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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडChand Mera Dil BO Day 10 Worldwide: ‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म

Chand Mera Dil BO Day 10 Worldwide: ‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म

Chand Mera Dil BO Day 10: अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म ‘चांद मेरा दिल' दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है. वहीं रिलीज के दूसरे संडे इसकी कमाई में मामूली तेजी भी देखी गई.

By : निशा शर्मा | Updated at : 01 Jun 2026 08:24 AM (IST)
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लक्ष्य और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म 'चांद मेरा दिल' बॉक्स ऑफिस पर ठीक परफॉर्म कर रही है. रिलीज के पहले हफ्ते में इसने उतार-चढ़ाव के साथ कमाई की. वहीं रिलीज के दूसरे वीक में एंट्री कर चुकी 'चांद मेरा दिल' ने सिनेमाघरों में दूसरे रविवार को अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक और बड़ी रकम जोड़ ली हैय विवेक सोनी द्वारा निर्देशित यह फिल्म धीरे-धीरे लेकिन स्टेबल स्पीड के साथ कमाई कर रही है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को कितनी कमाई की है?

चांद मेरा दिल' ने 10वें दिन कितनी की कमाई?
करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘चांद मेरा दिल' 22 मई को रिलीज हुई थी. इसे क्रिटिक्स और दर्शकों से मिला-जुला रिव्यू मिला था और इसकी शुरुआत धीमी हुई थी. हालांकि पहले वीकेंड में फिल्म की कमाई में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन वीकेंड के बाद यह रफ्तार फीकी पड़ गई और कलेक्शन लगातार गिरता गया. वहीं दूसरे वीकेंड पर इसकी कमाई में मामूली तेजी देखी गई है.

  • फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो अनन्या पांडे की फिल्म ने अपने हफ्ते में 19.45 करोड़ रुपये कमाए थे.  इसके बाद इसने 8वें दिन 1.30 करोड़ और नौवें दिन 1.75 करोड़ कमाए.
  • वहीं अब सैकनलिक की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘चांद मेरा दिल' ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को 1.80 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की 10 दिनों की कुल कमाई अब 24.30 करोड़ रुपये हो गई है.

चांद मेरा दिल' ने वर्ल्डवाइड कितना किया कलेक्शन?
‘चांद मेरा दिल' ने ओवरसीज में कुल 3.50 करोड़ की कमाई कर ली है, जिससे इसका कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 32.24 करोड़ हो गया है.

ये भी पढ़ें:-Drishyam 3 BO Day 11: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दूसरे वीकेंड पर मचाया धमाल, धुआंधार छापे करोड़ों, अब शतक लगाने से है इंच भर दूर

'चांद मेरा दिल' के बारे में
फिल्म में लक्ष्य ने आरव की भूमिका निभाई है, जबकि अनन्या पांडे चांदनी के किरदार में नजर आ रही हैं. फिल्म में आस्था सिंह भी हैं, जिन्होंने ज्योत्सना का किरदार निभाया है. इन तीनों के अलावा, सपोर्टिंग कलाकारों में प्रथम राठौड़, आशीष दुबे, अंकुर पोद्दार और एल्विस जोस शामिल हैं. ये फिल्म 22 मई, 2026 को रिलीज हुई थी.

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Published at : 01 Jun 2026 08:21 AM (IST)
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Ananya Panday Lakshya BOX OFFICE COLLECTION Chand Mera Dil
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