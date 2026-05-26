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Chrome यूजर्स सावधान! सरकार ने जारी किया बड़ा अलर्ट, ये छोटी गलती मिनटों में खाली कर सकती है आपका बैंक अकाउंट

Alert for Chrome Users: साइबर ठग नकली लिंक या संक्रमित वेबसाइट्स के जरिए लोगों को जाल में फंसा सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 26 May 2026 02:51 PM (IST)
Alert for Chrome Users: साइबर ठग नकली लिंक या संक्रमित वेबसाइट्स के जरिए लोगों को जाल में फंसा सकते हैं.

भारत सरकार ने करोड़ों यूजर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले Google Chrome ब्राउजर को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है. सरकारी साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने चेतावनी दी है कि क्रोम ब्राउजर में कुछ गंभीर सुरक्षा खामियां मिली हैं जिनका फायदा उठाकर साइबर अपराधी यूजर्स की निजी जानकारी चुरा सकते हैं. एजेंसी के अनुसार, अगर समय रहते इस समस्या को ठीक नहीं किया गया तो हैकर्स बैंकिंग डिटेल्स, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील डेटा तक पहुंच बना सकते हैं.

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रिपोर्ट के मुताबिक, यह सिक्योरिटी कमजोरी खासतौर पर उन यूजर्स के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है जो पुराने वर्जन वाला Chrome इस्तेमाल कर रहे हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, यह सिक्योरिटी कमजोरी खासतौर पर उन यूजर्स के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है जो पुराने वर्जन वाला Chrome इस्तेमाल कर रहे हैं.
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साइबर ठग नकली लिंक या संक्रमित वेबसाइट्स के जरिए लोगों को जाल में फंसा सकते हैं. जैसे ही यूजर ऐसे किसी लिंक पर क्लिक करता है, हैकर्स उसके डिवाइस का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं. इसके बाद फोन या लैपटॉप में मौजूद जरूरी जानकारी चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है.
साइबर ठग नकली लिंक या संक्रमित वेबसाइट्स के जरिए लोगों को जाल में फंसा सकते हैं. जैसे ही यूजर ऐसे किसी लिंक पर क्लिक करता है, हैकर्स उसके डिवाइस का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं. इसके बाद फोन या लैपटॉप में मौजूद जरूरी जानकारी चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है.
Published at : 26 May 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Chrome Google TECH NEWS HINDI

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