इस साल देश भर में कुल 1,36,939 एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा. इनमें 1,27,028 सीटें पहले से मंजूर थीं, जबकि इस साल 9,911 नई सीटों को स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा 25 नए मेडिकल कॉलेज को भी मंजूरी दी गई है, जिनमें करीब 2400 सीटें भी इसी बढ़ोतरी का हिस्सा है. अब देशभर के कुल 823 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कराई जाएगी.

किस राज्य में सबसे ज्यादा एमबीबीएस सीटें?

एनएमसी के आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा एमबीबीएस सीटों के मामले में कर्नाटक पहले स्थान पर है. यहां सरकारी और मेडिकल कॉलेज को मिलाकर सबसे ज्यादा सीटें उपलब्ध हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना का नंबर आता है. इन राज्यों में बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज होने के कारण छात्रों के लिए सीटों के अवसर भी ज्यादा है. वहीं इन राज्यों में कर्नाटक में सबसे ज्यादा 1300 नई एमबीबीएस सीटें जोड़ी गई है, जिससे यहां कुल सीटों की संख्या बढ़कर 15,395 हो गई. इसी के साथ कर्नाटक एक बार फिर देश का सबसे बड़ा मेडिकल एजुकेशन हब और सबसे ज्यादा एमबीबीएस सीटों वाला राज्य बन गया.

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दूसरे राज्यों में इतनी बढ़ी सीटें

कर्नाटक के बाद तमिलनाडु का नंबर आता है, जहां करीब 950 नई सीटें जुड़ने के बाद कुल सीटों की संख्या 13,999 हो गई है. इसके अलावा राजस्थान में करीब 900 सीटें जुड़ी है, जिससे कुल सीटों की संख्या 8,080 पर पहुंच गई है. पश्चिम बंगाल में करीब 825 नई सीटें जुड़ने से कुल संख्या 7,200 हो गई है, जबकि तेलंगाना में करीब 810 नई सीटों के साथ कल सिम 10,250 तक पहुंच गई है. उत्तर प्रदेश में भी करीब 800 नई सीटें जोड़ी गई है, जिससे राज्य में कुल एमबीबीएस सीटों की संख्या 14,000 हो गई है. इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी सीटों में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के कॉलेज में बढ़ी सीटें

इस बार सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है. देश के 441 मेडिकल सरकारी मेडिकल कॉलेज में अब कुल 63,996 सीटें उपलब्ध होंगी, जिनमें इस साल 2,111 नई सीटें जोड़ी गई है. वहीं 382 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कुल 73,643 सीटें होंगी. इनमें इस साल सबसे ज्यादा यानी 7,800 सीटों की बढ़ोतरी की गई है.

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