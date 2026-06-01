Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जून में Motorola Edge 70 Pro+ 4 जून को लॉन्च होगा।

Xiaomi 17T 4 जून को भारत में 50MP कैमरे संग आएगा।

Redmi Turbo 5 18 जून को 7560mAh बैटरी के साथ आएगा।

OnePlus 15s जून में 165Hz डिस्प्ले और 7500mAh बैटरी संग आ सकता है।

Upcoming Smartphones in June 2026: नया फोन लेने की प्लानिंग कर रहे यूजर्स के लिए जून महीना बहुत खास रहने वाला है. इस महीने भारत में कई नए फोन लॉन्च होने वाले हैं. मोटोरोला, शाओमी और वनप्लस जैसी कंपनियां मिड-रेंज, प्रीमियम मिड-रेंज और गेमिंग फोक्स्ड फोन लॉन्च करने वाली हैं. ऐसे में अगर आप नया फोन लेना चाह रहे हैं तो इस महीने आपके लिए कई नए ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएंगे. आइए एक नजर डालते हैं कि इस महीने कौन-कौन से फोन लॉन्च होंगे और उनमें क्या-क्या फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

Motorola Edge 70 Pro+

इस महीने फोन लॉन्चिंग की शुरुआत 4 जून से हो जाएगी. मोटोरोला ने बताया है कि वह 4 जून को अपना Motorola Edge 70 Pro+ स्मार्टफोन लॉन्च करेगी. 6.8 इंच के AMOLED डिस्प्ले वाले इस फोन में 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलेगा, जो 3.5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट के साथ आएगा. इसमें एआई जूम फीचर्स, इमेज स्टेबलाइजेशन टूल्स आदि मिलेंगे. इसमें MediaTek Dimensity 8500 Extreme प्रोसेसर मिलेगा. भारत में इसे करीब 50,000 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया जाएगा और यह फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल होगा.

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T को कई मार्केट्स में पहले ही लॉन्च किया जाए चुका है और अब यह 4 जून को भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार है. इस फोन में 6.59 इंच की AMOLED स्क्रीन मिलेगी, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3500 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करेगी. इसमें मीडियाटेक का Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर मिलेगा, जिसे 12GB रैम से पेयर किया गया है. इसके रियर में 50MP+50MP+12MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा. 6500mAh की बैटरी पैक वाले इस फोन की कीमत लगभग 75,000 रुपये हो सकती है.

Redmi Turbo 5

यह फोन 18 जून को लॉन्च होगा और इसमें 6.59 इंच की AMOLED स्क्रीन मिलने की उम्मीद है. यह फोन भी MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट के साथ लॉन्च हो सकता है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके रियर में 50MP का प्राइमरी सेंसर और 8MP का अल्ट्रावाइड लेंस मिलेगा. फ्रंट में इसे 20MP सेंसर दिया जाएगा. 7560mAh के धाकड़ बैटरी पैक वाले इस फोन की कीमत लगभग 30 हजार रुपये रह सकती है.

OnePlus 15s

OnePlus 15s को भी जून में ही लॉन्च किया जा सकता है. यह 6.32 इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा, जो 165Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. इसमें क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है. इसके रियर में 50MP+50MP और फ्रंट में 12MP कैमरा मिलेगा. 7500mAh की बैटरी वाले इस फोन की शुरुआती कीमत 60,000 रुपये रह सकती है.

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