पासवर्ड लीक हो गया तो भी Gmail नहीं होगा हैक! फोन में अभी सेट करें Google की ये सीक्रेट ऐप

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 15 Feb 2026 10:34 AM (IST)
आज के दौर में Gmail अकाउंट सिर्फ ईमेल पढ़ने-भेजने तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि यह हमारे पूरे डिजिटल जीवन की चाबी बन चुका है. बैंकिंग, सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज और निजी तस्वीरें सब कुछ किसी न किसी रूप में इसी अकाउंट से जुड़ा होता है. ऐसे में अगर पासवर्ड लीक हो जाए तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है. यही वजह है कि सिर्फ पासवर्ड पर निर्भर रहना अब पर्याप्त नहीं है. बेहतर सुरक्षा के लिए Google Authenticator जैसे टूल का इस्तेमाल करना समझदारी भरा कदम है.

आमतौर पर लोग अपने अकाउंट में टू-स्टेप वेरिफिकेशन चालू कर देते हैं और लॉगिन के लिए मोबाइल नंबर पर आने वाले OTP पर भरोसा करते हैं. लेकिन कई बार सिम स्वैप या फोन हैकिंग जैसी तरकीबों से अपराधी OTP तक भी पहुंच बना लेते हैं. यहां Google Authenticator अलग तरह से काम करता है. यह ऐप आपके फोन पर हर 30 सेकंड में एक नया सिक्योरिटी कोड तैयार करती है.
जब भी आप अपने Gmail में लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालने के बाद इसी ऐप में दिख रहा ताजा कोड दर्ज करना होगा. अगर किसी को आपका पासवर्ड मिल भी जाए तब भी वह इस कोड के बिना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा. खास बात यह है कि यह ऐप इंटरनेट के बिना भी काम करती है, इसलिए नेटवर्क न होने की स्थिति में भी सुरक्षा बनी रहती है.
Published at : 15 Feb 2026 10:34 AM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

