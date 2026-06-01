कोहली-हेड की लड़ाई से लेकर रियान पराग का विवादित वीडियो, देखें IPL 2026 के 7 वायरल मोमेंट

IPL 2026 का समापन हो गया है. रविवार को खेले गए फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को हराकर अपनी दूसरी ट्रॉफी जीती. रजत पाटीदार IPL इतिहास में तीसरे ऐसे कप्तान बन गए, जो ट्रॉफी को डिफेंड कर पाए हैं. यहां हम इस सीजन के 7 ऐसे मोमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, जो सबसे ज्यादा वायरल हुए. इसमें विराट कोहली का मजाकिया और गुस्से वाला अंदाज शामिल है. वैभव सूर्यवंशी के साथ हुआ वो मोमेंट है, जिस पर उनके साथ पूरा देश मायूस हो गया.

लगातार 2 बार हिट विकेट आउट होने वाले पहले बल्लेबाज!

साईं सुदर्शन का लगातार 2 बार हिट विकेट आउट होना लंबे समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि IPL इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ. अन्य किसी लीग में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई एक बल्लेबाज लगातार 2 मैचों में हिट विकेट आउट हुआ हो. साईं क्वालीफायर-1 में RCB के खिलाफ और क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ऐसे ही आउट हुए थे, उनका बल्ला छूटकर विकेट पर जा लगा था. इस पर कई मीम्स भी बने. जब वह दूसरी बार आउट हुए तो नॉन स्ट्राइक पर खड़े शुभमन गिल का रिएक्शन भी वायरल हो गया.

Funny how Shubhman Gill reacted to Sai Sudharshan's hit wicket dismissal. I am sure Haydos will give a dressdown of sorts for those buttery fingers.😄pic.twitter.com/IVkVeQNze9 — Sanjeev । సంజీవ్ 🇮🇳 (@sanjusayz) May 30, 2026

ट्रेविस हेड से विराट कोहली ने नहीं मिलाया हाथ

विराट कोहली मैदान पर अग्रेसिव रहते हैं, लेकिन मैच के बाद वह सभी के साथ अच्छे रहते हैं. लेकिन SRH के खिलाफ मैच के बाद उनका अलग ही रूप देखने को मिला, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड से हाथ नहीं मिलाया जबकि उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया था. दोनों की मैच के दौरान बहस हुई थी. इस पर कुछ लोगों ने कोहली की आलोचना की तो कुछ ने उनका बचाव.

Look at the way Travis Head went to shake hands with Virat Kohli, but Kohli did not shake hands with him back. Seriously, what happened between them? 👀



I have always seen both of them sharing a good bond during international cricket and even in the IPL. pic.twitter.com/lTrCYyIL20 — Sonu (@Cricket_live247) May 23, 2026

कोहली का अंपायर के साथ मजाक

विराट कोहली का एक 'क्यूट' वीडियो बहुत वायरल हुआ, जब क्वालीफायर-1 में उनकी टीम गेंदबाजी के लिए उतर रही थी. RCB ने 254 रनों का विशाल स्कोर बनाया था. कोहली ग्राउंड पर आते ही गेंदबाजी की तैयारी करने लग गए, अंपायर से गेंद ली और कैप दे दी. दरअसल वह अंपायर से प्रैंक कर रहे थे, वह हैरान थे कि क्या सच में कोहली पहला ओवर डालेंगे. कोहली और अंपायर के बीच का ये मजाकिया वीडियो खूब वायरल हुआ था.

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So this is exactly what happened yesterday at the start of second innings 😂



Kohli wanted to open the bowling, calculated his run-up, and even handed his cap to the umpire. But Patidar told him to give the ball to Duffy. Kohli still didn’t hand it over at first and instead… pic.twitter.com/cRWQuPlq1G — ` (@OxygenKohlii18) May 27, 2026

जब 97 पर आउट हुए वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी के लिए IPL 2026 शानदार रहा, उन्होंने कई रिकार्ड्स बनाए. इसमें क्रिस गेल का एक सीजन सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अहम था. हालांकि वो सबसे तेज शतक लगाने वाले रिकॉर्ड की दहलीज पर भी पहुंच गए थे. वह 28 गेंद पर 97 रन बनाकर खेल रहे थे, उन्हें इस महा-रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए 2 गेंदों में 3 रन और तोड़ने के लिए 1 गेंद में 3 रन चाहिए थे. एक बाउंसर गेंद पर उन्होंने पॉइंट की दिशा में खेला, लेकिन गेंद थर्डमैन की दिशा में चली गई और वह कैच आउट हो गए. एक ऐतिहासिक पारी के बाद भी वैभव मायूस हो गए, क्योंकि सीजन शुरू होने से पहले ही उन्होंने कहा था कि वो गेल के 30 गेंदों वाले रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं.

पूरन-क्रुणाल पांड्या के बीच नोक झोंक

RCB vs LSG मैच के बाद निकोलस पूरन ने क्रुणाल पांड्या की कॉलर पकड़ ली, उन्हें धक्का दिया. हालांकि ये प्यारा वीडियो था, क्योंकि दोनों में सीरियस लड़ाई नहीं हो रही थी बल्कि ये तो दोस्तों के बीच की लड़ाई थी. दोनों LSG में साथ खेल चुके हैं और अच्छे दोस्त हैं.

Look at the way Nicholas Pooran grabbed Krunal Pandya by the collar and neck and started a fight after the RCB vs LSG match, looking aggressive as if he was ready to fight after RCB’s loss to LSG. 👀



Later, Krunal said something to Pooran, and both were seen talking calmly again… pic.twitter.com/zhhae6yW5F — Sonu (@Cricket_live247) May 8, 2026

डगआउट में रियान पराग ने की स्मोकिंग

रियान पराग की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स क्वालीफायर-2 तक पहुंची. पराग के लिए बतौर फुल टाइम कप्तान ये पहला सीजन था. हालांकि उनकी फॉर्म प्रभावी नहीं रही, साथ में वह एक विवाद में भी फंस गए. उन्हें मैच के दौरान वेपिंग करते हुए देखा गया, जो एक तरह का नशा होता है और ये भारत में प्रतिबंधित है. इस पर BCCI ने उनके खिलाफ एक्शन भी लिया था.

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🚨Former cricketer Riyan Parag calls out seniors for smoking in dressing room with 15-yr-old Vaibhav present. "Sets wrong example," says Ritan, urges BCCI review pic.twitter.com/S4vXHWuk6Y — indiainlast24hr (@indiain24hr) April 29, 2026

अय्यर की कैच पर रोहित-सूर्यकुमार का रिएक्शन

IPL 2026 में बेस्ट कैच का अवार्ड मनीष पांडे को मिला, लेकिन इसकी दावेदारी में वो कैच भी था जो लिया तो बार्टलेट ने था लेकिन 100 प्रतिशत इसमें योगदान श्रेयस अय्यर का था. उन्होंने बॉउंड्री पार हवा में गेंद को पकड़कर अंदर फेंका था. इस प्रयास पर वहां बैठे सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा का रिएक्शन देखने वाला था, दोनों हैरान थे कि आखिरी अय्यर ने ये किया कैसे?

Shreyas Iyer may not have won the "Best Catch of the Season" award, but for me this was the catch of the season 😭🔥pic.twitter.com/0decA38Pwi — Vihaan. (@Vihaann96) June 1, 2026

आईपीएल फाइनल की बात करें तो गुजरात टाइटन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए थे. विराट कोहली की नाबाद 75 रनों की पारी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर 5 विकेट से जीत दर्ज की. कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच और वैभव सूर्यवंशी को सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया.