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अब WiFi नहीं, रोशनी से चलेगा इंटरनेट! चीन का 6G धमाका, 1.2KM दूर पलक झपकते पहुंचाया डेटा
6G: अब तक विजिबल लाइट कम्युनिकेशन यानी VLC तकनीक की सबसे बड़ी सीमा इसकी कम दूरी थी.
चीन ने ऐसी तकनीक विकसित करने का दावा किया है जो आने वाले समय में 6G इंटरनेट की दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है. साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक खास लेजर आधारित फोटोनिक इंजन तैयार किया है जो सफेद रोशनी के जरिए बेहद तेज गति से डेटा ट्रांसफर करने में सक्षम है. खास बात यह है कि इस इंजन को कम लागत वाले सिरेमिक मटेरियल से बनाया गया है जिससे भविष्य में इसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल करना आसान हो सकता है. माना जा रहा है कि यह नई तकनीक AI आधारित सुपरफास्ट 6G नेटवर्क की नींव मजबूत कर सकती है.
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Published at : 26 May 2026 05:41 PM (IST)
Tags :6g TECH NEWS HINDI
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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