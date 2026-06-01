iOS 28 को देखकर खुश हो जाएंगे ऐप्पल यूजर्स, कंपनी ने अभी से शुरू कर दी तैयारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Apple iOS 28 अपडेट पर काम कर रही है, जो iOS 27 से बड़ी होगी।

iOS 28, आईफोन की 20वीं सालगिरह पर 2027 में लॉन्च होगी।

iOS 27 अगले सप्ताह WWDC 2026 में दिखेगी, सितंबर में लॉन्च।

iOS 27 में सिरी, AI फीचर्स और सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिलेगी।

iOS 28 Update: ऐप्पल ने पिछले साल बड़े बदलावों के साथ iOS 26 को लॉन्च किया था और अब यूजर्स को iOS 27 सॉफ्टवेयर अपडेट का इंतजार है. इसे भी कई शानदार अपग्रेड्स मिलने वाली है, लेकिन एक ताजा रिपोर्ट ने ऐप्पल यूजर्स को एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. बताया जा रहा है कि ऐप्पल ने iOS 28 अपडेट पर काम कर दिया है और यह iOS 27 की तुलना में कई गुना शानदार होने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, iOS 27 के मुकाबले iOS 28 कहीं ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट होने जा रही है. हालांकि, अभी इसके स्पेसिफिकेशंस सामने नहीं आए हैं.

कब रोल आउट की जाएगी iOS 28 Update?

ऐप्पल को कवर करने वाले ब्लूमबर्ग के जर्नलिस्ट मार्क गुरमैन का कहना है कि अगले साल आने वाली iOS 28 कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगी. उन्होंने इसमें मिलने वाले फीचर्स की जानकारी नहीं दी है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि इसमें iOS 27 की तुलना में कई शानदार अपग्रेड्स मिल सकती है. यह इसलिए भी खास होने वाली है क्योंकि 2027 में आईफोन के सफर को 20 साल पूरे हो जाएंगे. इस मौके पर ऐप्पल अब तक के सबसे अलग और फ्यूचरिस्टिक दिखने वाले आईफोन लॉन्च करेगी. इन आईफोन को iOS 28 के साथ ही लॉन्च किया जाएगा. इसलिए ऐप्पल आईफोन की 20वीं एनिवर्सरी को हार्डवेयर के साथ-साथ सॉफ्टवेयर के तौर पर भी स्पेशल बनाना चाहती है.

फिलहाल iOS 27 की तैयारियों में जुटी है ऐप्पल

फिलहाल ऐप्पल iOS 27 की तैयारियों में जुटी हुई है. अगले हफ्ते होने वाले ऐप्पल के WWDC 2026 में इसकी पहली झलक दिखाई जा सकती है और सितंबर में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स के साथ इसे लॉन्च कर दिया जाएगा. इस अपडेट का मेन फोकस सिरी के नए वर्जन और एडिशनल ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स पर रहेगा. इस अपडेट के साथ यूजर्स को सिरी का चैटबॉट स्टाइल वर्जन मिलेगा. यह ऑन-स्क्रीन अवेयरनेस के साथ आएगा और यूजर के पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को भी समझ सकेगा.

iOS 27 में क्या-क्या मिलने वाला है?

अपडेटेड सिरी के साथ अपकमिंग अपडेट में सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलेंगे. हालांकि, ये केवल आईफोन 17 सीरीज तक ही सीमित रह सकते हैं. ऐप्पल मैप्स में नए सैटेलाइट फीचर्स जोड़े जाएंगे और यूजर मोबाइल कनेक्टिविटी न होने पर भी सैटेलाइट की मदद से मैसेज सेंड और रिसीव कर पाएंगे. नई अपडेट में फोटो एडिटिंग के लिए नए एआई टूल्स भी मिलेंगे. कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि फोटो एडिटिंग के लिए गूगल के नैनो बनाना मॉडल का सपोर्ट भी मिल सकता है.

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