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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS रक्षामंत्री को जिसने चुप रहने को कहा, उसी सैनिक के सीने पर पीट हेगसेथ ने लगाया मेडल

US रक्षामंत्री को जिसने चुप रहने को कहा, उसी सैनिक के सीने पर पीट हेगसेथ ने लगाया मेडल

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने स्पेशलिस्ट थॉमस इग्लेसियस को ज्वाइंट सर्विस कमेंडेशन मेडल से सम्मानित किया है. इग्लेसियस ने वेटरन्स डे के दौरान सैनिकों की समाधि पर हेगसेथ को शांति बनाने को कहा था.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 13 Nov 2026 09:15 AM (IST)
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अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने उस अमेरिकी सैनिक को सैन्य पदक से सम्मानित किया है, जिसने वेटरन्स डे के मौके पर अर्लिंग्टन राष्ट्रीय कब्रिस्तान में स्थित 'टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर' (अज्ञात सैनिकों की समाधि) पर उन्हें और उनके सहयोगियों को शांति और अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी थी. 

सैनिक की इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसके बाद पेंटागन ने भी उसके व्यवहार की सराहना की थी. गुरुवार को हेगसेथ ने पेंटागन में सैनिक का स्वागत किया और उसे ज्वाइंट सर्विस कमेंडेशन मेडल प्रदान किया. पेंटागन के अनुसार, यह सम्मान 11 नवंबर 2026 को अज्ञात सैनिकों की समाधि पर अपनी ड्यूटी निभाने के लिए दिया गया है.

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पीट हेगसेथ ने अनुशासन की तारीफ की
हेगसेथ ने इस समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं. इनमें एक तस्वीर ऐसी भी है, जिसमें वह सैनिक की वर्दी पर पदक लगा रहे हैं. उन्होंने लिखा, ''हम सैनिकों से प्यार करते हैं. हम अनुशासन और मानकों का सम्मान करते हैं. शाबाश स्पेशलिस्ट.'' सम्मान पाने वाले सैनिक की पहचान स्पेशलिस्ट थॉमस इग्लेसियस के रूप में हुई है.

सैनिक ने हेगसेथ को याद दिलाया था अनुशासन
यह मामला बुधवार को सामने आया था, जब वेटरन्स डे समारोह के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. समारोह में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल हुए थे. इसके बाद हेगसेथ, उनकी पत्नी जेनिफर और कई वरिष्ठ सहयोगी अज्ञात सैनिकों की समाधि के सामने खाली सीढ़ियों पर तस्वीरें खिंचवा रहे थे. इस दौरान समूह के बीच हंसी-मजाक और बातचीत की आवाजें सुनाई दीं.

समाधि की सुरक्षा में तैनात सैनिक थॉमस इग्लेसियस ने उन्हें टोकते हुए कहा, ''सभी आगंतुक हर समय शांति और सम्मान का माहौल बनाए रखें.'' उनका यह वीडियो सामने आने के बाद पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने भी सैनिक के कदम का समर्थन किया था. उन्होंने कहा था कि इग्लेसियस ने सभी को अनुशासन बनाए रखने की सही और सम्मानजनक तरीके से याद दिलाई.

ज्वाइंट सर्विस कमेंडेशन मेडल को अमेरिकी सेना के उच्च सैन्य सम्मानों में गिना जाता है. यह पदक आमतौर पर शुरुआती रैंक के सैनिकों को नहीं दिया जाता है.

हेगसेथ पर महाभियोग की मांग फिर चर्चा में
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब हेगसेथ को इसी सप्ताह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में महाभियोग की कोशिश का सामना करना पड़ा था. रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी के नेतृत्व में लाए गए इस प्रस्ताव को डेमोक्रेटिक सांसदों का भी समर्थन मिला था, लेकिन मंगलवार को हुए मतदान में इसे खारिज कर दिया गया.

हालांकि, जनवरी में प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों का नियंत्रण संभालने जा रहे डेमोक्रेटिक सांसदों ने संकेत दिया है कि वे हेगसेथ के खिलाफ जांच और महाभियोग की मांग दोबारा उठा सकते हैं.

मंगलवार को पेंटागन में आयोजित एक दुर्लभ संवाददाता सम्मेलन में हेगसेथ ने महाभियोग की कोशिश को तमाशा बताया था. उन्होंने कहा था कि संविधान के तहत पद से हटाने के लिए जिन गंभीर अपराधों की जरूरत होती है, उनमें से उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है. उन्होंने कहा, ''यह देशभक्ति नहीं है, यह तोड़फोड़ है.''

हेगसेथ को ईरान युद्ध से निपटने के तरीके, लैटिन अमेरिकी समुद्री क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के संदिग्ध जहाजों पर अमेरिकी सैन्य हमलों और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को पद से हटाने के फैसलों को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा है.

1948 से चौबीसों घंटे समाधि की सुरक्षा कर रहे सैनिक
अज्ञात सैनिकों की समाधि अमेरिका के सबसे सम्मानित युद्ध स्मारकों में से एक है. यहां प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और कोरियाई युद्ध में जान गंवाने वाले उन अमेरिकी सैनिकों के पार्थिव अवशेष रखे गए हैं, जिनकी पहचान नहीं हो सकी थी.

वर्ष 1948 से अमेरिकी सेना की तीसरी इन्फैंट्री रेजिमेंट के सैनिक इस समाधि की चौबीसों घंटे सुरक्षा कर रहे हैं. इस रेजिमेंट को 'द ओल्ड गार्ड' के नाम से जाना जाता है. यहां तैनात प्रहरी मौसम की परिस्थितियां कैसी भी हों, लगातार समाधि की निगरानी करते हैं और हर समय शांति एवं सम्मान बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं.

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About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 13 Nov 2026 09:15 AM (IST)
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