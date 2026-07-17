फोल्डेबल फोन है तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना एक झटके में हो जाएगा बड़ा कांड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom खुले फोल्डेबल फोन को एक हाथ से पकड़ना जोखिम भरा है।

Foldable Phone Use Tips: फोल्डेबल फोन में एडवांड टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो इन्हें महंगा बनाती है. पिछले कुछ साल से फोल्डेबल फोन पॉपुलर होते जा रहे हैं और ऐप्पल के फोल्डेबल आईफोन के लॉन्च होने के बाद इनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ जाएगी. अपनी बनावट के कारण फोल्डेबल फोन काफी नाजुक होते हैं और इनके डैमेज होने का खतरा नॉर्मल फोन की तुलना में ज्यादा होता है. इसलिए इन्हें यूज करते समय काफी सावधान रहना पड़ता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पास फोल्डेबल फोन है तो आपको किन गलतियों से बचने की जरूरत है.

फोल्डेबल फोन वाले कभी न करें ये गलतियां

गंदी जगह पर फोन रख देना- फोल्डेबल फोन के हिंज स्पेशल डिजाइन किए जाते हैं और इनका खास ख्याल रखना पड़ता है. इसमें कई मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिस कारण इसे धूल-मिट्टी और कचरे आदि से बचाना होता है. इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप फोल्डेबल फोन को कहां रख रहे हैं. अगर किसी सरफेस पर धूल-मिट्टी या कचरा पड़ा हुआ है तो इसे वहां रखने से बचें.

डिस्प्ले पर ज्यादा दबाव देना- फोल्डेबल फोन में नॉर्मल फोन की तुलना में अधिक सॉफ्ट, नाजुक और पतला ग्लास यूज किया जाता है. इस कारण इसके डैमेज होने का डर ज्यादा रहता है. सॉफ्ट और पतला ग्लास होने के कारण अगर आप इसे जोर से प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पर परमानेंट मार्क पड़ सकता है. इसी तरह फोन को सिक्कों और पेन आदि के साथ भी रखने से बचना चाहिए.

झटका देकर खोलना और बंद करना- फोल्डेबल फोन को बार-बार खुलने और बंद करने के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन आप इसे खोल और बंद कैसे कर रहे हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है. इसे झटके के साथ खोलना और बंद करना भारी पड़ सकता है. इस तरीके से स्क्रीन और हिंज पर ज्यादा स्ट्रेड पड़ता है. अगर बार-बार फोन को झटके से खोला और बंद किया जाएगा तो हिंज और दूसरे पार्ट्स खराब हो सकते हैं. इसलिए फोन को दोनों हाथों का इस्तेमाल कर आराम से खोलें और बंद करें.

खुले फोन को एक हाथ में पकड़ना- नॉर्मल फोन को आप एक हाथ में पकड़कर यूज कर सकते हैं, लेकिन फोल्डेबल फोन के साथ ऐसा करना भारी पड़ जाएगा. बुक-स्टाइल फोन जब खुला होता है तो यह नॉर्मल फोन की तुलना में बड़ा हो जाता है. एक हाथ से पकड़े रहने पर इसके गिरने के चांस बढ़ जाते हैं. अगर फोन गिर जाता है और इसके डिस्प्ले डैमेज हो गए तो समझ लें कि आपको रिपेयरिंग के लिए भारी खर्चा करना पड़ेगा.

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