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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबारिश के बाद AC की कूलिंग हो गई गायब? ये हो सकते हैं कारण

बारिश के बाद AC की कूलिंग हो गई गायब? ये हो सकते हैं कारण

AC Use In Monsoon: बारिश के मौसम में एसी के काम करने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ता है. कूलिंग मोड समेत कई और चीजों के चलते इसकी कूलिंग करने की कैपेसिटी पर असर पड़ सकता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 17 Jul 2026 07:01 AM (IST)
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  • वोल्टेज उतार-चढ़ाव एसी के आंतरिक पुर्जों को क्षतिग्रस्त करता है।

AC Use In Monsoon: मानसून के सीजन में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है. बारिश के कारण बाहर ठंड हो जाती है, लेकिन इससे एसी के काम करने के तरीके पर असर पड़ता है. बारिश से एसी पर सीधा असर नहीं होता, लेकिन इसे यूज करने का तरीका बदलना पड़ता है. गर्मी में ज्यादा टेंपरेचर से राहत पाने के लिए आप कूलिंग मोड यूज करते है, लेकिन बारिश के समय यह मोड काम नहीं करता. इसलिए आपको कूलिंग भी महसूस नहीं होगी. इसके अलावा और भी कई कारणों से कूलिंग पर असर पड़ सकता है. 

इन कारणों से बारिश में नहीं होती कूलिंग

कूलिंग मोड- कूलिंग मोड उस समय काम आता है, जब सूखी और गर्म होती है. कूलिंग मोड से कमरे का टेंपरेचर कम हो जाता है और आपको गर्मी से राहत मिल जाती है. बारिश के सीजन में हवा में नमी ज्यादा होने से उमस बढ़ जाती है. कमरे से उमस को कम करने के लिए एसी को कूलिंग मोड की जगह ड्राई मोड में यूज करना चाहिए. ड्राई मोड कमरे की उमस भरी हवा को बाहर निकाल देता है. 

कॉइल में दिक्कत- कॉइल में दिक्कत आने से भी एसी कूलिंग करना कम कर सकता है. उमस के कारण एसी को ज्यादा नमी बाहर निकालनी पड़ती है. इस दौरान अगर एयर फिल्टर गंदे या ब्लॉक हो तो दिक्कत और बढ़ सकती है. फिल्टर ब्लॉक होने के कारण एयरफ्लो कम हो जाता है, जिससे इवेपोरेटर कॉइल ज्यादा ठंडी हो जाती है. कई बार यह इतनी ठंडी हो जाती है कि नमी को बर्फ बना देती है. इससे हवा का बहाव रुक जाता है और कमरे मे कूलिंग नहीं आती.

आउटडोर यूनिट का गंदा होना- अगर आउटडोर यूनिट को उचित स्थान पर नहीं रखा जाता है तो बारिश में इसके आसपास पानी, मिट्टी और कीचड़ आदि जमा होने का खतरा रहता है. अगर आउटडोर यूनिट के पास पानी जमा हो गया है तो यह हीट रिलीज नहीं कर पाएगी. इससे सिस्टम गर्म हो जाएगा और एसी कमरे के अंदर ठंडक नहीं दे पाएगा.

इंटरनल डैमेज- बारिश के मौसम में बिजली काफी परेशान करती है. इस दौरान वॉल्टेज फ्लकचुएशन बढ़ जाती है. अगर अचानक से ज्यादा वॉल्टेज आ जाए और एसी पर स्टेबलाइजर नहीं लगा है तो इससे इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं. पावर सर्ज से कंप्रेसर, कैपेसिटर और आउटडोर फैन के खराब होने का खतरा ज्यादा रहता है. इन पार्ट्स के काम न करने पर एसी अपना काम नहीं कर पाएगा.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 17 Jul 2026 07:01 AM (IST)
Tags :
Air Conditioner AC Tips TECH NEWS
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