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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीअब WiFi नहीं, रोशनी से चलेगा इंटरनेट! चीन का 6G धमाका, 1.2KM दूर पलक झपकते पहुंचाया डेटा

अब WiFi नहीं, रोशनी से चलेगा इंटरनेट! चीन का 6G धमाका, 1.2KM दूर पलक झपकते पहुंचाया डेटा

6G: अब तक विजिबल लाइट कम्युनिकेशन यानी VLC तकनीक की सबसे बड़ी सीमा इसकी कम दूरी थी.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 26 May 2026 05:41 PM (IST)
6G: अब तक विजिबल लाइट कम्युनिकेशन यानी VLC तकनीक की सबसे बड़ी सीमा इसकी कम दूरी थी.

चीन ने ऐसी तकनीक विकसित करने का दावा किया है जो आने वाले समय में 6G इंटरनेट की दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है. साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक खास लेजर आधारित फोटोनिक इंजन तैयार किया है जो सफेद रोशनी के जरिए बेहद तेज गति से डेटा ट्रांसफर करने में सक्षम है. खास बात यह है कि इस इंजन को कम लागत वाले सिरेमिक मटेरियल से बनाया गया है जिससे भविष्य में इसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल करना आसान हो सकता है. माना जा रहा है कि यह नई तकनीक AI आधारित सुपरफास्ट 6G नेटवर्क की नींव मजबूत कर सकती है.

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अब तक विजिबल लाइट कम्युनिकेशन यानी VLC तकनीक की सबसे बड़ी सीमा इसकी कम दूरी थी. सामान्य तौर पर यह तकनीक केवल कुछ मीटर तक ही डेटा भेज पाती थी लेकिन चीन के वैज्ञानिकों ने इस सीमा को काफी पीछे छोड़ दिया है. नए फोटोनिक इंजन की मदद से करीब 1.2 किलोमीटर दूर तक सफलतापूर्वक डेटा ट्रांसफर किया गया है जिसे इस क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.
अब तक विजिबल लाइट कम्युनिकेशन यानी VLC तकनीक की सबसे बड़ी सीमा इसकी कम दूरी थी. सामान्य तौर पर यह तकनीक केवल कुछ मीटर तक ही डेटा भेज पाती थी लेकिन चीन के वैज्ञानिकों ने इस सीमा को काफी पीछे छोड़ दिया है. नए फोटोनिक इंजन की मदद से करीब 1.2 किलोमीटर दूर तक सफलतापूर्वक डेटा ट्रांसफर किया गया है जिसे इस क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.
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इस रिसर्च से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक झिगुओ शिया का कहना है कि यह तकनीक पारंपरिक इंटरनेट सिस्टम से काफी अलग तरीके से काम करती है. उनका मानना है कि भविष्य में ड्रोन डिलीवरी, बिना पायलट वाले विमान और कम ऊंचाई पर होने वाली हवाई सेवाओं में यह तकनीक बेहद उपयोगी साबित हो सकती है. तेज और स्थिर डेटा ट्रांसफर की वजह से ऐसे सिस्टम ज्यादा सुरक्षित और स्मार्ट बन सकेंगे.
इस रिसर्च से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक झिगुओ शिया का कहना है कि यह तकनीक पारंपरिक इंटरनेट सिस्टम से काफी अलग तरीके से काम करती है. उनका मानना है कि भविष्य में ड्रोन डिलीवरी, बिना पायलट वाले विमान और कम ऊंचाई पर होने वाली हवाई सेवाओं में यह तकनीक बेहद उपयोगी साबित हो सकती है. तेज और स्थिर डेटा ट्रांसफर की वजह से ऐसे सिस्टम ज्यादा सुरक्षित और स्मार्ट बन सकेंगे.
Published at : 26 May 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
6g TECH NEWS HINDI

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