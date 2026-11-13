रोहित शर्मा ने अपना फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा कर लिया है. यह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में साफ-साफ दिख रहा है. अब चौथे वनडे मैच में उन्होंने हवा में उड़कर फिन एलन का जबरदस्त कैच लपका. इस जादुई कैच के लिए साथी खिलड़ियों ने रोहित की तारीफ भी की. रोहित के इस कैच के बाद फिन एलन 41 रन बनाकर आउट हो गए.

न्यूजीलैंड की पारी का 31वां ओवर था, अक्षर पटेल गेंदबाजी कर रहे थे. ओवर की दूसरी गेंद पर फिन एलन ने गेंद को कवर्स की दिशा में मारा. शॉट की टाइमिंग जबरदस्त थी, लेकिन शॉर्ट कवर पोजीशन पर खड़े रोहित शर्मा ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और अपने दायीं तरफ डाइव लगाकर जोरदार कैच लपका. रोहित के इस कैच ने विल यंग और फिन एलन की 90 रनों की पार्टनरशिप का अंत किया.

Allen gone what a catch Rohit Sharma https://t.co/mEBE6Z59Yn — cricket Live (@Msdhoni1546796) November 13, 2026

रोहित एक तरफ फिन एलन का जबरदस्त कैच लपक कर हीरो बन गए. मगर इसी पारी के दूसरे ही ओवर में उन्होंने विल यंग का कैच छोड़ा था. विल यंग ने आगे चलकर शतक जड़ दिया. आकिब नबी के ओवर में ईशान किशन और रोहित शर्मा ने लगातार दो गेंदों पर विल यंग का कैच टपकाया था.

यह कैच टपकाना टीम इंडिया को बहुत भारी पड़ा. यंग ने 88 गेंदों में अपने वनडे करियर का पांचवां और भारत के खिलाफ पहला शतक पूरा किया. यंग का भारत के खिलाफ वनडे रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है. चौथे वनडे मुकाबले से पूर्व उनका भारत के खिलाफ औसत सिर्फ 24.75 का था.

रोहित शर्मा के व्यक्तिगत आंकड़ों की बात करें तो यह सीरीज उनके लिए अच्छी नहीं गुजरी है. अब तक 2 पारियों में रोहित केवल 23 रन बना पाए हैं. भारत के लिए सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली हैं, जो अब तक 81 रन बना चुके हैं.

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