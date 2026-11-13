धीरेंद्र शास्त्री की कथा से पहले राजा भैया ने लिया बड़ा फैसला, शामिल होंगे पाकिस्तानी हिंदू

उत्तर प्रदेश के कुंडा में 17 से 20 नवंबर तक आयोजित होने वाली बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. इस कथा में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भी आमंत्रित किया गया है. कथा सुनने के बाद इन परिवारों को बसों के जरिए प्रयागराज, काशी और अयोध्या के दर्शन कराए जाएंगे. इसके लिए विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने 10 बसों की व्यवस्था की है.

राजा भैया के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति और उनके संघर्षों को समाज के सामने लाना है. वह चाहते हैं कि लोग इन परिवारों की परेशानियों, उनके अनुभवों और संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में जानें.

राजा भैया ने लिया तैयारियों का जायजा

बेंती स्थित ग्राउंड में होने वाली इस रामकथा को लेकर प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है. हाल ही में प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कथा के आयोजक राजा भैया और कुंडा के एसडीएम अजय यादव के साथ व्यवस्थाओं पर चर्चा की और जरुरी व्यवस्थाएं करने को कहा.

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लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना

आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन का जोर सुरक्षा और सुविधाओं पर है. डीएम ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं के बैठने, आने-जाने के रास्तों, आपातकालीन निकासी द्वार, पेयजल, शौचालय और स्वास्थ्य सेवाओं की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए.

इसके अलावा वाहनों की पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारियों की समीक्षा की गई है. कथा के लिए विशाल वाटरप्रूफ जर्मन हैंगर पंडाल तैयार किया जा रहा है.

17 से 20 नवंबर तक चलने वाली इस श्रीराम कथा को लेकर कुंडा में तैयारियां अंतिम रूप ले रही हैं. आयोजन में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवारों की मौजूदगी भी खास चर्चा का विषय बनी हुई है.