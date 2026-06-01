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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiOS 28 को देखकर खुश हो जाएंगे ऐप्पल यूजर्स, कंपनी ने अभी से शुरू कर दी तैयारी

iOS 28 को देखकर खुश हो जाएंगे ऐप्पल यूजर्स, कंपनी ने अभी से शुरू कर दी तैयारी

iOS 28 Update: ऐप्पल फिलहाल iOS 27 अपडेट पर काम कर रही है और इसे अगले हफ्ते रिवील किया जा सकता है. इसके साथ ही कंपनी ने iOS 28 पर भी काम शुरू कर दिया है. यह अपडेट बहुत बड़ी और अहम होने वाली है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 01 Jun 2026 12:44 PM (IST)
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  • Apple iOS 28 अपडेट पर काम कर रही है, जो iOS 27 से बड़ी होगी।
  • iOS 28, आईफोन की 20वीं सालगिरह पर 2027 में लॉन्च होगी।
  • iOS 27 अगले सप्ताह WWDC 2026 में दिखेगी, सितंबर में लॉन्च।
  • iOS 27 में सिरी, AI फीचर्स और सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिलेगी।

iOS 28 Update: ऐप्पल ने पिछले साल बड़े बदलावों के साथ iOS 26 को लॉन्च किया था और अब यूजर्स को iOS 27 सॉफ्टवेयर अपडेट का इंतजार है. इसे भी कई शानदार अपग्रेड्स मिलने वाली है, लेकिन एक ताजा रिपोर्ट ने ऐप्पल यूजर्स को एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. बताया जा रहा है कि ऐप्पल ने iOS 28 अपडेट पर काम कर दिया है और यह iOS 27 की तुलना में कई गुना शानदार होने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, iOS 27 के मुकाबले iOS 28 कहीं ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट होने जा रही है. हालांकि, अभी इसके स्पेसिफिकेशंस सामने नहीं आए हैं.

कब रोल आउट की जाएगी iOS 28 Update?

ऐप्पल को कवर करने वाले ब्लूमबर्ग के जर्नलिस्ट मार्क गुरमैन का कहना है कि अगले साल आने वाली iOS 28 कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगी. उन्होंने इसमें मिलने वाले फीचर्स की जानकारी नहीं दी है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि इसमें iOS 27 की तुलना में कई शानदार अपग्रेड्स मिल सकती है. यह इसलिए भी खास होने वाली है क्योंकि 2027 में आईफोन के सफर को 20 साल पूरे हो जाएंगे. इस मौके पर ऐप्पल अब तक के सबसे अलग और फ्यूचरिस्टिक दिखने वाले आईफोन लॉन्च करेगी. इन आईफोन को iOS 28 के साथ ही लॉन्च किया जाएगा. इसलिए ऐप्पल आईफोन की 20वीं एनिवर्सरी को हार्डवेयर के साथ-साथ सॉफ्टवेयर के तौर पर भी स्पेशल बनाना चाहती है.

फिलहाल iOS 27 की तैयारियों में जुटी है ऐप्पल

फिलहाल ऐप्पल iOS 27 की तैयारियों में जुटी हुई है. अगले हफ्ते होने वाले ऐप्पल के WWDC 2026 में इसकी पहली झलक दिखाई जा सकती है और सितंबर में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स के साथ इसे लॉन्च कर दिया जाएगा. इस अपडेट का मेन फोकस सिरी के नए वर्जन और एडिशनल ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स पर रहेगा. इस अपडेट के साथ यूजर्स को सिरी का चैटबॉट स्टाइल वर्जन मिलेगा. यह ऑन-स्क्रीन अवेयरनेस के साथ आएगा और यूजर के पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को भी समझ सकेगा. 

iOS 27 में क्या-क्या मिलने वाला है?

अपडेटेड सिरी के साथ अपकमिंग अपडेट में सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलेंगे. हालांकि, ये केवल आईफोन 17 सीरीज तक ही सीमित रह सकते हैं. ऐप्पल मैप्स में नए सैटेलाइट फीचर्स जोड़े जाएंगे और यूजर मोबाइल कनेक्टिविटी न होने पर भी सैटेलाइट की मदद से मैसेज सेंड और रिसीव कर पाएंगे. नई अपडेट में फोटो एडिटिंग के लिए नए एआई टूल्स भी मिलेंगे. कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि फोटो एडिटिंग के लिए गूगल के नैनो बनाना मॉडल का सपोर्ट भी मिल सकता है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 01 Jun 2026 12:44 PM (IST)
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Apple TECH NEWS IOS 27 IOS 28 Update
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