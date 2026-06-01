Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शुभम कुमार ने JEE Advanced 2026 में टॉप किया.

गया के सामान्य परिवार से आते हैं शुभम.

बचपन से मैथ्स-साइंस में रही विशेष रुचि.

IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई का लक्ष्य.

देश की सबसे टॉप इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में शामिल JEE Advanced 2026 के नतीजे घोषित हो चुके हैं. इस वर्ष परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने वाले छात्र शुभम कुमार ने अपनी उपलब्धि से लाखों विद्यार्थियों को प्रेरित किया है. बिहार के गया जिले से ताल्लुक रखने वाले शुभम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया और यह साबित कर दिया कि सफलता के लिए मजबूत इरादे किसी भी परिस्थिति से बड़े होते हैं.

छोटे शहर से राष्ट्रीय स्तर तक का सफर

शुभम कुमार का संबंध बिहार के गया जिले के एक सामान्य परिवार से है. उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद साधारण रही है, लेकिन शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी गई. परिवार ने शुरुआत से ही शुभम को बेहतर शिक्षा और सीखने का माहौल देने का प्रयास किया. इसी सहयोग और आत्मविश्वास ने उन्हें बड़े लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी.

बचपन से पढ़ाई में दिखाई विशेष रुचि

शुभम की रुचि शुरुआती दिनों से ही मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में रही. स्कूल शिक्षा के दौरान उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की दिशा में अपना ध्यान केंद्रित रखा.

व्यवस्थित तैयारी ने दिलाई बड़ी सफलता

इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के दौरान शुभम ने नियमित अध्ययन और समय प्रबंधन को अपनी रणनीति का मुख्य हिस्सा बनाया. उन्होंने सिलेबस को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर तैयारी की और लगातार अभ्यास पर ध्यान दिया.

JEE Main से मिला था आत्मविश्वास

JEE Advanced से पहले हुई JEE Main परीक्षा में भी शुभम का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा था. इस सफलता ने उन्हें आत्मविश्वास दिया और उन्होंने Advanced परीक्षा की तैयारी को और अधिक गंभीरता से आगे बढ़ाया.

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सफलता के पीछे छिपी है निरंतर मेहनत

शुभम का मानना है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता.नियमित पढ़ाई, सही योजना और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने तैयारी के दौरान अपने समय का बेहतर उपयोग किया और पढ़ाई के साथ-साथ अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने पर विशेष ध्यान दिया.

परिवार और शिक्षकों को दिया श्रेय

अपनी उपलब्धि के बाद शुभम ने सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को दिया.उनका कहना है कि परिवार का भरोसा और शिक्षकों का मार्गदर्शन कठिन समय में प्रेरणा का स्रोत बना रहा. यही सहयोग उन्हें लगातार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता रहा.

IIT Bombay में पढ़ाई का सपना

अब शुभम की नजर आगामी काउंसलिंग प्रक्रिया पर है. उनका लक्ष्य देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक IIT Bombay में प्रवेश लेकर Computer Science Engineering की पढ़ाई करना है.



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