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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडधीरेंद्र शास्त्री की कथा से पहले राजा भैया ने लिया बड़ा फैसला, शामिल होंगे पाकिस्तानी हिंदू

धीरेंद्र शास्त्री की कथा से पहले राजा भैया ने लिया बड़ा फैसला, शामिल होंगे पाकिस्तानी हिंदू

यूपी के कुंडा में 17 से 20 नवंबर तक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां की जा रही है. कुंडा विधायक राजा भैया ने इसकी तैयारियों का जायजा लिया.

Written By : सचिन मिश्रा |  Updated at : 13 Nov 2026 09:58 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कुंडा में 17 से 20 नवंबर तक आयोजित होने वाली बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. इस कथा में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भी आमंत्रित किया गया है. कथा सुनने के बाद इन परिवारों को बसों के जरिए प्रयागराज, काशी और अयोध्या के दर्शन कराए जाएंगे.  इसके लिए विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने 10 बसों की व्यवस्था की है. 

राजा भैया के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति और उनके संघर्षों को समाज के सामने लाना है. वह चाहते हैं कि लोग इन परिवारों की परेशानियों, उनके अनुभवों और संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में जानें.

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राजा भैया ने लिया तैयारियों का जायजा

बेंती स्थित ग्राउंड में होने वाली इस रामकथा को लेकर प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है. हाल ही में प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कथा के आयोजक राजा भैया और कुंडा के एसडीएम अजय यादव के साथ व्यवस्थाओं पर चर्चा की और जरुरी व्यवस्थाएं करने को कहा.

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लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना

आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन का जोर सुरक्षा और सुविधाओं पर है. डीएम ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं के बैठने, आने-जाने के रास्तों, आपातकालीन निकासी द्वार, पेयजल, शौचालय और स्वास्थ्य सेवाओं की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए.

इसके अलावा वाहनों की पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारियों की समीक्षा की गई है. कथा के लिए विशाल वाटरप्रूफ जर्मन हैंगर पंडाल तैयार किया जा रहा है.

17 से 20 नवंबर तक चलने वाली इस श्रीराम कथा को लेकर कुंडा में तैयारियां अंतिम रूप ले रही हैं. आयोजन में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवारों की मौजूदगी भी खास चर्चा का विषय बनी हुई है.

About the author सचिन मिश्रा

प्रतापगढ़ के रहने वाले सचिन मिश्रा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म की पढ़ाई की साथ ही Reuters से डिजिटल जर्नलिज़्म किया है. इसके अलावा उन्होंने दैनिक जागरण द्वारा Fact Check की ट्रेनिंग भी की है. वह पढ़ने-लिखने के साथ-साथ इतिहास और राजनीति में रुचि रखते  हैं. वर्तमान में वह एबीपी न्यूज़ में सोशल मीडिया टीम का हिस्सा हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 09:58 AM (IST)
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