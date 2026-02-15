पासवर्ड लीक हो गया तो भी Gmail नहीं होगा हैक! फोन में अभी सेट करें Google की ये सीक्रेट ऐप

आमतौर पर लोग अपने अकाउंट में टू-स्टेप वेरिफिकेशन चालू कर देते हैं और लॉगिन के लिए मोबाइल नंबर पर आने वाले OTP पर भरोसा करते हैं. लेकिन कई बार सिम स्वैप या फोन हैकिंग जैसी तरकीबों से अपराधी OTP तक भी पहुंच बना लेते हैं. यहां Google Authenticator अलग तरह से काम करता है. यह ऐप आपके फोन पर हर 30 सेकंड में एक नया सिक्योरिटी कोड तैयार करती है.