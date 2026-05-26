अब WiFi नहीं, रोशनी से चलेगा इंटरनेट! चीन का 6G धमाका, 1.2KM दूर पलक झपकते पहुंचाया डेटा

अब तक विजिबल लाइट कम्युनिकेशन यानी VLC तकनीक की सबसे बड़ी सीमा इसकी कम दूरी थी. सामान्य तौर पर यह तकनीक केवल कुछ मीटर तक ही डेटा भेज पाती थी लेकिन चीन के वैज्ञानिकों ने इस सीमा को काफी पीछे छोड़ दिया है. नए फोटोनिक इंजन की मदद से करीब 1.2 किलोमीटर दूर तक सफलतापूर्वक डेटा ट्रांसफर किया गया है जिसे इस क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.