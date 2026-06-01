Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom iPhone 17 की खरीद पर ₹2,190 का Apple चार्जर मिलेगा मुफ्त.

iPhone 17 Discount Offer: अगर आप नया iPhone खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर Croma ने अपनी Everything Apple सेल के तहत iPhone 17 पर आकर्षक ऑफर पेश किया है. कंपनी का दावा है कि ग्राहक iPhone 17 के 256GB वेरिएंट को प्रभावी रूप से सिर्फ ₹44,768 में खरीद सकते हैं जबकि इसकी वास्तविक कीमत ₹82,900 है. हालांकि, इस कीमत तक पहुंचने के लिए कई अलग-अलग ऑफर्स और बेनिफिट्स का फायदा उठाना होगा. यह ऑफर 29 मई से 14 जून तक उपलब्ध है.

₹82,900 वाला iPhone ₹44,768 में कैसे मिलेगा?

Croma द्वारा बताई गई प्रभावी कीमत कई छूट और रिवॉर्ड्स को जोड़कर निकाली गई है. इनमें शामिल हैं:

₹1,000 तक का बैंक कैशबैक

₹1,658 का डिस्काउंट कूपन

एक्सचेंज बोनस के रूप में ₹8,000 तक की अतिरिक्त छूट

पुराने स्मार्टफोन पर ₹23,500 तक का एक्सचेंज वैल्यू

Tata Neu Coins के रूप में ₹4,974 तक का रिवॉर्ड

इन सभी फायदों को जोड़ने पर कुल बचत लगभग ₹38,132 तक पहुंच सकती है. इसके बाद iPhone 17 की प्रभावी कीमत ₹44,768 रह जाती है.

सबसे बड़ा फायदा एक्सचेंज ऑफर से

इस डील का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एक्सचेंज प्रोग्राम है. कुल बचत का बड़ा हिस्सा पुराने फोन को बदलने पर मिलने वाले एक्सचेंज वैल्यू और बोनस से आता है. यदि आपके पास ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो एक्सचेंज के लिए पात्र हो तो आपको विज्ञापित कीमत का लाभ नहीं मिल पाएगा. एक्सचेंज कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका पुराना फोन कौन-सा मॉडल है उसकी उम्र कितनी है और उसकी स्थिति कैसी है.

Tata Neu Coins भी कम नहीं हैं अहम

ऑफर में मिलने वाले Tata Neu Coins भी कुल बचत का हिस्सा हैं. हालांकि यह सीधे नकद छूट नहीं है. इन कॉइन्स को Tata Neu प्लेटफॉर्म के भीतर भविष्य की खरीदारी में इस्तेमाल किया जा सकता है. इसलिए कुछ ग्राहक इन्हें तत्काल डिस्काउंट की तुलना में अलग नजरिए से देख सकते हैं.

खरीदारी के साथ मिलेगा फ्री Apple Adapter

इस प्रमोशनल ऑफर के दौरान iPhone 17 खरीदने वाले ग्राहकों को Apple का ओरिजिनल चार्जिंग एडॉप्टर भी मुफ्त दिया जा रहा है. इस एक्सेसरी की कीमत ₹2,190 बताई गई है. Croma के अनुसार यह फ्री गिफ्ट ऑफर भी 29 मई से 14 जून तक वैध रहेगा.

खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

₹44,768 की कीमत सुनने में बेहद आकर्षक लग सकती है लेकिन यह तभी संभव है जब ग्राहक उपलब्ध हर ऑफर का पूरा लाभ उठाए. खासकर एक्सचेंज वैल्यू, एक्सचेंज बोनस और Tata Neu रिवॉर्ड्स इस कीमत को कम करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं. बता दें कि फोन खरीदने से पहले ऑफर जरूर चेक कर लें. वेबसाइट पर मौजूद ऑफर्स में बदलाव भी हो सकते हैं.

Samsung Galaxy S25 Plus 5G पर भारी छूट

ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर Samsung Galaxy S25 Plus 5G पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस फोन की असल कीमत 99,999 रुपये है लेकिन छूट के बाद ये फोन यहां पर महज 79,999 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा आप इस फोन को 8884 रुपये की आसान किस्तों पर भी खरीद सकते है. यहां पर आपको कई बैंक ऑफर भी देखने को मिल जाएंगे जिससे फोन की कीमत और भी सस्ती हो सकती है.

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