पासवर्ड लीक हो गया तो भी Gmail नहीं होगा हैक! फोन में अभी सेट करें Google की ये सीक्रेट ऐप
Google Gmail: आज के दौर में Gmail अकाउंट सिर्फ ईमेल पढ़ने-भेजने तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि यह हमारे पूरे डिजिटल जीवन की चाबी बन चुका है.
आज के दौर में Gmail अकाउंट सिर्फ ईमेल पढ़ने-भेजने तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि यह हमारे पूरे डिजिटल जीवन की चाबी बन चुका है. बैंकिंग, सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज और निजी तस्वीरें सब कुछ किसी न किसी रूप में इसी अकाउंट से जुड़ा होता है. ऐसे में अगर पासवर्ड लीक हो जाए तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है. यही वजह है कि सिर्फ पासवर्ड पर निर्भर रहना अब पर्याप्त नहीं है. बेहतर सुरक्षा के लिए Google Authenticator जैसे टूल का इस्तेमाल करना समझदारी भरा कदम है.
15 Feb 2026 10:34 AM (IST)
