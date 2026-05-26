Chrome यूजर्स सावधान! सरकार ने जारी किया बड़ा अलर्ट, ये छोटी गलती मिनटों में खाली कर सकती है आपका बैंक अकाउंट

साइबर ठग नकली लिंक या संक्रमित वेबसाइट्स के जरिए लोगों को जाल में फंसा सकते हैं. जैसे ही यूजर ऐसे किसी लिंक पर क्लिक करता है, हैकर्स उसके डिवाइस का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं. इसके बाद फोन या लैपटॉप में मौजूद जरूरी जानकारी चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है.