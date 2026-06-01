लुधियाना में पाना-चाबी बनाने वाली एक फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक होने से बड़ा हादसा हो गया. गैस रिसाव के कारण फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया. हादसे में दम घुटने से पिता-पुत्र समेत 3 की मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर गैस की चपेट में आकर गंभीर रूप से प्रभावित हो गए. कुछ मजदूर बेहोश हो गए, वहीं कई की हालत चिंताजनक बताई जा रही है.

फैक्ट्री में गैस पाइपलाइन के रिसाव से परिसर में फैली जहरीली गैस

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, फैक्ट्री में रोज की तरह कामकाज चल रहा था. इसी दौरान अचानक गैस पाइपलाइन या किसी सिलेंडर से रिसाव शुरू हो गया. देखते ही देखते जहरीली गैस पूरे परिसर में फैल गई. गैस का प्रभाव इतना तेज था कि कई मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका. दम घुटने और आंखों में तेज जलन के कारण कई कर्मचारी फैक्ट्री के अंदर ही गिर पड़े.

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से फैक्ट्री में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया गया. हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान माना और उसके बेटे अमित के रूप में हुई है.

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पिता और बेटे मशीन के नीचे निकलने वाली मिट्टी को गए थे भरने

बताया जा रहा है कि दोनों मशीन के नीचे निकलने वाली मिट्टी को ट्रॉली में भरने के लिए गए थे. इसी दौरान वे जहरीली गैस की चपेट में आ गए. परिवार के मुताबिक, माना और अमित ही घर के मुख्य कमाने वाले सदस्य थे. अमित के परिवार में उसकी पत्नी, दो बहनें और एक छोटा भाई हैं. अमित शादीशुदा था और उसकी पत्नी गृहिणी है. उनकी एक साल की बेटी भी है. हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

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