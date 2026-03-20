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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएक ही जगह मिलेगी चैटबॉट और ब्राउजर समेत सारी सुविधा, जल्द आने वाली है सुपर ऐप

एक ही जगह मिलेगी चैटबॉट और ब्राउजर समेत सारी सुविधा, जल्द आने वाली है सुपर ऐप

OpneAI Super App: OpenAI एक ऐसी सुपर ऐप लाना चाहती है, जिसमें एक ही इंटरफेस पर ब्राउजर, कोडिंग प्लेटफॉर्म कोडेक्स और चैटजीपीजी चैटबॉट मिलेगा. इसके अलावा कंपनी हार्डवेयर पर भी काम कर रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 20 Mar 2026 02:34 PM (IST)
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OpneAI Super App: ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI अब डेस्कटॉप के लिए एक सुपर ऐप लाने की प्लानिंग कर रही है. इसमें ChatGPT के साथ-साथ कंपनी के एआई पावर्ड ब्राउजर एटलस और कोडेक्स प्लेटफॉर्म को एक ही इंटरफेस पर मर्ज कर दिया जाएगा. यानी यूजर्स को एक ही ऐप में ब्राउजर, कोडेक्स प्लेटफॉर्म और चैटबॉट की सुविधा मिलेगी. इससे यूजर्स के लिए भी इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना आसान हो जाएगा और कंपनी भी अपने प्रोडक्टिविटी वाले टूल्स पर फोकस कर पाएगी.

कंपनी ने कर दी पुष्टि

OpenAI की चीफ ऑफ ऐप्लिकेशन Fidji Simo ने सुपर ऐप लाने की पुष्टि की है. कंपनी का मानना है कि सिंगल इंटरफेस की मदद कंपनी के प्रोडक्ट्स को स्ट्रीमलाइन किया जा सकेगा. Simo को ही इस ट्रांजिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वह इस ट्रांजिशन के साथ-साथ इस सुपर ऐप की सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रैटजी को भी हैंडल करेगी.

सुपर ऐप में क्या-क्या मिलेगा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, OpenAI की सुपर ऐप में चैटजीपीटी, कोडेक्स कोडिंग टूल्स और कंपनी का ब्राउजर मिलेगा. इससे यूजर एक ही ऐप में एआई के साथ कन्वर्सेशन, प्रोग्रामिंग और वेब ब्राउजिंग से जुड़े काम कर सकेंगे. अभी की तरह उन्हें इन कामों के लिए अलग-अलग ऐप्स को स्विच नहीं करना पड़ेगा. कंपनी का मानना है कि अलग-अलग प्रोडक्ट्स को मैनेज करने से एफिशिएंसी और मैनेजमेंट पर असर पड़ता है. अब इन्हें एक साथ लाकर कंपनी यूजर एक्सपीरियंस को और स्मूथ करना चाहती है.

हार्डवेयर प्रोडक्टस पर भी चल रहा है काम

2022 में चैटजीपीटी को लाकर जनरेटिव एआई चैटबॉट की रेस शुरू करने वाली यह OpenAI इसी साल अपना पहला हार्डवेयर प्रोडक्टस लॉन्च कर सकती है. यह कैमरे वाला स्मार्ट स्पीकर हो सकता है. इसमें माइक्रोफोन भी लगा होगा और यह एक स्मार्ट होम डिवाइस की तरह काम करेगा. इसकी कीमत 18,000-27,000 रुपये के बीच रह सकती है. ओपनएआई का कहना है कि यह डिवाइस आईफोन समेत बाकी स्मार्टफोन को कड़ी टक्कर देगा. इसके अलावा कंपनी स्मार्ट ग्लासेस और स्मार्ट लैंप पर भी काम कर रही है.

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Published at : 20 Mar 2026 02:34 PM (IST)
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