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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसीएम योगी आदित्यनाथ की बच्चों से अपील- स्मार्टफोन के लिए दबाव न डालें, सोशल मीडिया पर...

सीएम योगी आदित्यनाथ की बच्चों से अपील- स्मार्टफोन के लिए दबाव न डालें, सोशल मीडिया पर...

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से अहम अपील की है. परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र, छात्राओं, उनके अभिभावकों एवं प्रधानाचार्यों के सम्मान समारोह में सीएम ने कहा कि रोज अखबार पढ़ें.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 01 Jun 2026 01:59 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से अहम अपील की है. माध्यमिक शिक्षा विभाग की केंद्र एवं राज्यस्तरीय बोर्ड परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले 1682 छात्र, छात्राओं, उनके अभिभावकों एवं प्रधानाचार्यों के सम्मान समारोह में सीएम ने कहा कि रोज अखबार पढ़ें. 

सीएम ने कहा कि विगत 9 वर्षों में हमने प्रदेश में नकल-विहीन परीक्षाएं आयोजित कराने का कार्य किया है. आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में लगभग 56 लाख विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं. इनकी परीक्षाएं 14 से 15 दिनों में संपन्न हो जाती हैं और अगले 14 से 15 दिनों के भीतर उनके परिणाम भी घोषित कर दिए जाते हैं. मैं सभी छात्र-छात्राओं से यह अवश्य कहना चाहूंगा... आप स्मार्टफोन के लिए अपने अभिभावकों पर अनावश्यक दबाव न डालें. डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ें, अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान दें और समाचार-पत्रों का नियमित अध्ययन करें. सोशल मीडिया पर न्यूनतम समय व्यतीत करें.

उन्होंने कहा कि सा विद्या या विमुक्तये. सच्ची विद्या वही है, जो हमारे जीवन में हर प्रकार की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके और उन चुनौतियों से जूझने की प्रेरणा प्रदान करे, जो समाज और राष्ट्र के सामने खड़ी हैं या भविष्य में उत्पन्न हो सकती हैं.

सीएम ने कहा कि व्यक्ति असफल कब होता है, जब वह अति आत्मविश्वास में रहता है और छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करता है. शॉर्टकट का मार्ग हमेशा कुछ दूरी तक आपके लिए सहायक हो सकता है, एक लंबी दूरी तय करने के लिए आपको सही रास्ता अपनाना पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत प्रदेश के अंदर ₹1,500 करोड़ से अधिक की धनराशि हमने केवल विद्यालयों के पुनरुद्धार के लिए उपलब्ध करवाई है.

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Published at : 01 Jun 2026 12:56 PM (IST)
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